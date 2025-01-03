Новый год — новые цены. Что подорожает в России в 2025 году

В 2025 году россиян ждут значительные изменения в экономике: табак, алкоголь и коммунальные услуги подорожают, транспортные расходы и госпошлины тоже подрастут. Как изменятся цены в России в новом году — в карточках.
Алкоголь, газировка и сигареты
Алкоголь
В 2025 году акцизы на алкоголь вырастут, что приведет к росту цен. Причем это коснется алкоголя как крепкого, так и с меньшим содержанием спирта.
Акциз на алкоголь и спиртосодержащие изделия, крепостью более 18%, в 2025 году составит 740 рублей за литр безводного спирта. Это почти на 100 рублей больше, чем было в 2024 году (643 рубля). С литра сидра, пуаре и медовухи в государственный бюджет будет уходить 30 рублей (на три рубля больше, чем в 2024 году).
Аналогично увеличится и акциз на некрепкое пиво (от 0,5 до 8,6 градуса). Для пива, в котором больше 8,6 градуса, акциз составит 56 рублей за 1 литр против 51 рубля в 2024 году.
Газированные напитки и квас
Прикупить к алкоголю газировку или взять ее на вечер тоже станет дороже. С 1 января 2025 года этот напиток подорожает из-за возросшего акциза. Производители будут платить по 10 рублей налога с 1 литра продукции вместо 7 рублей.
Подорожает из-за этого не только газировка, а любые безалкогольные сладкие газированные напитки. Такой же налог будут платить за квас, если в нем до 1,2% спирта.
Табачная продукция
Власти решили поднять минимальную розничную цену и за пачку сигарет: со 129 рублей в 2024 году до 135 рублей.
Никотиносодержащая продукция тоже станет дороже из-за повышения акциза. В 2025 году его зафиксировали на уровне 2,4 рубля (против 2,2 в 2024 году) за 1 мг никотинового сырья и 1000 рублей (+75 рублей к 2024 году) за килограмм — для бестабачных никотиновых смесей.
Госпошлины
Бюджет в 2025 году пополнится и за счет повышения госпошлин. Например, раньше, чтобы развестись, нужно было заплатить 650 рублей. Теперь эта сумма увеличится в восемь раз — до 5000 рублей. Это касается случаев, когда оба супруга согласны на развод и обращаются в ЗАГС. За регистрацию брака нужно будет заплатить 350 рублей, как и раньше.
Дороже станет и приходить в ЗАГС для получения свидетельства о рождении или смерти. Госпошлина за внесение изменений в запись актов гражданского состояния вырастет с 650 рублей до 700 рублей. Если нужно получить дубликат какого-то свидетельства, отдать придется 500 рублей вместо 350.
Чуть дороже обойдется регистрация изменений к договору аренды. Физлицу за это придется заплатить 700 рублей (вместо 350), организации — 2000 рублей (вместо 1000). Как вырастет госпошлина за другие действия с недвижимостью:
Регистрация права собственности на земельный участок или недвижимости на нём (ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДНП) будет стоить 700 рублей вместо 350.
Изменения в регистрационной записи об ипотеке будут стоить 400 рублей вместо 200.
Регистрация смены кредитора по ипотечному договору будет стоить 2000 рублей вместо 1600.
Регистрация договора долевого участия (строительства, ДДУ) будет стоить 700 рублей вместо 350.
Регистрация прав собственности физлица на недвижимость, чья кадастровая стоимость не определена или не превышает 20 млн рублей, будет стоить 4000 рублей вместо 2000.
Проверить недвижимость тоже обойдется в копеечку. В 2024 году выписка из Росреестра о характеристиках объекта недвижимости и правах на него стоила для физических лиц 460 рублей. В 2025-м цена услуги составит 920 рублей для физических лиц, включая ИП. Электронная версия такой выписки будет стоить 580 рублей. Для юридических лиц в 2025 году стоимость выписки обойдется в 2540 рублей, а электронная версия будет стоить 1640 рублей. Как правило, такие выписки заказывают, чтобы подтвердить свои права на недвижимость или проверить объект на обременения — например, узнать перед покупкой квартиры, не наложен ли на нее арест.
Коммуналка
За жилищно-коммунальные услуги придется больше платить с 1 июля 2025 году. Коммуналка подорожает в среднем по стране на 11,9%. Каждый регион будет устанавливать уровень индексации самостоятельно. Наиболее заметный рост тарифов ожидается в Кемеровской (19,8%), Архангельской (20%) областях и в Пермском крае (21,1%). Самое маленькое повышение ждет жителей Амурской области — на 8,6%
Текущая индексация будет рекордной за последние девять лет. С 2017 по 2021 год ежегодное повышение ни разу не достигало планки в 5%, а в 2022 году в общей сложности (тогда тарифы повышали два раза за год) составило 10,7%. Год назад процент был ниже, коммуналка тогда выросла на 9,64% в среднем по стране.
Проезд и туризм
Ж/д билеты
С 2025 года изменятся правила, по которым устанавливают цены на железнодорожные билеты. С 1 января на 11,6% вырастут цены за билеты на поезда дальнего следования. Но детям до 18 лет будут давать скидку 50%. Также увеличится стоимость некоторых услуг РЖД. Например, постельное белье в вагонах класса люкс будет стоить 1186 рублей, а доступ к информационно-развлекательной системе в вагонах класса СВ вырастет на 168 рублей.
Проезд на общественном транспорте
Поездки на общественном транспорте тоже вырастут в цене. Например, в Челябинской области стоимость проезда в электричках вырастет почти на 6%: с 3,3 до 3,49 рубля за километр. Во Владивостоке билет на паром до островов Рейнеке или Попова будет стоить 224 вместо 215 рублей. Повышение не обойдет стороной и москвичей, поездка по карте «Тройка» в январе 2025-го подорожает до 63 рублей. Каждый регион принимает это решение самостоятельно, поэтому узнать о росте тарифов можно на своем Городском портале.
Проживание в российских гостиницах
Путешествия по России обойдутся дороже. До 31 декабря 2024 года в некоторых регионах России был курортный сбор.
Курортный сбор — это платеж, который гостиницы, санатории и пансионаты берут с туристов помимо стоимости проживания.
Его разрешили ввести в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Это эксперимент — участвовать ли в нем, регион решал самостоятельно. С 2025 года курортный сбор заменит туристический налог.
Туристический налог — это новый обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности. Его будут платить владельцы гостиниц, хостелов, кемпингов, глэмпингов и других подобных объектов. Обязательное условие — гостиничный объект должен находиться в реестре классифицированных средств размещения.
Максимальный размер курортного сбора — 100 рублей в сутки. По решению региональных властей он может отличаться в зависимости от сезона или города. Еще сбор могут на время отменить. Туристический налог будут оплачивать постояльцы гостиниц в Архангельске, Ростове-на-Дону, Тамбове, Владивостоке и других городах.
Техосмотр, цены на авто и штрафы
Техосмотр
Столкнутся с ростом цен и те, кто планирует проверить техническое состояние своего автомобиля. Рост стоимости за техосмотр будет разным в каждом регионе и начнется уже с 1 января 2025 года.
Например, в Амурской области цена услуги вырастет с 1577 рублей до 1694 рублей, что составляет 7,4%. Новые тарифы также были опубликованы в Ростовской области (1098 рублей), Еврейской автономной области (1209 рублей), Ставропольском крае (1098 рублей) и Тюменской области (1096 рублей).
Цены на авто
Цены на сами автомобили тоже могут вырасти — на 10–15%. Это связано с тем, что в России стало меньше машин европейских, японских и корейских марок. Зато появилось больше авто из Китая.
На 20–38% вырастут и таможенные тарифы на ввоз иномарок в Россию. Они будут зависеть от цены автомобиля. Так, за машину стоимостью от 1 200 000 до 2 700 000 рублей придется заплатить 11 746 рублей, до повышения отдать пришлось бы 8530 рублей.
Привезти авто станет дороже еще и из-за повышенного утильсбора. Власти решили индексировать показатель ежегодно на 10-20% вплоть до 2030 года. В 2025 году на автомобиль до трех лет, ввезенный для личного пользования, он составит 3 400 рублей и 5 200 рублей на машину, которой до пяти лет. Коммерческий утильсбор для физлиц с 1 января 2025 года составит 1 875 400 рублей, это на 290 тысяч выше, чем в 2024 году. Его платят, если:
объем двигателя автомобиля выше 3,0 литров;
авто растаможено в странах ЕАЭС (за исключением электромобилей);
продажи автомобиля ранее, чем через 12 месяцев с момента его ввоза на территорию РФ.
Моторные масла, бензин и дизельное топливо
Минимум на 1 рубль подорожает литр топлива на заправках, потому что акциз на бензин АИ-95 в 2025 году вырастет с 15 650 до 17 880 рублей за тонну, а на дизельное топливо — с 10 842 до 12 120 рублей. Бензин, не соответствующий классу 5, в 2025 году вырастет с 15 458 до 17 518 рублей за тонну. В то время как автомобильный бензин 5-го класса составит 17 088 рублей за 1 тонну, вместо 15 755 рублей ранее. Экономисты дают более неутешительные прогнозы: цены вырастут на все марки бензина на 10–20%.
Повышение акцизов не обошло стороной и моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей. Ставка увеличится с 6628 до 8090 рублей за тонну. Дизельное топливо вырастет до 12 120 рублей (вместо 10 915 рублей ранее) за тонну.
Штрафы за нарушение ПДД
Чтобы сэкономить в 2025 году на автомобиле, придется управлять им еще аккуратнее, потому как почти в полтора раза в России увеличатся штрафы за нарушение правил. Например, за превышение скорости на 20–40 км/ч придется заплатить 750 рублей вместо 500 рублей. Это самое распространенное нарушение ПДД за 2023 год: более 70% из 238 млн вынесенных ГИБДД постановлений.
Вместе с этим скидка при оперативной оплате штрафа сократилась с 50% до 25%. Зато воспользоваться ей можно в течение 30 дней (раньше было дано 20 дней).