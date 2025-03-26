Еще один метод контроля? Что такое цифровой рубль и кому он нужен — разбор

Цифровой рубль еще тестируют. Массовое внедрение перенесли Источник: Дарья Селенская / 74.RU











В России продолжают тестировать цифровой рубль. Пока что это происходит в тестовом режиме. Массовое внедрение Центральный банк собирался сделать уже в этом году, но недавно перенес на более поздний срок. В этом материале наши коллеги из 72.RU рассказывают про третью форму нацвалюты, зачем она нужна, какие у нее плюсы и минусы и будут ли ею пользоваться обычные россияне.

Что такое цифровой рубль?

Как объясняет Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм», цифровой рубль — это третья форма национальной валюты после наличной и безналичной.

«Это те же самые деньги. Только они будут контролироваться гораздо плотнее именно Центробанком. Это инструмент в определенной степени влияния на людей, но уже через карман », — отмечает он.

Эксперт объясняет, что такое цифровой рубль Источник: Артем Чудинов / Городские медиа

Цифровой рубль, как говорит Олег Решетников, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», хранится на цифровых кошельках, а транзакции с ним записываются в децентрализованной базе данных (блокчейне).

А теперь немного истории: цифровой рубль планировали массово внедрить уже в 2025 году, но сроки перенесли

Впервые Центробанк представил его в докладе для общественных консультаций в октябре 2020 года. Затем началась реализация проекта. В 2023 году Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Планировалось, что к 1 июля 2025 года цифровой рубль войдет в массовое пользование: банки позволят открывать и пополнять соответствующие счета, делать переводы и принимать деньги в таком формате. Однако в конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля переносят на более поздний срок.

«А именно после того, как отработаем все детали в „пилоте“ и проведем консультации с банками по экономической модели, наиболее привлекательной для их клиентов, для бизнеса, для людей. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — сообщила она на встрече с участниками Ассоциации банков России.

Какие плюсы и минусы у цифрового рубля

Решетников обращает внимание: под плюсами и минусами цифрового рубля понимаются скорее преимущества и недостатки самой технологии блокчейна, то есть инфраструктуры, на которой он будет функционировать.

Плюсы:

скорость проведения транзакций должна быть выше;

прозрачность — все детали транзакции можно отследить через блокчейн;

возможность использования смарт-контрактов — встроенных программ, выполняющих определенный перечень функций — потенциально это может устранить часть ненужных посредников;

безопасность — блокчейн достаточно устойчив к внешним манипуляциям.

Минусы:

отсутствие анонимности (обратная сторона прозрачности);

отсутствие доходности — пока что нет данных о возможности получения процентного дохода на цифровые рубли;

потенциальное снижение дохода банков за счет смарт-контрактов, которые могут частично устранить посредников.

Кричевский обращает внимание, что цифровой рубль, по сути, — это тот же самый безнал.

«Украсть их можно будет точно так же через „Госуслуги“, скорее всего. Пользоваться можно, как и с картами: оплачивать касанием, улыбкой и так далее. То есть по биометрии. По сути это дублирование функций в определенной степени. Но с одним большим отличием. Если деньги на счетах лежат в банках, то здесь вся эта история будет контролироваться непосредственно Центральным банком. К чему это приведет? Банки будут терять деньги и клиентов», — объясняет собеседник.

Цифровой рубль для бизнеса и обычных людей. Кому он нужен?

Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги», заверяет, что перспективы цифрового рубля выглядят позитивно, учитывая, что большинство мировых центробанков исследуют возможности цифровых валют, а количество стран, находящихся на разных этапах внедрения CBDC, также растет.

«Для бизнеса цифровой рубль представляет интерес с точки зрения сокращения издержек, где ключевым преимуществом станет снижение комиссий. Как заявляли в ЦБ, тариф за прием платежей в цифровых рублях до 1,5 тысячи рублей за товары и услуги составит всего 0,3%. Что значительно ниже по сравнению со средней ставкой в 1,5–3% по эквайрингу», — говорит он.

Алутин отмечает, что для граждан преимущество цифрового рубля по сравнению с привычными формами денег пока не очевидно.

«Пока что предполагается, что открыть вклады, получить кредит или ипотеку в цифровых рублях не получится, на них также не будут начисляться проценты и кешбэк . Если данные возможности в цифровых валютах будут реализованы, интерес физлиц к ним также может возрасти. Ограничением для развития новой формы рубля сейчас является и лимит пополнения цифрового кошелька — в размере 300 тысяч рублей в месяц», — перечисляет эксперт.

По его мнению, окончательный успех цифрового рубля будет зависеть от нескольких ключевых факторов: технической реализации, нормативно-правовой базы, обеспечения безопасности, а также принятия этой формы денег обществом.

«Важно отметить, что внедрение цифрового рубля не приведет к увеличению денежной массы, поскольку это лишь еще одна форма существующей валюты. Следовательно, цифровая валюта не имеет отношения к росту инфляции», — резюмирует Игорь Алутин.

По мнению Решетникова, вопрос популярности цифрового рубля как средства платежа будет во многом определяться технологическим удобством использования и выгодами, которые можно будет получать при использовании.

Кричевский предполагает, что для части людей переход на цифровой рубль может стать принудительной мерой.

«Потому что с очень большой вероятностью, когда запустится вся эта история полноценно, то на цифровые кошельки будут переведены зарплаты, пенсии, все государственные выплаты. Так или иначе людям придется ими пользоваться, как ни крути », — подытожил собеседник.

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