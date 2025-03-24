«Индекс „айфона“» не поспевает за рублем

«Айфон» дешевеет быстрее? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Резкое укрепление рубля с начала года стало следствием естественных макроэкономических процессов, тесно связанных с торговым балансом России. Вещей, прямо номинированных в долларах и евро, на рынке очень мало, но они тут же стали дешеветь. «Фонтанка» замерила этот тренд, пожалуй, самым распространенным на планете однородным товаром, который одинаков в любой точке мира, — новым «айфоном». Рубль оказался даже крепче него.

Российский рубль укрепился с начала года на 14,4% к евро и на 18,5% — к доллару. Сами по себе эти цифры ничего не означают, тем более что купить и продать валюту по курсу, установленному Центробанком, обычному человеку вообще нереально. Разумеется, имеет значение только покупательная способность рубля. Главная проблема — найти такой товар или услугу, которая будет абсолютно одинаковой в любой точке земного шара.

В качестве такого эквивалента товарного потребления удобно брать «айфон» последней модели. Везде в мире он обладает практически одинаковыми потребительскими характеристиками. В этом отношении он даже надежнее, чем «Биг Мак», индексом которого часто измеряют покупательную способность денег в разных странах. Ведь всё же совершенно идентичных гамбургеров не бывает, и хоть чем-то они в Таиланде и Италии будут отличаться. А вот новый «айфон» будет точно таким же.

Самые дорогие телефоны Apple традиционно в Турции и Бразилии. Это связано с особенностями местных фискальных систем, плюс в Турции добавляется огромная инфляция. Дешевле всего они на своих двух родинах — в США и Китае. Тут, пожалуй, никаких объяснений не требуется.

Источник: Данные «Фонтанки»











Официальных цен на iPhone 16 в России нет, приходится ориентироваться на цены прежних официальных реселлеров. У них сейчас цены одинаковые: 79 990 за 16e, 82 990 за обычный 16 и 107 990 за 16 pro. Стоит отметить, что это совершенно средний уровень на мировом рынке, где-то между Великобританией, ОАЭ и Италией.

Источник: данные «Фонтанки»











Еще одна важная деталь — «айфоны» имеют свойство со временем дешеветь. У официальных продавцов этот процесс менее заметен — они зависят от позиции Apple. Российские продавцы связаны только логистикой, конъюнктурой рынка и курсом рубля. Так что цены на «айфоны» в России на 1 января в таблицах фиксировали положение у продавцов именно на ту дату (16e тогда не было). Для остальных стран в таблицах представлены цены в национальной валюте и в рублях, пересчитанных по курсам 20 марта и 1 января.

Источник: Данные «Фонтанки»











Нетрудно заметить, что изменения в рублевой цене «айфона» в разных странах неоднородное. Это указывает на то, что курс рубля к их валютам также различался. В среднем падение рублевой стоимости нового «айфона» в 11 очень разных странах, переживающих очень разные экономические и политические процессы, оказалось равно 16,7%. Ну а к главной мировой валюте — доллару США — рубль укрепился даже еще сильнее — на 18,5%.

Источник: Данные «Фонтанки»











Всё это не значит, что надо срочно ехать куда-то за тридевять земель за «айфонами». И не значит, что у нас они сейчас начнут резко дешеветь. Скорее, лучше будет осторожно сказать: существуют предпосылки для снижения стоимости (в рублях) электроники на российском рынке.

Отчасти этот процесс уже можно заметить, например, у независимых продавцов в интернет-магазинах, где новенький iPhone 16 уже можно найти за 64 тысячи, а 16e — за 54. Это уже без таможенных пошлин и других скрытых платежей. Как они попали в Россию и сколько на этом заработал продавец, отдельный вопрос.

Что подешевеет сильнее всего

Ценообразование в российских магазинах — крайне сложная система, от долларовой цены товара, декларируемой на границе, она зависит не в полной мере. Окончательная стоимость для покупателя дополнена массой рублевых расходов продавца, включая логистику, зарплаты персонала, аренду, маркетинг. Свою наценку он также считает в рублях. Так что укрепление рубля с 1 января до 20 марта на 18,5% ни в коем случае не означает, что стоит ожидать пропорционального снижения цен на импортные товары.

Самый типичный пример товара/услуги, прямо номинированного в валюте, — консульские сборы за визы. В любом консульстве стран ЕС они составляют сейчас 90 евро. Если 1 января это было 9550 рублей, то сейчас — 8175. Разница — 14,4%.

Другое дело, что обменные курсы в банках порой очень далеки от курса ЦБ, и такая большая разница от укрепления рубля при обмене на евро будет сильно сглажена.

Также очень сильна будет разница, например, в рублевых ценах на билеты иностранных авиакомпаний, которые россияне всё еще имеют возможность покупать через агрегаторов или иностранными карточками.

Однако и тут, разумеется, стоит ожидать подвоха. Тот же самый знаменитый в мире лоукостер RyanAir или вполне респектабельный финский FinnAir крайне нелояльно относятся к пассажирам с российскими паспортами. Есть немаленький шанс никуда не улететь даже с полностью нормальными визами, документами и посадочными талонами.

Что касается, например, автомобилей, то тут всё очень сложно. Дело в том, что все машины, которые сейчас стоят в автосалонах, были куплены еще в прошлом году по старому курсу. К февралю у автодилеров на складах скопилось более 700 тысяч машин. Пока их все, закупленные при 14–15 рублях за юань, мы не раскупим, новых автомобилей по 10–11 рублей за юань нам не видать.