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Экономика Кризис-2025 «Сейчас можно настраиваться на отскок». Что будет с рублем в ближайшие месяцы — прогнозы

«Сейчас можно настраиваться на отскок». Что будет с рублем в ближайшие месяцы — прогнозы

Ждать ли нам доллар по 100 уже совсем скоро?

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1 комментарий
В ближайшие месяцы доллар вряд ли подорожает до 100 рублей | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUВ ближайшие месяцы доллар вряд ли подорожает до 100 рублей | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В ближайшие месяцы доллар вряд ли подорожает до 100 рублей

Источник:
Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Центральный банк в очередной раз сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Опрошенные эксперты рассказали нашим коллегам из 72.RU, что в таком случае будет с рублем.

В «Совкомбанке» отметили, что решение ЦБ было ожидаемо, поэтому в моменте не окажет значимого влияния на курс рубля. При этом там ждут, что высокая ключевая ставка продолжит оказывать поддержку нацвалюте.

«При сохранении текущей геополитической ситуации мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели будет торговаться в диапазоне 78–85 за доллар, 10,7–11,6 за юань и 89–97 за евро. Прогресс в переговорах может привести к дальнейшему укреплению рубля на снижении страновой риск-премии и ожиданиях притока иностранного капитала. В этом сценарии рубль в ближайшие недели может устойчиво перейти в диапазон 70–80 рублей за доллар. При обратной эскалации в переговорах и ухудшении геополитической ситуации рубль может довольно быстро вернуться в диапазон 90–100 за доллар», — предположил Михаил Васильев, главный аналитик «Совкомбанка».

По наблюдениям Михаила Зельцера, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», рекордное укрепление рубля для большинства было неожиданным. Доллар достигал уровня лета 2023 года, когда падал до отметки 80.

«Скорее всего, в апреле и были минимумы инвалют, а сейчас можно настраиваться на отскок, плавно переходящий в полноценное восстановление курсов. К лету доллар ждем ближе к 90, юань — под 12. Факторы смены сентимента — высокая вероятность сокращения экспорта и роста импорта, перспективы снижения ставки ЦБ (послабление ДКП априори против нацвалюты), корректировки бюджетного правила и нормативов репатриации выручки», — предположил он.

Центробанк 25 апреля не стал повышать и понижать ключевую ставку. В этом были уверены эксперты, которых ранее опрашивал корреспондент 72.RU. Что они говорили, можете почитать в этом материале. Также эксперты объясняли причины укрепления рубля.

ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Доллар Рубль Центральный банк Прогноз
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Комментарии
2
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Гость
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Опять всё от Трампа зависит.
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