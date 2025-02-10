Счета за отопление вырастут: как изменятся платежи с 1 марта

В холодное время года счета будут выше, чем если бы оплата распределялась равномерно на весь год Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Россияне начнут платить за отопление по новому порядку, который вступит в силу уже с 1 марта 2025 года. В первую очередь будет отменен принцип равномерных выплат в течение года. Подробнее о том, как будет осуществляться оплата за отопление рассказал депутат Государственной Думы, член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

— Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир, с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета, — поделился Якубовский в беседе с «РИА Новости».

Платежи будут осуществляться только за те месяцы, когда было включено отопление. Это изменение сделает процесс оплаты более прозрачным, поскольку владельцы жилья смогут проверить, соответствует ли сумма на счёте показаниям счётчиков или нет. Однако у этого решения есть и обратная сторона: в холодное время года счета будут выше, чем если бы оплата распределялась равномерно на весь год.