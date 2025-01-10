Суд решил судьбу Wildberries: кому досталась компания

Татьяна Ким сохранила компанию в своих руках Источник: Городские медиа











Компания ООО «Вайлдберриз», которой принадлежит одноименный маркетплейс, осталась во владении Татьяны Ким. Суд оставил ей 99% в уставном капитале, а ее бывшему супругу, Владиславу Бакальчуку, достался лишь 1% доли. Суд встал на сторону главы Wildberries и в вопросе признания сделки по объединению с оператором наружной рекламы Russ недействительной.

Спор между бывшими супругами назрел летом, когда Татьяна Ким решила объединить свою компанию с Russ, создав новое юрлицо, — ООО «РВБ». Из-за этого ее супруг даже обращался к главе Чечни Рамзану Кадырову. После очередной ссоры Татьяна пришла к выводу, что больше не может сохранять брак. Владислав Бакальчук настаивал на том, что брачного договора между ними не было составлено, а значит все активы должны делиться поровну, а сделку с Russ и вовсе нужно признать недействительной. В суде ему требовалось это доказать.

— Доказательства того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО «Вайлдберриз» и истцу, представлены не были, — говорится в решении суда, которое приводит РИА Новости.

Раздел компании во многом напоминал разборки в стиле 90-х. По словам Татьяны Ким, ее бывший супруг постоянно запугивал сотрудников, организовывал хакерские атаки и нападения на строящиеся склады. Дошло даже до перестрелки: 18 сентября в головной офис Wildberries около Кремля ворвались люди с оружием. В результате происшествия погибли двое охранников, еще несколько человек получили ранения. Ким утверждала, что это устроил Бакальчук. Бывший супруг же уверял, что шел на переговоры, но на него и его команду было совершено нападение.