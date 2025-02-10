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Экономика Счета за отопление вырастут: как изменятся платежи с 1 марта

Счета за отопление вырастут: как изменятся платежи с 1 марта

Россияне будут платить за отопление лишь в холодные месяцы года

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4 комментария
В холодное время года счета будут выше, чем если бы оплата распределялась равномерно на весь год | Источник: Илья Бархатов / 74.RUВ холодное время года счета будут выше, чем если бы оплата распределялась равномерно на весь год | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

В холодное время года счета будут выше, чем если бы оплата распределялась равномерно на весь год

Источник:

Россияне начнут платить за отопление по новому порядку, который вступит в силу уже с 1 марта 2025 года. В первую очередь будет отменен принцип равномерных выплат в течение года. Подробнее о том, как будет осуществляться оплата за отопление рассказал депутат Государственной Думы, член комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

— Для повышения прозрачности оплаты услуг за отопление собственниками квартир, с 1 марта 2025 года будет введен запрет на переход регионов на такую форму оплаты, когда платеж разбивался равномерно на весь год и, по сути, приводил к ситуациям, когда у многих собственников возникал вопрос, за что они платят. В случае же с оплатой за отопление лишь в те месяцы, когда оно подается в квартиры, каждый собственник сможет контролировать, соответствует ли платеж показаниям приборов учета, — поделился Якубовский в беседе с «РИА Новости».

Платежи будут осуществляться только за те месяцы, когда было включено отопление. Это изменение сделает процесс оплаты более прозрачным, поскольку владельцы жилья смогут проверить, соответствует ли сумма на счёте показаниям счётчиков или нет. Однако у этого решения есть и обратная сторона: в холодное время года счета будут выше, чем если бы оплата распределялась равномерно на весь год.

Якубовский подчеркнул, что для регионов, которые уже используют систему равномерных платежей оплаты ЖКХ, ничего не поменяется. А вот дальнейшие изменения будут возможны только после принятия соответствующего постановления правительства.

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Отопление ЖКХ Оплата Оплата ЖКХ
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Комментарии
4
Гость
39 минут
Сейчас мы что по другому платим?
Гость
10 минут
Мда
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