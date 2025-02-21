Цены — вверх. Хлеб в России резко подорожает: в чем дело

Производители хлеба в России собираются повысить цены на 10–12%. Речь об отпускных ценах, по которым производители продают хлеб в розничные магазины. Производители сообщили ретейлерам, что повышение случится уже в марте.
Об этом со ссылкой на свои источники пишут «Ведомости». Конкретных компаний, предупредивших о повышении цен, издание не называет.
— Среди причин повышения цен производители указали рост затрат на складскую и транспортную логистику, увеличение налоговой нагрузки, а также подорожание сырья, — пишут журналисты.
Новость прокомментировал Игорь Караваев, глава Ассоциации компаний розничной торговли. По его информации, с начала года средняя наценка на самые доступные виды пшеничного хлеба уже составляла 5–7%. Эти цифры касаются крупных торговых сетей.
Сейчас уведомления о повышении цен находятся на рассмотрении у ретейлеров. При этом возможное повышение цен в любом случае не должно случиться резко. По данным журналистов, магазины будут сдерживать наценки на социально значимые виды хлеба и проводить промоакции. Таким образом, повышение цен будет сдерживаться и станет постепенным.