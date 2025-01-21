«2025 год добьет остатки крестьянства»: фермер — о том, как аграриев лишили льготных кредитов и чем это грозит

Рекордные урожаи в России выгодны всем, кроме тех, кто их выращивает Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Несколько крупных банков начали выходить из программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. АПК — это уже вторая отрасль после IT, оказавшаяся в подобной ситуации из-за высокой ключевой ставки. Банкиры просто отказываются кредитовать аграриев, которые в последние годы еле сводят концы с концами.

При текущей высокой ставке Центробанка и неблагоприятной экономической ситуации банки не могут позволить себе выдавать краткосрочные и инвестиционные займы для сельского хозяйства, пишут «Известия».

Программа льготного кредитования сельхозпроизводителей действует в России, напомним, и с 2017 года позволяет предприятиям АПК получать краткосрочные (до 2 лет) и инвестиционные (до 15 лет) займы. Изначально кредиты предоставлялись аграриям по ставке до 5% годовых на любые цели. Однако с прошлого года ставка стала плавающей, а доступность средств ограничилась определенными видами деятельности.

На данный момент краткосрочные кредиты можно получить на пять направлений: растениеводство, животноводство, мясное и молочное скотоводство, а также переработка продукции. Инвестиционные займы доступны для семи направлений, включая приобретение сельхозтехники и создание селекционно-семеноводческих центров.

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский в беседе с MSK1.RU высказал мнение, что ничего катастрофического во временной приостановке программы льготного кредитования нет.

— Банк взял паузу на участие в программе льготного кредитования. По действующим обязательствам, по выданным кредитам он продолжает все обязательства выполнять, он просто не будет выдавать новые льготные кредиты в течение какого-то времени. Кредитные лимиты будут перенаправлены на другие банки. Будут не какие-то глобальные последствия для отрасли, это определенные сложности технического порядка на данном этапе.

Совсем по-другому видит ситуацию сопредседатель общественного движения «Федеральный сельсовет» и фермер Василий Мельниченко.

— Последние три года фермерские хозяйства, особенно производящие зерно, в убытке. Все. Самые благоприятные годы для развития сельского хозяйства — это были 2019-й, 2020-й, 2021-й. Льготными кредитами, я вам скажу, и в те годы особо нас не баловали. Хотя бы были более-менее приемлемые банковские тогда кредиты. И люди брали.

Мы стали покупателями тракторов, комбайнов, рост производства сельхозтехники был от 20 до 60 процентов. Ведь мы, аграрии, — основные заказчики развития промышленности всей России.

А вот сейчас мы полностью в предбанкротном состоянии. Да, конечно, банки будут отказывать в кредитах, и правильно будут делать, потому что мы не имеем сегмента прибыльности.

— Как же так получилось, что вдруг производство зерна в России оказалось нерентабельным?

— Снизилась закупочная цена на зерно. Когда в 2019–2018 годах пошел рост и нас призывали быстрее сеять, чтобы Россия стала лучшим экспортером мира, мы рванули. Вы поймите, мы же набрали техники в лизинги, в кредиты.

Все зарабатывали хорошо, и даже оставалось крестьянам на тот момент. Когда бизнес-планы на технику писали, мы 16 тысяч рублей за тонну ставили в бизнес-планы, только наше хозяйство купило комбайны, тракторы на 150 миллионов. А осенью 2022 года цена упала до 8 тысяч рублей.

— Сколько зерно должно стоить в этом году, чтобы хозяйства не банкротились?

— Если в этом году цена будет меньше 24 тысяч рублей за тонну, нет смысла зерно вообще сеять.

Ну вот смотрите: в портах зерно принимают по 14–16 тысяч рублей за тонну. Но чтобы довезти до порта из ближних регионов (это, например, Краснодарский край, Ростовская область) — 1,5–2–3 тысячи рублей за тонну. А с Урала вы уже 7 тысяч рублей за тонну заплатите. И вам остается опять 8 тысяч рублей.

Причем 24 тысячи рублей — это должен быть нижний предел. Иначе у нас развития не будет. Даже если 20 тысяч нам согласуют каким-то образом, это мы по нулям будем работать. Мы не сможем платить 150 тысяч зарплату, мы не можем много чего делать, понимаете, потому что денег мы не зарабатываем.

— Но Россия ведь ставит рекорды по экспорту сельхозпродукции. Только зерна мы продали 71 миллион тонн. Эти деньги не дошли до аграриев?

— А зачем мы продавали зерно, если мы, аграрии, с этого не заработали ни одного рубля? Два триллиона рублей заработала Россия на экспорте. А теперь смотрите, кто что получил. Министерство сельского хозяйства, которое не приняло никакого участия в производстве этого зерна, получило 250 миллиардов таможенной пошлины с продажи зерна. Скажите, ну за что им мы эту пошлину отдали, зачем? Почему не крестьянам эти деньги отдали?

Перевозчики получили 300 миллиардов рублей с этих денег. Порты где-то 50 миллиардов за перевалку получили. Получил трейдер, экспортер, он тоже не хочет работать бесплатно. И, таким образом, крестьянину осталось в среднем 10 тысяч рублей с тонны. То есть наших денег, крестьянских, где-то порядка 800–900 миллиардов. Остальные — вот этот триллион 200 миллиардов — это всё посредники.

При этом даже до этого еще мы купили дизтопливо, тоже заработали нефтяники, они в убыток не работают. Заработали производители запчастей, и они в убыток не работают. Заработали производители техники, они тоже в убыток не работают. Убыток только у крестьян.

— Если Россия производит так много зерна, что может экспортировать 71 миллион тонн, почему хлеб в магазинах такой дорогой?

— Считаем. С одного килограмма хорошей пшеницы третьего класса вы получите кило двести хлеба. Один килограмм хлеба вы купите где-то за 150 рублей. Но из этих 150 рублей, оказывается, крестьянину платят всего 10 процентов. А всё остальное — это перевозка и посредники.

— Теоретически может ли аграрный комплекс перестроиться с производства зерна на другие, более рентабельные культуры?

— Вот и наше Министерство сельского хозяйства говорит: так если пшеница не идет, а вы перестройтесь, выращивайте что-то другое. Но как это можно?!

Мы всё купили именно для зернового производства. Потратили миллиарды рублей. Как можно комбайн зерновой перестроить, допустим, на сбор бананов? Никак нельзя. Как можно сеялку зерновую на что-то другое перестроить, дискаторы, плуги?!