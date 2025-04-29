Коммуналка, продукты и бензин станут дороже — причины роста цен и прогнозы на будущее

Стабилизация инфляции может быть временной Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В России уже подорожали алкоголь, квартиры, но подешевели некоторые продукты, а дальнейшее изменение цен на местные и импортные товары будет зависеть от множества факторов. Однако большинство из них говорит о том, что продолжения тенденции на повышение стоимости не избежать. Потенциальные сценарии развития событий проанализировал для Городских медиа председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

По данным ЦБ, экономика уже начала возвращаться «к траектории сбалансированного роста», однако инфляция до сих пор держится выше 10%. Регулятор ждет снижения показателя в ближайшие месяцы. Как отметила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, цены в этом году вырастут на 7–8%, а в следующем году — на 3–4%, после этого инфляция вернется к целевым показателям.

«Потенциальное замедление инфляции — положительный фактор, сдерживающий рост цен на импортные товары. Крепкий курс рубля этому также способствует. Однако эта стабильность может быть временной», — отметил Егор Диашов.

По его словам, внешнеполитическая ситуация, колебания цен на энергоносители на мировых рынках и действия других стран могут повлиять на курс рубля и, соответственно, на стоимость импорта.

«Если рубль начнет девальвироваться (снижаться, — Прим. ред.), то импортные товары неизбежно подорожают, возможно, и быстрее, чем отечественные. Рост зарплат и тарифов на коммунальные услуги — ключевой фактор повышения цен на товары внутреннего производства», — сказал эксперт.

Что будет с ценами на продукты

В пользу увеличения стоимости продуктов сыграют повышение акцизов и налогов в этом году. Помимо этих факторов, продовольственные товары зависят от климата, урожайности, цен на удобрения и сельскохозяйственную технику, подчеркнул эксперт. Неурожай или резкое подорожание ресурсов могут привести к резкому скачку цен, независимо от курса рубля.

«Из-за колебания курса валют, роста цен на логистику и сырье, вероятно повышение цены на продовольственные товары на 10-15%, особенно на импортные фрукты и овощи», — прогнозирует председатель комиссии по финансовым рынкам.

В частности, кофе подорожает сразу на 30-40% на фоне мирового роста цен на арабику из-за проблем с урожаем в странах-производителях. В Бразилии сильнейшая засуха, у Вьетнама — спад производства, в Индии тоже возникли проблемы из-за погодных условий.

«Прошлые запасы практически распроданы и исчерпаны. Какао-бобы, которые производятся в Западной Африке, также не могут порадовать урожайностью из-за засухи в 2024 году. Подорожание шоколада будет скромнее кофе и составит 15%», — подчеркнул Диашов.

Как изменятся цены на автомобили и топливо

Автомобили в России могут вырасти в цене на 25% из-за новой схемы расчета утильсбора, считает директор инвестиционной компании. Уже с 1 мая российские власти планируют сократить ввоз машины по параллельному импорту через страны ЕАЭС со скидками на растаможку. Новые правила коснутся как новых, так и б/у авто.

По оценкам эксперта, сильнее всего повысятся цены на машины премиум-сегмента: Mercedes-Benz G-Класса, Range Rover и Lexus. Б/у авто, которым 3-5-лет, подорожают на 15-18% из-за роста цен на новые. Российские автомобили будут дорожать умереннее — примерно на 7-9% из-за импортных комплектующих для них.

Бензин при этом подорожает в течение 2025 года на 10-15%, особенно это касается АИ-95, АИ-98. Это произойдет из-за повышения акцизов с 1 января на бензин с высоким октановым числом, высокой инфляции, роста спроса на топливо в весенние и летние месяцы. Однако, как считает эксперт ТЭК Кирилл Родионов, рост розничной цены на бензин и дизель может быть в границах инфляции.

Каких цен ждать на связь

Ожидается, что мобильная связь тоже подорожает. Тарифы на услуги телефонии могут вырасти на 10—15% из-за нехватки оборудования и увеличения его стоимости, сложности с трансграничными платежами и логистикой оборудования. Как сообщил Егор Диашов, некоторых операторы связи уже начали поднимать цены примерно на 20%. Он не исключил, что тенденцию могут подхватить и другие участники рынка.

Сколько придется платить за коммунальные услуги

Больше придется платить и за коммуналку. С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКУ. В среднем по стране они вырастут на 11,9%. Это коснется газа, электроэнергии, воды и отопления.

Основные причины роста тарифов — инфляция и необходимость модернизации инфраструктуры. В Минэкономразвития повышение объясняют необходимостью своевременного ремонта и обновления сетей, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды, тепла и электричества.

Что будет с ценами на технику и стройматериалы

Стоимость бытовой техники и электроники теоретически должна начать снижение из-за укрепления рубля, но дилеры пока не спешат опускать цены. Они опасаются, что во второй половине года курс рубля, как предлагается, начнет ослабевать.

«Некоторые эксперты говорят, что комплектующие для ПК и смартфонов, а также новые, начнут немного терять в цене из-за высокой конкуренции на рынке и желанием удержать позиции. Но это не касается техники, которую уже завезли по импорту», — объяснил председатель комиссии по финансовым рынкам.

Резкого скачка цены на стройматериалы в этом году тоже не ожидается. Дело в том, что подавляющее большинство производится в России или поставляется из дружественных стран. Если рост и будет, то в пределах инфляции.