Еще один метод контроля? Что такое цифровой рубль и кому он нужен — разбор

В России продолжают тестировать цифровой рубль. Пока что это происходит в тестовом режиме. Массовое внедрение Центральный банк собирался сделать уже в этом году, но недавно перенес на более поздний срок. В этом материале наши коллеги из 72.RU рассказывают про третью форму нацвалюты, зачем она нужна, какие у нее плюсы и минусы и будут ли ею пользоваться обычные россияне.
Что такое цифровой рубль?
Как объясняет Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм», цифровой рубль — это третья форма национальной валюты после наличной и безналичной.
«Это те же самые деньги. Только они будут контролироваться гораздо плотнее именно Центробанком. Это инструмент в определенной степени влияния на людей, но уже через карман», — отмечает он.
Цифровой рубль, как говорит Олег Решетников, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», хранится на цифровых кошельках, а транзакции с ним записываются в децентрализованной базе данных (блокчейне).
А теперь немного истории: цифровой рубль планировали массово внедрить уже в 2025 году, но сроки перенесли
Впервые Центробанк представил его в докладе для общественных консультаций в октябре 2020 года. Затем началась реализация проекта. В 2023 году Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Планировалось, что к 1 июля 2025 года цифровой рубль войдет в массовое пользование: банки позволят открывать и пополнять соответствующие счета, делать переводы и принимать деньги в таком формате. Однако в конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля переносят на более поздний срок.
«А именно после того, как отработаем все детали в „пилоте“ и проведем консультации с банками по экономической модели, наиболее привлекательной для их клиентов, для бизнеса, для людей. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — сообщила она на встрече с участниками Ассоциации банков России.
Какие плюсы и минусы у цифрового рубля
Решетников обращает внимание: под плюсами и минусами цифрового рубля понимаются скорее преимущества и недостатки самой технологии блокчейна, то есть инфраструктуры, на которой он будет функционировать.
Плюсы:
скорость проведения транзакций должна быть выше;
прозрачность — все детали транзакции можно отследить через блокчейн;
возможность использования смарт-контрактов — встроенных программ, выполняющих определенный перечень функций — потенциально это может устранить часть ненужных посредников;
безопасность — блокчейн достаточно устойчив к внешним манипуляциям.
Минусы:
отсутствие анонимности (обратная сторона прозрачности);
отсутствие доходности — пока что нет данных о возможности получения процентного дохода на цифровые рубли;
потенциальное снижение дохода банков за счет смарт-контрактов, которые могут частично устранить посредников.
Кричевский обращает внимание, что цифровой рубль, по сути, — это тот же самый безнал.
«Украсть их можно будет точно так же через „Госуслуги“, скорее всего. Пользоваться можно, как и с картами: оплачивать касанием, улыбкой и так далее. То есть по биометрии. По сути это дублирование функций в определенной степени. Но с одним большим отличием. Если деньги на счетах лежат в банках, то здесь вся эта история будет контролироваться непосредственно Центральным банком. К чему это приведет? Банки будут терять деньги и клиентов», — объясняет собеседник.
Цифровой рубль для бизнеса и обычных людей. Кому он нужен?
Игорь Алутин, старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги», заверяет, что перспективы цифрового рубля выглядят позитивно, учитывая, что большинство мировых центробанков исследуют возможности цифровых валют, а количество стран, находящихся на разных этапах внедрения CBDC, также растет.
«Для бизнеса цифровой рубль представляет интерес с точки зрения сокращения издержек, где ключевым преимуществом станет снижение комиссий. Как заявляли в ЦБ, тариф за прием платежей в цифровых рублях до 1,5 тысячи рублей за товары и услуги составит всего 0,3%. Что значительно ниже по сравнению со средней ставкой в 1,5–3% по эквайрингу», — говорит он.
Алутин отмечает, что для граждан преимущество цифрового рубля по сравнению с привычными формами денег пока не очевидно.
«Пока что предполагается, что открыть вклады, получить кредит или ипотеку в цифровых рублях не получится, на них также не будут начисляться проценты и кешбэк. Если данные возможности в цифровых валютах будут реализованы, интерес физлиц к ним также может возрасти. Ограничением для развития новой формы рубля сейчас является и лимит пополнения цифрового кошелька — в размере 300 тысяч рублей в месяц», — перечисляет эксперт.
По его мнению, окончательный успех цифрового рубля будет зависеть от нескольких ключевых факторов: технической реализации, нормативно-правовой базы, обеспечения безопасности, а также принятия этой формы денег обществом.
«Важно отметить, что внедрение цифрового рубля не приведет к увеличению денежной массы, поскольку это лишь еще одна форма существующей валюты. Следовательно, цифровая валюта не имеет отношения к росту инфляции», — резюмирует Игорь Алутин.
По мнению Решетникова, вопрос популярности цифрового рубля как средства платежа будет во многом определяться технологическим удобством использования и выгодами, которые можно будет получать при использовании.
Кричевский предполагает, что для части людей переход на цифровой рубль может стать принудительной мерой.
«Потому что с очень большой вероятностью, когда запустится вся эта история полноценно, то на цифровые кошельки будут переведены зарплаты, пенсии, все государственные выплаты. Так или иначе людям придется ими пользоваться, как ни крути», — подытожил собеседник.
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