Все до копеечки. Как и зачем переводить пенсионные накопления — инструкция по обращению в Соцфонд в 8 карточках

В 2002 году в России была введена накопительная пенсионная система, которая должна была помочь людям формировать сбережения на старость и увеличивать их. Участвовать в этой программе могли мужчины, родившиеся после 1953 года, и женщины, родившиеся после 1957 года.

Механизм работы был следующим: ежемесячно работодатель перечислял в Пенсионный фонд России (ПФР) 22% от зарплаты сотрудника. Из этой суммы 6 процентных пунктов направлялись в накопительную часть пенсии, а оставшиеся 16% шли на финансирование текущих пенсионных выплат.

Накопленные деньги, размещенные на специальных счетах, а также доход от их инвестирования, предназначались владельцу счета. Предполагалось, что эти деньги будут доступны человеку после выхода на пенсию. При этом россияне могли самостоятельно выбирать, кто будет управлять их накоплениями — ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Тем не менее уже в 2005 году из-за дефицита средств в Пенсионном фонде программа была изменена: право на самостоятельное формирование накопительной части пенсии сохранили только для тех, кто родился после 1967 года. Все деньги, накопленные людьми старшего возраста до этого момента, были переведены в страховую часть пенсии.

Накопительная часть пенсии россиян фактически заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. В 2022 году президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года.

Корреспондент НГС попытался узнать в СФР о том, что сейчас происходит с деньгами, которые россияне успели накопить по накопительной пенсии, какая это сумма и где эти деньги сейчас находятся. В пресс-службе фонда, к сожалению, на эти вопросы не ответили.