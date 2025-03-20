Лира обвалилась, рубль укрепился: как это скажется на путевках и выгодно ли сейчас ехать в Турцию

Отдых в Турции давно перестал быть бюджетным Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU











В Турции рекордное падение национальной валюты: утром 19 марта на торгах курс доллара превышал 41 лиру, а на фоне потрясений в стране обрушились и акции на бирже.

Мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по подозрению в коррупции, взяточничестве и подкупе. При этом Имамоглу — основной политический соперник действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они представляют разные партии.

Экономическая нестабильность неизбежно отразится на туристическом рынке — уже давно открыто раннее бронирование туров на лето, да и сезон отдыха не за горами. MSK1.RU спросил у экспертов, что будет с ценами на туры, и узнали, что выгоднее — пакетный отдых или самостоятельная поездка.

Что происходит в Турции

В Турции резко рухнул курс лиры: сначала доллар впервые достиг 37 лир, потом подскочил до отметки 41, а евро и вовсе до 45. Это связано с политическими событиями в стране.

— Вместе с мэром Стамбула Экремом Имамоглу под арестом оказалось более 100 человек, многие из них занимают высокие посты в местной мэрии, — объяснила MSK1.RU политолог, эксперт по Турции Екатерина Караджа. — Политические события стали шоком для экономической системы страны. Утром на бирже были приостановлены торги. Несмотря на заявление министра финансов и казначейства Турции Мехмета Шимшека о том, что власти принимают меры для «здорового функционирования рынков», настроения в Турции близки к паническим.

Дальнейшее развитие экономики будет напрямую зависеть от политических событий в стране, объясняет эксперт. В течение дня курс доллара незначительно снизился — до 39 лир, что тоже намного выше предыдущих значений.

— В связи с этим в настоящий момент рекомендую занять выжидательную позицию в отношении покупки туров в Турции и любых операций, связанных с турецкой лирой, — советует Екатерина Караджа.

Обменный курс лиры сейчас радует лишь живущих в Турции россиян-удаленщиков Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Однако события на финансовом рынке смогут в очередной раз подстегнуть и без того высокую инфляцию в Турции. На фоне укрепляющегося рубля это может быть выгодно для россиян, которые уже подумывают о майских каникулах и летнем отдыхе в этой стране.

— Ослабление лиры при торговле в национальных валютах может привести к снижению стоимости турецкого импорта в Россию и, как следствие, повышению конкурентоспособности турецких товаров, — рассказала РИА Новости и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. — А поскольку Турция является важным торговым партнером России, изменения затронут разные секторы экономики — от продуктов питания до туризма.

Что с ценами на туры?

Цены на путевки в Турцию уже давно не радуют россиян. Последние пару лет туристы отмечают, что из бюджетного отдыха, доступного даже студентам и пенсионерам, турецкий all inclusive превратился в почти элитный по стоимости. Эксперты видят причину в повышении стоимости жизни в самой стране.

— Цены на отдых в Турции уже находятся под давлением внутренних экономических факторов. Высокая инфляция в стране не первый год ведет к значительному росту стоимости товаров и услуг для туристов, — говорит руководитель туристического агентства «ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА» Оксана Велигодская. — Однако стоит отметить, что не все отели поднимают цены. Около 60% отелей сохранили прошлогодние прайсы в евро, а остальные повысили их в пределах 10–15%.

Цены на путевки остаются относительно стабильными из-за укрепления рубля, отмечают представители российского турпрома. Поэтому многие считают, что раннее бронирование в этом году действительно поможет сэкономить.

— Стоимость турпакетов в Турцию по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 17% вопреки многим прогнозам, обещающим рост до 25%. Этот факт не может не радовать, — рассказала MSK1.RU директор турагентства «Ассорти путешествий» Эльмира Ахвердиева.

«Дикарем» или «пакетом» — что выгоднее?

Мы решили проверить, что сейчас с ценами на путешествие в Турцию и как сейчас отдыхать выгоднее — отправиться в путешествие самостоятельно или выбрать пакетный тур.

Сколько сейчас стоят туры в Анталью

Пакетные туры, конечно, удобны и включают в себя всё необходимое: перелет, трансфер, проживание и питание. Это экономит время и избавляет от организационных хлопот. Дополнительный плюс — поддержка гида на месте, что особенно важно для тех, кто не говорит на иностранном языке. К тому же туроператоры часто предлагают выгодные цены за счет оптовых закупок мест в отелях и на рейсах.

Мы решили сравнить, сколько стоит путевка в Турцию «пакетом» и во что обойдется самостоятельная организация такого отдыха.

В качестве примера взяли 5-звездочные отели сети Rixos, популярные у москвичей, и Crystal Family Resort & Spa. Даты предполагаемой поездки — с 1 по 9 мая, начало сезона. Смотрим стоимость на двоих взрослых и одного ребенка школьного возраста, вылет из Москвы, трансфер включен.

Российские туроператоры предлагают минимальную стоимость путевки в Rixos в пределах 300 тысяч: есть варианты и за 298 185, и за 317 003, и за 318 596 рублей.

Источник: Travelata.ru











На популярном в Турции сайте бронирования (цена для местных) такой же тур в этот же отель предлагают за 91 930 лир, что по курсу на 19 марта — 201 914 рублей.

Источник: Trivago.com











Crystal немного бюджетнее — можно найти предложения и за 225 978, и за 260 195 рублей за один и тот же номер.

Для отдыхающих из Турции проживание в этом отеле обойдется в 54 880 лир, в пересчете на российские деньги — 120 555 рублей. Здесь разница в стоимости между предложениями в России и Турции уже чувствительнее.

Источник: Trivago.com











Однако в эту цену не входит перелет. Самая низкая стоимость билета на прямой рейс из Москвы с датами 1 и 9 мая — 52 082 рубля. На человека. Добавьте сюда трансфер — порядка 10 тысяч рублей, и получается, что пакетный тур купить проще и дешевле.

Поехать к морю, но не на «всё включено»

С такими ценами захочется сэкономить. Да и организовать отдых самостоятельно, тем более что в эпоху интернета и соцсетей это вполне реально. Можно выбрать подходящее жилье через работающие в России сайты бронирования, или зайти на ушедшие от нас сервисы вроде Booking.com через ВПН (в Турции они продолжают действовать), или же найти чисто турецкие платформы. Платить можно как с карты иностранного банка, так и выбрать оплату по прибытии (спойлер: многие маленькие отели и владельцы жилья в частном секторе до сих пор предпочитают наличные).

Главный плюс самостоятельной поездки — можно подобрать регулярные рейсы и сроки, которые устраивают вас, и не терять время в групповом трансфере, пока всех развозят по отелям. Кроме того, можно лучше узнать страну, пожив в менее туристических локациях.

С другой стороны, все организационные моменты ложатся на туриста. Нужно самостоятельно разбираться с покупкой авиабилетов, страховками, трансферами, бронированием жилья, а в случае форс-мажоров решать вопросы без туроператора и помощи местных людей, владеющих русским языком.

На популярном в Турции сайте бронирования проживание семьей с одним ребенком с 1 по 9 мая сейчас можно найти предложения от 7064 лир (15 507 рублей по курсу 19 марта) на 8 ночей. Это небольшой 3-звездочный отель в Аланье. В эту стоимость включен только завтрак, а развлечения придется организовывать самостоятельно.

Источник: Trivago.com











Поэтому плюсуем сюда расходы на питание — ужин в ресторане и перекусы или обед в кафе. В не особо туристической зоне поесть семьей из трех человек сейчас можно на 1500–2000 лир, это 3293–4390 рублей. Если покупать продукты в маркете, можно снизить расходы и до 1000 лир (2195 рублей). В среднем в день на питание двух взрослых и ребенка будет уходить 2500 лир (5488 рублей). Умножаем на 9 дней — и получается, что к расходам на проживание нужно добавить 49 392 рубля.

Также учитываем проезд до места отдыха и в аэропорт Антальи на такси. В зависимости от расстояния — от 60 до 140 долларов (от 5015 до 11 700 рублей) в одну сторону.

Итого при самостоятельной организации отдыха: проживание — от 16 тысяч рублей, питание — почти 50 тысяч рублей, перелет — 156 тысяч, транспорт — минимум 10 тысяч. В сумме получается 232 тысячи рублей за тот же период, притом что вы живете в трехзвездочном отеле и всё организуете самостоятельно.