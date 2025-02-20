Все до копеечки. Как и зачем переводить пенсионные накопления — инструкция по обращению в Соцфонд в 8 карточках

Россияне регулярно задаются вопросами, связанными с работой Социального фонда (СФР): как подать обращение, куда обратиться за разъяснениями, как перевести пенсионные накопления и так далее. Эти темы вызывают много споров и недопонимания, особенно в свете перехода СФР на цифровые сервисы. Наши коллеги из NGS.RU решили разобраться в самых актуальных вопросах и подготовили инструкцию в карточках, которая поможет сориентироваться в процессах подачи обращений и перевода пенсионных накоплений из одной страховой компании в другую.
- Что происходит с накопительными пенсиями россиян
- Зачем переводить пенсионные накопления
- Как обратиться в СФР
- Как перевести пенсионные накопления
- Важно!
- Что такое УКЭП и зачем она нужна
- Как оформить УКЭП
- Чем отличаются УКЭП, КЭП, ЭЦП и НЭП?
Что происходит с накопительными пенсиями россиян
В 2002 году в России была введена накопительная пенсионная система, которая должна была помочь людям формировать сбережения на старость и увеличивать их. Участвовать в этой программе могли мужчины, родившиеся после 1953 года, и женщины, родившиеся после 1957 года.
Механизм работы был следующим: ежемесячно работодатель перечислял в Пенсионный фонд России (ПФР) 22% от зарплаты сотрудника. Из этой суммы 6 процентных пунктов направлялись в накопительную часть пенсии, а оставшиеся 16% шли на финансирование текущих пенсионных выплат.
Накопленные деньги, размещенные на специальных счетах, а также доход от их инвестирования, предназначались владельцу счета. Предполагалось, что эти деньги будут доступны человеку после выхода на пенсию. При этом россияне могли самостоятельно выбирать, кто будет управлять их накоплениями — ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Тем не менее уже в 2005 году из-за дефицита средств в Пенсионном фонде программа была изменена: право на самостоятельное формирование накопительной части пенсии сохранили только для тех, кто родился после 1967 года. Все деньги, накопленные людьми старшего возраста до этого момента, были переведены в страховую часть пенсии.
Накопительная часть пенсии россиян фактически заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. В 2022 году президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года.
Корреспондент НГС попытался узнать в СФР о том, что сейчас происходит с деньгами, которые россияне успели накопить по накопительной пенсии, какая это сумма и где эти деньги сейчас находятся. В пресс-службе фонда, к сожалению, на эти вопросы не ответили.
Зачем переводить пенсионные накопления
Пенсионные накопления могут быть размещены либо в Социальном фонде России, либо в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), участвующих в системе обязательного пенсионного страхования. Если вы не подавали заявления о переводе денег, ваши накопления находятся в СФР, инвестиционным управлением которых занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ.
Тем не менее вы можете самостоятельно выбрать управляющую компанию — как государственную, так и частную — для инвестирования ваших накоплений, как в рамках СФР, так и в НПФ. Всё зависит от того, какая доходность вас утраивает и где обещают более выгодные условия.
Если доходность в фонде вас всё же не устраивает, можно выбрать новый НПФ или же вернуться в Соцфонд. Сделать это можно сколько угодно раз, но есть нюанс: при переходе от одного страховщика к другому без потерь перевести деньги можно один раз в пять лет. В противном случае есть риск остаться без инвестиционного дохода.
Как обратиться в СФР
Возможность подать обращение через сайт Социального фонда никуда не исчезла. Для этого работает онлайн-приемная. Кроме того, обратиться в СФР можно через портал «Госуслуг». В пресс-службе Социального фонда НГС заявили, что готовы рассмотреть все случаи, когда обращения не оформляются или не доходят, чтобы передать их специалистам для анализа.
Как перевести пенсионные накопления
С 2019 года перевод пенсионных накоплений возможен только через портал «Госуслуг» или лично в клиентских службах Социального фонда (до 2023 года — в клиентских службах Пенсионного фонда России).
В негосударственный пенсионный фонд (НПФ):
— Заключите договор обязательного пенсионного страхования с НПФ.
— Подайте заявление о переходе через портал «Госуслуг» (при наличии квалифицированной электронной подписи) или в ближайшем офисе Социального фонда.
Из НПФ в Социальный фонд России:
— Договор подписывать не нужно. Достаточно подать в СФР заявление о переходе.
Важно!
— Перед переводом проверьте, не потеряете ли вы накопленный доход из-за досрочной смены фонда.
— По закону сменить страховщика без потерь можно раз в пять лет.
— Если вы планируете перевести средства досрочно, вы получите уведомление о возможных потерях.
Что такое УКЭП и зачем она нужна
Для того чтобы подать заявление в СФР о переводе накоплений из НПФ в Социальный фонд, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).
УКЭП — это цифровой аналог собственноручной подписи, обладающий юридической силой. Она используется для подписания электронных документов, подачи отчетности, участия в торгах и других юридически значимых действий.
— СФР рекомендует всем страхователям переходить на электронное взаимодействие с Социальным фондом. Отчетность в электронном виде — это экономия не только бумаги, но и времени. Меньше трудозатрат, меньше ошибок, больше удобства. Уже свыше 90% страхователей перешли на электронное взаимодействие с СФР, — указано на сайте фонда.
Как оформить УКЭП
1. Выбор удостоверяющего центра (УЦ):
— УКЭП выдается только аккредитованными УЦ, такими как УЦ Федеральной налоговой службы, УЦ Банка России или коммерческие УЦ.
— Для физических лиц и сотрудников организаций подходят коммерческие УЦ, а для юридических лиц и ИП — УЦ ФНС.
2. Подготовка документов:
— Для физических лиц: паспорт, СНИЛС, ИНН.
— Для юридических лиц: паспорт руководителя, ИНН, СНИЛС, свидетельство ОГРН, устав компании.
3. Процедура получения:
— Подача заявления через личный кабинет УЦ или личное посещение (личный кабинет можно завести на сайте нужного ведомства — ФНС или Банка России — или на сайте коммерческих УЦ).
— Идентификация личности (очно или через приложение «Госключ»).
— Оплата услуг (если требуется) и запись сертификата на USB-токен или другой носитель.
4. Стоимость:
— Для юридических лиц и ИП УКЭП в УЦ ФНС выдается бесплатно, но необходимо приобрести USB-токен и программное обеспечение (например, «КриптоПро»).
— Для физических лиц стоимость варьируется в зависимости от УЦ и дополнительных услуг (например, срочное оформление).
Чем отличаются УКЭП, КЭП, ЭЦП и НЭП?
Многие россияне путаются, видя эти сложные аббревиатуры. Разбираемся, как они расшифровываются и что означают.
УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись):
— Обладает максимальной юридической силой, приравнивается к собственноручной подписи.
— Требует использования сертифицированных криптографических средств и аккредитованного УЦ.
КЭП (квалифицированная электронная подпись):
— Синоним УКЭП. Различий между ними нет.
ЭЦП (электронная цифровая подпись):
— Общее название для всех видов электронных подписей, включая УКЭП и НЭП.
НЭП (неквалифицированная электронная подпись):
— Имеет юридическую силу только при наличии дополнительного соглашения между сторонами.
— Не требует аккредитованного УЦ и сертифицированных средств.