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Экономика Кризис-2025 карточки Все до копеечки. Как и зачем переводить пенсионные накопления — инструкция по обращению в Соцфонд в 8 карточках

Все до копеечки. Как и зачем переводить пенсионные накопления — инструкция по обращению в Соцфонд в 8 карточках

Объясняем порядок и условия перехода к новому страховщику

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2 комментария
Цифровизация, в том числе и в Социальном фонде России, вызывает трудности у многих пенсионеров | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЦифровизация, в том числе и в Социальном фонде России, вызывает трудности у многих пенсионеров | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Цифровизация, в том числе и в Социальном фонде России, вызывает трудности у многих пенсионеров

Источник:

Россияне регулярно задаются вопросами, связанными с работой Социального фонда (СФР): как подать обращение, куда обратиться за разъяснениями, как перевести пенсионные накопления и так далее. Эти темы вызывают много споров и недопонимания, особенно в свете перехода СФР на цифровые сервисы. Наши коллеги из NGS.RU решили разобраться в самых актуальных вопросах и подготовили инструкцию в карточках, которая поможет сориентироваться в процессах подачи обращений и перевода пенсионных накоплений из одной страховой компании в другую.

  1. Что происходит с накопительными пенсиями россиян
  2. Зачем переводить пенсионные накопления
  3. Как обратиться в СФР
  4. Как перевести пенсионные накопления
  5. Важно!
  6. Что такое УКЭП и зачем она нужна
  7. Как оформить УКЭП
  8. Чем отличаются УКЭП, КЭП, ЭЦП и НЭП?
1

Что происходит с накопительными пенсиями россиян

В 2002 году в России была введена накопительная пенсионная система, которая должна была помочь людям формировать сбережения на старость и увеличивать их. Участвовать в этой программе могли мужчины, родившиеся после 1953 года, и женщины, родившиеся после 1957 года.

Накопительная пенсия в России заморожена с 2014 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНакопительная пенсия в России заморожена с 2014 года | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Накопительная пенсия в России заморожена с 2014 года

Источник:

Механизм работы был следующим: ежемесячно работодатель перечислял в Пенсионный фонд России (ПФР) 22% от зарплаты сотрудника. Из этой суммы 6 процентных пунктов направлялись в накопительную часть пенсии, а оставшиеся 16% шли на финансирование текущих пенсионных выплат.

Накопленные деньги, размещенные на специальных счетах, а также доход от их инвестирования, предназначались владельцу счета. Предполагалось, что эти деньги будут доступны человеку после выхода на пенсию. При этом россияне могли самостоятельно выбирать, кто будет управлять их накоплениями — ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Тем не менее уже в 2005 году из-за дефицита средств в Пенсионном фонде программа была изменена: право на самостоятельное формирование накопительной части пенсии сохранили только для тех, кто родился после 1967 года. Все деньги, накопленные людьми старшего возраста до этого момента, были переведены в страховую часть пенсии.

Накопительная часть пенсии россиян фактически заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере 6% от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. В 2022 году президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до конца 2025 года.

Корреспондент НГС попытался узнать в СФР о том, что сейчас происходит с деньгами, которые россияне успели накопить по накопительной пенсии, какая это сумма и где эти деньги сейчас находятся. В пресс-службе фонда, к сожалению, на эти вопросы не ответили.

2

Зачем переводить пенсионные накопления

Пенсионные накопления могут быть размещены либо в Социальном фонде России, либо в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), участвующих в системе обязательного пенсионного страхования. Если вы не подавали заявления о переводе денег, ваши накопления находятся в СФР, инвестиционным управлением которых занимается государственная управляющая компания ВЭБ.РФ.

Тем не менее вы можете самостоятельно выбрать управляющую компанию — как государственную, так и частную — для инвестирования ваших накоплений, как в рамках СФР, так и в НПФ. Всё зависит от того, какая доходность вас утраивает и где обещают более выгодные условия.

Если доходность в фонде вас всё же не устраивает, можно выбрать новый НПФ или же вернуться в Соцфонд. Сделать это можно сколько угодно раз, но есть нюанс: при переходе от одного страховщика к другому без потерь перевести деньги можно один раз в пять лет. В противном случае есть риск остаться без инвестиционного дохода.

3

Как обратиться в СФР

Возможность подать обращение через сайт Социального фонда никуда не исчезла. Для этого работает онлайн-приемная. Кроме того, обратиться в СФР можно через портал «Госуслуг». В пресс-службе Социального фонда НГС заявили, что готовы рассмотреть все случаи, когда обращения не оформляются или не доходят, чтобы передать их специалистам для анализа.

4

Как перевести пенсионные накопления

С 2019 года перевод пенсионных накоплений возможен только через портал «Госуслуг» или лично в клиентских службах Социального фонда (до 2023 года — в клиентских службах Пенсионного фонда России).

В негосударственный пенсионный фонд (НПФ):

— Заключите договор обязательного пенсионного страхования с НПФ.

 — Подайте заявление о переходе через портал «Госуслуг» (при наличии квалифицированной электронной подписи) или в ближайшем офисе Социального фонда.

Из НПФ в Социальный фонд России:

— Договор подписывать не нужно. Достаточно подать в СФР заявление о переходе.

5

Важно!

— Перед переводом проверьте, не потеряете ли вы накопленный доход из-за досрочной смены фонда.

— По закону сменить страховщика без потерь можно раз в пять лет.

— Если вы планируете перевести средства досрочно, вы получите уведомление о возможных потерях.

6

Что такое УКЭП и зачем она нужна

Для того чтобы подать заявление в СФР о переводе накоплений из НПФ в Социальный фонд, необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП).

УКЭП — это цифровой аналог собственноручной подписи, обладающий юридической силой. Она используется для подписания электронных документов, подачи отчетности, участия в торгах и других юридически значимых действий.

— СФР рекомендует всем страхователям переходить на электронное взаимодействие с Социальным фондом. Отчетность в электронном виде — это экономия не только бумаги, но и времени. Меньше трудозатрат, меньше ошибок, больше удобства. Уже свыше 90% страхователей перешли на электронное взаимодействие с СФР, — указано на сайте фонда.

7

Как оформить УКЭП

1. Выбор удостоверяющего центра (УЦ):

— УКЭП выдается только аккредитованными УЦ, такими как УЦ Федеральной налоговой службы, УЦ Банка России или коммерческие УЦ.

 — Для физических лиц и сотрудников организаций подходят коммерческие УЦ, а для юридических лиц и ИП — УЦ ФНС.

2. Подготовка документов:

 — Для физических лиц: паспорт, СНИЛС, ИНН.

 — Для юридических лиц: паспорт руководителя, ИНН, СНИЛС, свидетельство ОГРН, устав компании.

Получить УКЭП можно как лично, так и дистанционно | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUПолучить УКЭП можно как лично, так и дистанционно | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Получить УКЭП можно как лично, так и дистанционно

Источник:

3. Процедура получения:

 — Подача заявления через личный кабинет УЦ или личное посещение (личный кабинет можно завести на сайте нужного ведомства — ФНС или Банка России — или на сайте коммерческих УЦ).

 — Идентификация личности (очно или через приложение «Госключ»).

 — Оплата услуг (если требуется) и запись сертификата на USB-токен или другой носитель.

4. Стоимость:

 — Для юридических лиц и ИП УКЭП в УЦ ФНС выдается бесплатно, но необходимо приобрести USB-токен и программное обеспечение (например, «КриптоПро»).

 — Для физических лиц стоимость варьируется в зависимости от УЦ и дополнительных услуг (например, срочное оформление).

8

Чем отличаются УКЭП, КЭП, ЭЦП и НЭП?

Многие россияне путаются, видя эти сложные аббревиатуры. Разбираемся, как они расшифровываются и что означают.

УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись):

 — Обладает максимальной юридической силой, приравнивается к собственноручной подписи.

 — Требует использования сертифицированных криптографических средств и аккредитованного УЦ.

КЭП (квалифицированная электронная подпись):

 — Синоним УКЭП. Различий между ними нет.

ЭЦП (электронная цифровая подпись):

— Общее название для всех видов электронных подписей, включая УКЭП и НЭП.

НЭП (неквалифицированная электронная подпись):

— Имеет юридическую силу только при наличии дополнительного соглашения между сторонами.

— Не требует аккредитованного УЦ и сертифицированных средств.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Принимая в учёт историю СССР/России меня более волнует вопрос не как перевести мои накопления из одного кармана государства в другой, а как вернуть их.
Гость
48 минут
И как простому пенсионеру разобраться со всей это ...
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