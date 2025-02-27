Где в России самые высокие пенсии: разрыв доходов бедных и богатых пожилых достиг 27 тысяч рублей

Продукты на Севере дороже Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Пенсионеры, проживающие на юге России, получают выплаты в 2,3 раза ниже, чем на Севере. Разница между самыми «бедным и богатыми» составила 27 тысяч рублей. Расскажем, в каких регионах платят больше и почему.

На начало 2025 года самые большие пенсии по старости неработающим гражданам назначались на Чукотке — 47 тысяч рублей. Самые низкие выплаты оказались у людей из Кабардино-Балкарии. Там пожилые в среднем получают 20 тысяч рублей, пишут «Известия». Средний размер пенсии по старости по всей стране в тот же период времени составил 25 тысяч рублей.

В список регионов с самыми высокими выплатами входят:

Ненецкий автономный округ;

Магаданская область,

Камчатский край;

Ямало-Ненецкий автономный округ.

К территориям с наиболее низкими пенсиями относятся:

Дагестан;

Карачаево-Черкесия;

Калмыкия;

Крым.

Разрыв в доходах объясняется их размером зарплат до выхода на пенсию. Люди на Севере традиционно получают больше за счет отраслей, в которых трудятся, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Речь идет о полезных ископаемых. Не стоит забывать о различных северных надбавках. А на юге выше плотность населения, а значит, и безработица.

Однако, как подчеркнул директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский, жизнь в южных регионах дешевле за счет стоимости продуктов. Более того им не приходится переплачивать за отопление.