График пенсий в мае изменят дважды. Кому и когда придут деньги

В Госдуме пообещали, что деньги придут перед праздниками Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Российские пенсионеры получат пенсии за май 29 и 30 апреля из-за праздничных дней. Мы уже рассказывали об этих изменениях. Но стало известно, что изменения коснутся не только первых чисел мая. Собрали всю информацию о графике выплат.

«В 2025 году перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1–5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля. Делается это потому, что первые два дня месяца объявлены нерабочими, а банковские расчеты и выдача наличных, например на почте, в этот период приостановлены», — объяснил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Тем, кто обычно получает деньги 6–8 мая, средства зачислят не позднее 7-го числа. Выплаты 9–11 мая переносятся на 5–7 мая. После 12-го числа платежный цикл вернется к обычному режиму. Говырин добавил, что если получатель не успел забрать конверт в перенесенный день, сумма будет храниться на почте до конца отчетного периода, после чего вернется в фонд для повторной отправки.

«На банковском счете средства лежат без ограничений: даже если карта утратила срок действия, отделение перевыпустит ее и перенесет остаток. Перевод останется доступным, и в случае переезда, однако смену адреса или банка лучше оформить заранее, система учитывает изменения только при формировании следующего реестра», — уточнил депутат.

Перенос выплаты не влияет на ее объем, так как датой начисления всё равно считается первое число месяца. Говырин напомнил, что почтальоны и кассиры всё же работают по собственному расписанию. Уточнить их график можно по телефону отделения Социального фонда.