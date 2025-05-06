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Экономика Кризис-2025 Эксперт Рубль под давлением. Что ждет российскую валюту в мае — прогнозы

Рубль под давлением. Что ждет российскую валюту в мае — прогнозы

Эксперты рассказали, сколько будет стоить доллар в последний месяц весны

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Эксперты ждут увеличение спроса на валюту со стороны импортеров и населения | Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»Эксперты ждут увеличение спроса на валюту со стороны импортеров и населения | Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

Эксперты ждут увеличение спроса на валюту со стороны импортеров и населения

Источник:

Ксения Филимонова / «ИрСити»

Рубль с начала года продолжает удерживать крепкие позиции. На это влияет несколько факторов, в том числе происходящее в мире. Но в мае нацвалюта может оказаться под давлением. Что ждет рубль в мае и сколько будет стоить доллар, 72.RU узнали у экспертов.

Что происходит?

В апреле рубль продолжал свое укрепление. Доллар на внебиржевых торгах достигал уровня 79. А на официальном уровне — немногим выше. На вторник, 22 апреля, Центробанк устанавливал курс доллара в размере 80,7597. Среди причин, почему укреплялся рубль, эксперты отмечали сразу несколько факторов. Среди них: высокий экспорт и большой приток валюты на рынок; низкий импорт и слабый спрос на валюту, падение индекса доллара из-за тарифной войны между США и другими странами мира, а также заинтересованность зарубежными инвесторами в российских активах в ожидании налаживания взаимоотношений с США и снижения риска инвестиций в России.

Тем не менее до конца года участники рынка уверены в ослаблении рубля и ждут доллар по 100 и выше.

Что будет с рублем в мае?

— Мы полагаем, что рубль находится вблизи своего пика укрепления по отношению к доллару с фундаментальной точки зрения. Заметно снизившиеся цены на нефть приведут к сжатию экспортных валютных притоков в страну, что в сочетании с сезонным восстановлением спроса на валюту со стороны импортеров и населения может привести к дефициту ликвидности. Ожидаем в мае доллар по 80–90 рублей, — прогнозирует Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

В мае рубль может оказаться под давлением, так считают в ПСБ, об этом говорит Богдан Зварич, их управляющий эксперт по банковскому и финансовому рынкам. Основным фактором может стать рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и в преддверии отпускного сезона у населения. Еще одним — снижение рынка энергоносителей, где есть риски отступления нефти марки Brent ниже 65 долларов за баррель.

— Сдержать же ослабление рубля может улучшение геополитической ситуации. Однако этот фактор, на наш взгляд, лишь ослабит давление на национальную валюту, но не сможет переломить тренд. В такой ситуации пара «юань — рубль» к концу мая может закрепиться в диапазоне 11,5–12 рублей, а официальный курс доллара — подняться в районе 84–87 рублей, — добавил Зварич.

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Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Рубль Доллар Валюта Курс валют Курс доллара Курс рубля Кризис-2025
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