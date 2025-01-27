Пенсии снова повысят, а за рождение ребенка дадут почти миллион: как вырастут выплаты в феврале

В России с 1 февраля проиндексируют более 40 различных социальных пособий и выплат. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
— Подписано постановление правительства, согласно которому с 1 февраля на 9,5% будут проиндексированы свыше 40 различных социальных выплат и пособий, — сказал Мишустин. Он поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Денису Мантурову взять этот вопрос под личный контроль.
В список попали те, что направлены на поддержку семей:
материнский капитал за рождение первого ребенка поднимут до 690,3 тысячи рублей;
за второго и последующих — 912,2 тысячи рублей;
единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 26,9 тысячи рублей;
ежегодно станет индексироваться ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. (Раньше такие суммы были фиксированными).
Поддержка коснется и пенсионеров:
проиндексируют ежемесячные денежные выплаты, которые получают ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, чернобыльцы, Герои России, Герои Труда, люди с инвалидностью всех трех групп;
увеличение затронет страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров до уровня фактической инфляции за 2024 год. Доплату за январь пенсионерам перечислят в феврале.
Президент России Владимир Путин 25 января на заседании Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ как раз поручил правительству проработать вопрос индексации пособий и выплат. Он также делал акцент на пенсиях и материнском капитале. Также глава государства поручил расширить возможности семейной ипотеки на вторичное жилье для регионов, где недостаточно новых строек. Еще Путин заявил о необходимости проработать механизм предоставления скидок на авиабилеты для детей до 12 лет. Со всеми поручениями президента можно ознакомиться в отдельном материале.