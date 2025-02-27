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Экономика Где в России самые высокие пенсии: разрыв доходов бедных и богатых пожилых достиг 27 тысяч рублей

Где в России самые высокие пенсии: разрыв доходов бедных и богатых пожилых достиг 27 тысяч рублей

Жизнь в регионах с низкими доходами обходится дешевле

664
2 комментария
Продукты на Севере дороже | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПродукты на Севере дороже | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Продукты на Севере дороже

Источник:

Пенсионеры, проживающие на юге России, получают выплаты в 2,3 раза ниже, чем на Севере. Разница между самыми «бедным и богатыми» составила 27 тысяч рублей. Расскажем, в каких регионах платят больше и почему.

На начало 2025 года самые большие пенсии по старости неработающим гражданам назначались на Чукотке — 47 тысяч рублей. Самые низкие выплаты оказались у людей из Кабардино-Балкарии. Там пожилые в среднем получают 20 тысяч рублей, пишут «Известия». Средний размер пенсии по старости по всей стране в тот же период времени составил 25 тысяч рублей.

В список регионов с самыми высокими выплатами входят:

  • Ненецкий автономный округ;

  • Магаданская область,

  • Камчатский край;

  • Ямало-Ненецкий автономный округ.

К территориям с наиболее низкими пенсиями относятся:

  • Дагестан;

  • Карачаево-Черкесия;

  • Калмыкия;

  • Крым.

Разрыв в доходах объясняется их размером зарплат до выхода на пенсию. Люди на Севере традиционно получают больше за счет отраслей, в которых трудятся, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Речь идет о полезных ископаемых. Не стоит забывать о различных северных надбавках. А на юге выше плотность населения, а значит, и безработица.

Однако, как подчеркнул директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский, жизнь в южных регионах дешевле за счет стоимости продуктов. Более того им не приходится переплачивать за отопление.

Даже в самых богатых регионах средняя пенсия не дотягивает до 50 тысяч рублей. Чтобы рассчитывать на такую сумму, надо работать как минимум 29 лет. При этом нужно зарабатывать по 10 пенсионных баллов ежегодно. Это максимально возможное количество. 2025 году для 10 пенсионных баллов надо получать в среднем 230 тысяч в месяц.

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Пенсия Пособия и выплаты Доходы Богатые и бедные Экономика
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Комментарии
2
Гость
4 часа
Дорогие масквичи и дотационые доны наслаждаются жизнью
Гость
4 часа
"Разрыв в доходах объясняется их размером зарплат". И еще наличием трудового стажа. В названных республиках с низкими пенсиями многие работают неофициально, а большинство женщин там вообще не работают. Поэтому просто назначается социальная пенсия по старости (за счет отчислений в ПФР других граждан - кстати это тоже влияет в целом на размер пенсий россиян, уменьшая их).
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