Пенсии снова вырастут: в Госдуме приняли проект по доиндексации выплат — кому ждать денег

Выплата поступит на счета россиян уже в ближайшее время Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 9,5%. Повышенную выплату граждане смогут получить уже в марте. Соответствующий законопроект приняли сразу в Госдуме — причем задним числом.

Военная пенсия — ежемесячное содержание, которое выплачивают военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Ее можно получить за выслугу лет, по состоянию здоровья и по потере кормильца. Размер выплаты зависит от военного стажа, должности, звания и размера довольствия.

Военная пенсия положена людям, которые проходили службу в:

Вооруженных силах РФ и Объединенных Вооруженных силах СНГ;

Федеральной пограничной службе;

Росгвардии;

Внутренних и железнодорожных войсках;

ФСБ, КГБ, ФСК;

Службе внешней разведки;

Следственном комитете;

органах контроля по обороту наркотиков;

ФСИН и так далее.