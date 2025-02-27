Где в России самые высокие пенсии: разрыв доходов бедных и богатых пожилых достиг 27 тысяч рублей

Пенсионеры, проживающие на юге России, получают выплаты в 2,3 раза ниже, чем на Севере. Разница между самыми «бедным и богатыми» составила 27 тысяч рублей. Расскажем, в каких регионах платят больше и почему.
На начало 2025 года самые большие пенсии по старости неработающим гражданам назначались на Чукотке — 47 тысяч рублей. Самые низкие выплаты оказались у людей из Кабардино-Балкарии. Там пожилые в среднем получают 20 тысяч рублей, пишут «Известия». Средний размер пенсии по старости по всей стране в тот же период времени составил 25 тысяч рублей.
В список регионов с самыми высокими выплатами входят:
Ненецкий автономный округ;
Магаданская область,
Камчатский край;
Ямало-Ненецкий автономный округ.
К территориям с наиболее низкими пенсиями относятся:
Дагестан;
Карачаево-Черкесия;
Калмыкия;
Крым.
Разрыв в доходах объясняется их размером зарплат до выхода на пенсию. Люди на Севере традиционно получают больше за счет отраслей, в которых трудятся, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Речь идет о полезных ископаемых. Не стоит забывать о различных северных надбавках. А на юге выше плотность населения, а значит, и безработица.
Однако, как подчеркнул директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский, жизнь в южных регионах дешевле за счет стоимости продуктов. Более того им не приходится переплачивать за отопление.
Даже в самых богатых регионах средняя пенсия не дотягивает до 50 тысяч рублей. Чтобы рассчитывать на такую сумму, надо работать как минимум 29 лет. При этом нужно зарабатывать по 10 пенсионных баллов ежегодно. Это максимально возможное количество. 2025 году для 10 пенсионных баллов надо получать в среднем 230 тысяч в месяц.