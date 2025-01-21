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Экономика Кризис-2025 эксперт «2025 год добьет остатки крестьянства»: фермер — о том, как аграриев лишили льготных кредитов и чем это грозит

«2025 год добьет остатки крестьянства»: фермер — о том, как аграриев лишили льготных кредитов и чем это грозит

Как решение банков ударит по сельхозпроизводителям и почему станет невыгодно заниматься зерном

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3 комментария

Рекордные урожаи в России выгодны всем, кроме тех, кто их выращивает

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Несколько крупных банков начали выходить из программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. АПК — это уже вторая отрасль после IT, оказавшаяся в подобной ситуации из-за высокой ключевой ставки. Банкиры просто отказываются кредитовать аграриев, которые в последние годы еле сводят концы с концами.

При текущей высокой ставке Центробанка и неблагоприятной экономической ситуации банки не могут позволить себе выдавать краткосрочные и инвестиционные займы для сельского хозяйства, пишут «Известия».

Программа льготного кредитования сельхозпроизводителей действует в России, напомним, и с 2017 года позволяет предприятиям АПК получать краткосрочные (до 2 лет) и инвестиционные (до 15 лет) займы. Изначально кредиты предоставлялись аграриям по ставке до 5% годовых на любые цели. Однако с прошлого года ставка стала плавающей, а доступность средств ограничилась определенными видами деятельности.

На данный момент краткосрочные кредиты можно получить на пять направлений: растениеводство, животноводство, мясное и молочное скотоводство, а также переработка продукции. Инвестиционные займы доступны для семи направлений, включая приобретение сельхозтехники и создание селекционно-семеноводческих центров.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в беседе с MSK1.RU высказал мнение, что ничего катастрофического во временной приостановке программы льготного кредитования нет.

— Банк взял паузу на участие в программе льготного кредитования. По действующим обязательствам, по выданным кредитам он продолжает все обязательства выполнять, он просто не будет выдавать новые льготные кредиты в течение какого-то времени. Кредитные лимиты будут перенаправлены на другие банки. Будут не какие-то глобальные последствия для отрасли, это определенные сложности технического порядка на данном этапе.

Совсем по-другому видит ситуацию сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» и фермер Василий Мельниченко.

— Последние три года фермерские хозяйства, особенно производящие зерно, в убытке. Все. Самые благоприятные годы для развития сельского хозяйства — это были 2019-й, 2020-й, 2021-й. Льготными кредитами, я вам скажу, и в те годы особо нас не баловали. Хотя бы были более-менее приемлемые банковские тогда кредиты. И люди брали.

Мы стали покупателями тракторов, комбайнов, рост производства сельхозтехники был от 20 до 60 процентов. Ведь мы, аграрии, — основные заказчики развития промышленности всей России.

А вот сейчас мы полностью в предбанкротном состоянии. Да, конечно, банки будут отказывать в кредитах, и правильно будут делать, потому что мы не имеем сегмента прибыльности.

 Как же так получилось, что вдруг производство зерна в России оказалось нерентабельным?

— Снизилась закупочная цена на зерно. Когда в 2019–2018 годах пошел рост и нас призывали быстрее сеять, чтобы Россия стала лучшим экспортером мира, мы рванули. Вы поймите, мы же набрали техники в лизинги, в кредиты.

Все зарабатывали хорошо, и даже оставалось крестьянам на тот момент. Когда бизнес-планы на технику писали, мы 16 тысяч рублей за тонну ставили в бизнес-планы, только наше хозяйство купило комбайны, тракторы на 150 миллионов. А осенью 2022 года цена упала до 8 тысяч рублей.

 Сколько зерно должно стоить в этом году, чтобы хозяйства не банкротились?

— Если в этом году цена будет меньше 24 тысяч рублей за тонну, нет смысла зерно вообще сеять.

Ну вот смотрите: в портах зерно принимают по 14–16 тысяч рублей за тонну. Но чтобы довезти до порта из ближних регионов (это, например, Краснодарский край, Ростовская область) — 1,5–2–3 тысячи рублей за тонну. А с Урала вы уже 7 тысяч рублей за тонну заплатите. И вам остается опять 8 тысяч рублей.

Причем 24 тысячи рублей — это должен быть нижний предел. Иначе у нас развития не будет. Даже если 20 тысяч нам согласуют каким-то образом, это мы по нулям будем работать. Мы не сможем платить 150 тысяч зарплату, мы не можем много чего делать, понимаете, потому что денег мы не зарабатываем.

 Но Россия ведь ставит рекорды по экспорту сельхозпродукции. Только зерна мы продали 71 миллион тонн. Эти деньги не дошли до аграриев?

— А зачем мы продавали зерно, если мы, аграрии, с этого не заработали ни одного рубля? Два триллиона рублей заработала Россия на экспорте. А теперь смотрите, кто что получил. Министерство сельского хозяйства, которое не приняло никакого участия в производстве этого зерна, получило 250 миллиардов таможенной пошлины с продажи зерна. Скажите, ну за что им мы эту пошлину отдали, зачем? Почему не крестьянам эти деньги отдали?

Перевозчики получили 300 миллиардов рублей с этих денег. Порты где-то 50 миллиардов за перевалку получили. Получил трейдер, экспортер, он тоже не хочет работать бесплатно. И, таким образом, крестьянину осталось в среднем 10 тысяч рублей с тонны. То есть наших денег, крестьянских, где-то порядка 800–900 миллиардов. Остальные — вот этот триллион 200 миллиардов — это всё посредники.

При этом даже до этого еще мы купили дизтопливо, тоже заработали нефтяники, они в убыток не работают. Заработали производители запчастей, и они в убыток не работают. Заработали производители техники, они тоже в убыток не работают. Убыток только у крестьян.

 Если Россия производит так много зерна, что может экспортировать 71 миллион тонн, почему хлеб в магазинах такой дорогой?

— Считаем. С одного килограмма хорошей пшеницы третьего класса вы получите кило двести хлеба. Один килограмм хлеба вы купите где-то за 150 рублей. Но из этих 150 рублей, оказывается, крестьянину платят всего 10 процентов. А всё остальное — это перевозка и посредники.

 Теоретически может ли аграрный комплекс перестроиться с производства зерна на другие, более рентабельные культуры?

— Вот и наше Министерство сельского хозяйства говорит: так если пшеница не идет, а вы перестройтесь, выращивайте что-то другое. Но как это можно?!

Мы всё купили именно для зернового производства. Потратили миллиарды рублей. Как можно комбайн зерновой перестроить, допустим, на сбор бананов? Никак нельзя. Как можно сеялку зерновую на что-то другое перестроить, дискаторы, плуги?!

В правительстве должны понимать: без развитого крестьянства в стране мы никогда не будем иметь качественного питания. В Польше 2 миллиона крестьянско-фермерских хозяйств. Вы можете себе представить? А в России 100 тысяч. Нас же было 300 тысяч совсем недавно. А сейчас вся эта финансовая система в 2025 году добьет остатки крестьянства в России, и больше ничего не будет.

ПО ТЕМЕ
Сельское хозяйство в России Урожай зерна Рекордный урожай Пшеница Цены на хлеб Льготные кредиты Продовольственная безопасность Фермеры Агропромышленный комплекс Крестьяне Фермерское хозяйство Василий Мельниченко
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Комментарии
4
Гость
26 минут
Олигархат шагает по ПЛАНУ 👹 всё должно принадлежать друзьям олигархам а ещё лучше если они будут единоверцами власти донам
Гость
22 минуты
в городах всё принадлежит монополиям олигархата, не осталось ни одного магазина, а значит пришло время для сельчан по плану Братский олигархат повсюду а для нас мротничество в робе или марширование в форме
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