Пенсии снова вырастут: в Госдуме приняли проект по доиндексации выплат — кому ждать денег

Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 9,5%. Повышенную выплату граждане смогут получить уже в марте. Соответствующий законопроект приняли сразу в Госдуме — причем задним числом.
Военная пенсия — ежемесячное содержание, которое выплачивают военнослужащему, вышедшему на заслуженный отдых. Ее можно получить за выслугу лет, по состоянию здоровья и по потере кормильца. Размер выплаты зависит от военного стажа, должности, звания и размера довольствия.
Военная пенсия положена людям, которые проходили службу в:
Вооруженных силах РФ и Объединенных Вооруженных силах СНГ;
Федеральной пограничной службе;
Росгвардии;
Внутренних и железнодорожных войсках;
ФСБ, КГБ, ФСК;
Службе внешней разведки;
Следственном комитете;
органах контроля по обороту наркотиков;
ФСИН и так далее.
Президент России Владимир Путин на заседании по экономическим вопросам поручил, чтобы пенсии военных проиндексировали наряду с другими. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит соответствующий законопроект. Доиндексацию гражданских и военных пенсий на уровень инфляции предлагают сделать ежегодной, сообщил глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.