«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние

Процентные ставки высокие, цены неподъемные Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Купить автомобиль для рядового автолюбителя — задачка со звездочкой. Мало того что выбирать новые машины теперь приходится только среди китайских брендов, так еще и их стоимость неприятно удивляет. Наш коллега, журналист 72.RU Анатолий Кузнецов из Тюмени решил посмотреть, какую сумму придется выплачивать за автомобили, которые можно купить в автосалонах, а также какой процент предлагают сегодня банки.

Анатолий Кузнецов

Новые авто из Китая

Итак, ассортимент новых авто у нас крайне скуден, выбираем только среди «китайцев». Для примера возьмем три китайских бренда — Geely, Haval и Omoda — и рассмотрим, какие предложения у них есть.

Самое дешевое авто марки Geely — это седан Emgrand, старые модели которого хорошо знакомы жителям России. Сейчас новая такая машина стоит от 1,9 (если сдавать старое авто в трейд-ин) до 2,6 миллиона рублей. Выберем комплектацию Comfort на автомате — она будет стоить от 2,1 миллиона рублей.

Старый Emgrand Источник: Avito.ru Новый Emgrand Источник: Avito.ru

Если у меня совсем нет первоначального взноса, а срок выплаты кредита составит семь лет, то процентная ставка — более 20%, а ежемесячный платеж — от 47 до 50 тысяч рублей. Однако у меня есть автомобиль Hyundai Solaris, который я могу продать. Допустим, так у меня получится внести 1 миллион рублей первоначального взноса. В таком случае отдавать придется уже от 20 до 25 тысяч рублей в месяц, а переплата заметно снизится — банки будут готовы дать кредит под 14% и выше.

Кредит без первоначального взноса готовы дать три банка Источник: Geely-motors.com











А при таких условиях дилер предлагает уже семь вариантов от разных банков Источник: Geely-motors.com











Теперь давайте попробуем купить семейный кроссовер Geely Atlas. Он стоит, если верить сайту, от 3,1 миллиона рублей. С миллионом первоначального взноса такое авто будет стоить мне от 44 до 50 тысяч в месяц с минимальной ставкой 17,8%. Без «первоначалки» сумма достигнет уже почти 70 тысяч ежемесячно.

Потянуть покупку кроссовера будет уже значительно сложнее Источник: Geely-motors.com











Как дела с другими брендами? Давайте посмотрим на Haval — эта марка, по версии «Автостата», стала самой продаваемой в 2024 году. Самое дешевое авто в модельном ряду — Haval Jolion — стоит более 2,1 миллиона рублей. Другие комплектации будут дороже вплоть до 3 миллионов рублей. Условия оставим те же: у меня есть миллион, самая дешевая комплектация и семь лет на выплату кредита.

Вот такой автомобиль предлагают за 2,1 миллиона рублей Источник: Vm-tmn-haval.ru











Если у нас есть миллион, дилер предлагает всего два варианта кредитования — почти под 22 и под 27%. Выплата в таком случае составит от 26 до 31 тысячи в месяц. Рассмотрим второй способ — с минимальными вложениями, так как совсем без «первоначалки» онлайн-калькулятор на сайте считать отказывается. Если у нас в кармане есть 200 тысяч, кредит взлетит до 46–51 тысячи рублей.

Потянем? Источник: Vm-tmn-haval.ru











Что насчет Omoda? Ну, самая дешевая Omoda C5 стоит от 1,9 миллиона рублей. Однако в кредитном калькуляторе на сайте дилера выбрать такую цену даже не получится, поэтому беру комплектацию за 2,3 миллиона рублей. При таких условиях я буду семь лет платить 31 тысячу рублей в месяц.

Это Omoda C5. Его покупка обойдется тюменцу в 2,3 миллиона рублей Источник: Omoda-agrad.ru











Источник: omoda-agrad.ru Источник: omoda-agrad.ru

Не хочу «китайца». Что на вторичке?

Честно сказать, доверие к китайским брендам лично у меня пока не сформировалось. Слишком мало времени еще прошло после их массового прихода на российский рынок, поэтому и оценить качество автомобилей сложно. Благо есть альтернатива — подержанные авто.

Предположим, что я ищу городской кроссовер бюджетного сегмента, — Hyundai Creta или Kia Seltos в таком случае идеально подойдет. Слишком уж старое авто не хочется, поэтому пусть оно будет минимум 2020 года выпуска с пробегом менее 70 тысяч километров. По таким параметрам в Тюмени нашлось 12 предложений, а средняя стоимость — чуть больше 2,5 миллиона рублей.

Hyundai Creta Источник: Avito.ru











Вводные такие же: берем кредит на семь лет с 1 миллионом рублей в кармане. Но теперь я пойду в банки напрямую и посмотрю, на каких условиях мне дадут 1,5 миллиона рублей автокредита.

Итак, в одном банке мне дадут 1,5 миллиона рублей при выплате более 37 тысяч рублей в месяц. Процентная ставка заботливо не указана, — видимо, чтобы не расстраивать потенциального кредитополучателя. В другом сумма еще больше: почти 40 тысяч в первом месяце и 42 тысячи — в дальнейшем. А в третьем с меня будут требовать 39,5 тысячи рублей ежемесячно.

И как это купить?

Я не знаю. Если верить данным Росстата, средняя начисленная зарплата жителя Тюменской области в 2024 году — 82,2 тысячи рублей. Давайте представим, что я получаю как раз столько. Могу ли я позволить себе хотя бы что-нибудь из рассмотренного?

Чисто теоретически, конечно, я могу позволить себе отдавать 26 тысяч рублей за авто. У меня нет детей, и я не плачу ипотеку. Но даже в таких щадящих условиях мне придется серьезно прижаться в деньгах.

Разумеется, можно рассмотреть варианты дешевле — куда более возрастной автомобиль, например. Однако такая покупка полна рисков: можно приобрести машину после аварии или со скрытыми неисправностями.

Что делать? Наверное, ждать и надеяться, что снизится процентная ставка по кредитам или на рынок вернутся ушедшие бренды, и китайским маркам придется с ними конкурировать.