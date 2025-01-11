Доллар за 100 — уже обыденность? Что ждет рубль в 2025 году — прогнозы экспертов

Рубль будет слабеть Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Российский рубль в 2025 году продолжит слабеть. В этом уверены эксперты, с которыми поговорил корреспондент 72.RU. Курс будет зависеть от многих факторов, в том числе от геополитической ситуации в мире — СВО, действий Дональда Трампа на посту президента США, динамики цены на нефть. Не исключено, что к концу года стоимость доллара составит 120 рублей. Обо всем этом читайте в нашем разборе с экспертами.

— Не думаю, что в январе рубль будет серьезно опущен. Он должен укрепиться до уровня 98–102 рублей . Примерно. А вот что будет дальше, станет понятно после того, как Трамп придет к власти , — говорит доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин.

В этом видео эксперты рассказывают, что будет с рублем в 2025 году Источник: Александра Тонку / Городские порталы

Экономист Константин Селянин обращает внимание на то, что поскольку курс не рыночный (его определяет Центральный банк), то «сколько надо, столько и подкрутят» . По его предположению, к этому не придется прибегать, если в первой половине года прекратится СВО.

— Подкрутить, скорее всего, придется [для пополнения бюджета]. Единственный, наверное, вариант — если прекратят в первой половине года СВО, боевые действия, к этому не придется прибегать. Но тем не менее курс не рыночный, остается под влиянием не столько экономических факторов. Его можно подкрутить в ту и в другую сторону. Особенно соблазнительно — в сторону ослабления, — предполагает собеседник.

По уверениям финансового эксперта и автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, ждать возвращения курса доллара к двухзначным показателям опрометчиво.

— Меньше 110 на конец [2025 года] я не жду точно. Скорее всего, будет около 120 . Даже если закончится конфликт [СВО], то будут огромные расходы на восстановление новых территорий. Не надо забывать, что у нас как на дрожжах растет армия. Выплаты контрактникам очень большие. В совокупности бюджетные расходы будут диктовать политику. И все пошлины на импортные товары увеличиваются в размерах. Независимо от того, на сколько мы продаем, куда и кому. Трамп говорит, что одна из основных задач — поднять продажи нефти и газа в Европу. То есть поднять доходы США. Поэтому ценник будет небольшой, плюс-минус в районе текущих значений. Значит, как раз 115–120 за доллар , — рассуждает собеседник.

В «Совкомбанке» ожидают умеренное ослабление нацвалюты в 2025 году. По их предположению, в первом квартале средний курс рубля составит 14 за юань, 102 за доллар, 106 за евро. В целом на 2025 год они закладывают средний курс рубля на уровне 14,6 за юань, 108 за доллар и 112 за евро .

Там также полагают, что средняя цена на нефть Brent в 2025 году будет ниже, чем в 2024-м из-за «вероятного замедления мировой экономики» — $ 73 за баррель против $ 80. По мнению Михаила Васильева, главного аналитика «Совкомбанка», экспортеры будут продавать меньше валютной выручки, чем в 2024 году из-за смягчения условий обязательной продажи валютной выручки.

— В базовом сценарии в свои прогнозы мы закладываем сохранение неизменной текущей геополитической и санкционной ситуации . В этом сценарии рубль сезонно является наиболее крепким в первом квартале, когда низкий спрос на импорт и высокий приток валюты от экспорта. Начиная со второго квартала возможно умеренное ослабление курса рубля из-за возрастания спроса на валюту для закупки импорта и зарубежных туристических поездок, — говорит эксперт.

Он добавляет, что при необходимости для стабилизации курса рубля власти могут задействовать словесные интервенции, увеличение продажи юаней из резервов, ужесточение условий обязательной продажи валютной выручки, внеочередное повышение ключевой ставки, ограничения на отток капитала.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают доллар в среднем на уровне 101,5 рубля и 104,5 к концу 2025 года . Средний курс юаня может сложиться в пределах области 13,5–14,5 рубля, евро — 105–110. По словам Дениса Буйволова, аналитика «БКС Мир инвестиций», ключевой риск для курса рубля — нарушение каналов трансграничных переводов валюты, что может создавать дисбалансы предложения на внутреннем рынке и повышение волатильности.

— Возможно, что в I–II кварталах доллар на какое-то время вернется к двузначному уровню, особенно если геополитика будет благоволить, однако сезонное ухудшение платежного баланса, прогнозируемый спад экономической активности и ожидаемый переход ЦБ к снижению ключевой ставки будут играть против рубля во второй половине года, — прогнозирует эксперт.