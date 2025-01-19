Как получить прибавку к зарплате в 2025 году — план действий

Помимо прибавки можно попросить другие бонусы у работодателя Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











После новогодних праздников у многих россиян наступил январский кризис, когда из-за крупных трат приходится серьезно экономить. В такой ситуации невольно задумываешься о том, как начать зарабатывать больше. Поэтому мы решили рассказать, кому должны проиндексировать зарплату и как можно добиться прибавки.

Когда работодатель обязан повышать зарплату

Индексация заработной платы — это периодическое повышение зарплаты, обусловленное ростом потребительских цен на товары и услуги.

Российское законодательство предусматривает обязательное повышение заработной платы. В каких случаях это происходит, Городским медиа рассказал управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Работодатель обязан повысить заработную плату, если она ниже установленного законом МРОТ (22 440 рублей в месяц). Если после изменения размера МРОТ заработная плата работника оказывается ниже этой суммы, работодатель должен ее скорректировать;

индексация может проводиться в соответствии с внутренними регламентами компании или коллективным договором;

если работник получает новую должность или увеличивает объем выполняемой работы, это может быть основанием для повышения заработной платы;

в некоторых организациях предусмотрены регулярные повышения зарплаты в соответствии с внутренней политикой, например ежегодные повышения по случаю годовщины на службе или по результатам работы.

В разрезе рынка труда зарплаты растут у всех россиян, отметила генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

— Среднее предложение работодателей за 2024 год выросло на 24,79% — с 69,7 тысячи рублей до 86,9 тысячи рублей в месяц, согласно аналитике сервиса. Наибольший рост выплат идет в сферах с ощутимым дефицитом кадров — рабочий персонал, транспорт и логистика, производство, — рассказала Агаева.

Как добиться повышения зарплаты

К беседе с руководителем нужно подготовиться заранее. Для этого нужно сформулировать позицию, причины повышения зарплаты и составить план разговора.

— Сотрудник не должен бояться начальника — это диалог с позиции win-win, где выигрывают обе стороны и у каждого есть то, в чем нуждается другой, — объяснила генеральный директор сервиса по поиску работы.

Алгоритм разговора может выглядеть таким образом:

Запишитесь на встречу заранее. Начните с позитивных моментов. Представьте конкретные результаты работы. Озвучьте четкую сумму повышения.

Для наглядности адвокат Андрей Жолудев привел пример того, что стоит сказать начальству.

— Я работаю в компании уже два года. За это время я реализовал проект X, который принес компании дополнительную прибыль в Y рублей. Также я внедрил оптимизацию Z, которая сократила издержки на 15%. Учитывая эти результаты и рыночную ситуацию, я прошу рассмотреть повышение моей зарплаты на 20%, — сказал Жолудев.

Если руководитель отказал в повышении зарплаты, можно узнать о нематериальных бонусах, уверена Агаева. Это может быть гибкий график работы, расширенный соцпакет, полис ДМС. Еще стоит поинтересоваться, при каких условиях стоит рассчитывать на прибавку — какие навыки развить или какие показатели улучшить.

Что грозит работодателю за отсутствие индексации

Индексировать зарплату могут двумя способами, рассказала управляющий партнер ЮК «Цибизова и партнеры», юрист, налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов Екатерина Цибизова.

Первый — это пропорциональное увеличение всех выплат, которые установлены в компании и зафиксированы в трудовом договоре. Второй способ — увеличение отдельных частей, входящих в зарплату, например оклада или тарифной ставки. На это указывают письмо Минтруда от 24.12.2018 № 14-1/ООГ-10305 и пункт 10 Обзора судебной практики Верховного суда от 15.11.2017 № 4 (2017).

Если у работодателя нет локального нормативного акта, регулирующего порядок индексации зарплаты, то он всё равно обязан индексировать ее. Это указано в статьях 130, 134 ТК (определение Конституционного суда от 19.11.2015 № 2618-О, письмо Роструда от 19.04.2010 № 1073-6-1).

При отсутствии локального нормативного акта можно приложить свой расчет, для которого нужно взять коэффициент индексации, равный текущему индексу потребительских цен.

Если от работодателя нет никакой реакции, то это повод обратиться в прокуратуру, подчеркнула Цибизова. Согласно приказу Генпрокуратуры от 15.03.2019 № 196, ей достаточно лишь одного вашего заявления, чтобы провести проверку. Если будет выявлено нарушение, организации грозит штраф до 50 000 рублей, ее должностным лицам — до 5000 рублей (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП). В случае, если жалоба в прокуратуру не привела к результату, то стоит обратиться в суд.