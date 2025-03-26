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Экономика Семьи с детьми ждет новая выплата: Мишустин рассказал, кто и когда сможет получить почти 90 тысяч рублей

Семьи с детьми ждет новая выплата: Мишустин рассказал, кто и когда сможет получить почти 90 тысяч рублей

На сумму будут влиять доходы в 2025 году

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3 комментария
Семьям с двумя и более детьми будет доступна ежегодная выплата с 2026 года | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСемьям с двумя и более детьми будет доступна ежегодная выплата с 2026 года | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Семьям с двумя и более детьми будет доступна ежегодная выплата с 2026 года

Источник:

Через год семьи с детьми смогут вернуть часть уплаченных в 2025 году налогов. Анонсировал новую выплату премьер-министр России Михаил Мишустин во время Ежегодного отчета правительства. Он объяснил, что семьи с детьми ежегодно будут получать почти 90 тысяч рублей.

«С июня 2026 года начнет действовать новый механизм, при котором работающие родители с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, смогут оформлять ежегодную выплату», — отметил премьер-министр.

Прожиточный минимум — это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. Показатель ежегодно устанавливает правительство. В среднем по России в 2024 году его величина составляет 15 453 рубля. В 2025 году прожиточный минимум поднимется до 17 733. Однако от региона к региону эта сумма меняется, а налоговая будет брать за основу прожиточный минимум в субъекте проживания.

По информации Мишустина, размер такой выплаты составит больше половины от уплаченного родителями НДФЛ. Рассчитывать на нее смогут родители, чьи дети не достигли 18-летнего возраста (или 23 лет, если они обучаются на очной форме в учебном заведении). При этом получение льгот не повлияет на другие выплаты.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила Городским медиа, что такие выплаты могут получать семьи с двумя и более детьми. Выплата будет доступна, если в семье из 4 человек среднемесячный доход за год на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. В таком случае в 2026 году им можно будет получить до 7% от уплаченного НДФЛ. Фактически для них ставка по доходам будет 6%.

Собрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталыСобрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета | Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы

Собрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета

Источник:

Сам расчет будет выглядеть так. С учетом возросшего в 2025 году прожиточного минимума семья из четырех человек должна получать в месяц максимум 106 396 рублей, или 1 276 752 рубля в год. В таком случае за 2025 год они заплатят в казну 165 977 рублей 76 копеек налогами (по ставке 13%). Когда родители обратятся за получением этой выплаты, им пересчитают налог по ставке 6%. Таким образом, семье вернут 89 372 рубля 64 копейки.

Премьер-министр подчеркнул, что такая мера поддержки станет доступна для 4 млн семей, в которых воспитывается около 10 млн ребят.

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Комментарии
3
Гость
1 час
когда налоги вернутся, все подорожает и на эту сумму вместо 10 булочек купишь 6 вот это забота!
Гость
1 час
ну щас многие начнут скрывать свои доходы
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