Пенсии снова повысят, а за рождение ребенка дадут почти миллион: как вырастут выплаты в феврале

В России с 1 февраля проиндексируют более 40 различных социальных пособий и выплат. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

— Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий, — сказал Мишустин. Он поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Денису Мантурову взять этот вопрос под личный контроль.

ежегодно станет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. (Раньше такие суммы были фиксированными).

Президент России Владимир Путин 25 января на заседании Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ как раз поручил правительству проработать вопрос индексации пособий и выплат. Он также делал акцент на пенсиях и материнском капитале. Также глава государства поручил расширить возможности семейной ипотеки на вторичное жилье для регионов, где недостаточно новых строек. Еще Путин заявил о необходимости проработать механизм предоставления скидок на авиабилеты для детей до 12 лет. Со всеми поручениями президента можно ознакомиться в отдельном материале.