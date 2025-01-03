Новый год — новые цены. Что подорожает в России в 2025 году

Алкоголь

В 2025 году акцизы на алкоголь вырастут, что приведет к росту цен. Причем это коснется алкоголя как крепкого, так и с меньшим содержанием спирта.

Акциз на алкоголь и спиртосодержащие изделия, крепостью более 18%, в 2025 году составит 740 рублей за литр безводного спирта. Это почти на 100 рублей больше, чем было в 2024 году (643 рубля). С литра сидра, пуаре и медовухи в государственный бюджет будет уходить 30 рублей (на три рубля больше, чем в 2024 году).

Аналогично увеличится и акциз на некрепкое пиво (от 0,5 до 8,6 градуса). Для пива, в котором больше 8,6 градуса, акциз составит 56 рублей за 1 литр против 51 рубля в 2024 году.

Газированные напитки и квас

Прикупить к алкоголю газировку или взять ее на вечер тоже станет дороже. С 1 января 2025 года этот напиток подорожает из-за возросшего акциза. Производители будут платить по 10 рублей налога с 1 литра продукции вместо 7 рублей.

Подорожает из-за этого не только газировка, а любые безалкогольные сладкие газированные напитки. Такой же налог будут платить за квас, если в нем до 1,2% спирта.

Табачная продукция

Власти решили поднять минимальную розничную цену и за пачку сигарет: со 129 рублей в 2024 году до 135 рублей.

Никотиносодержащая продукция тоже станет дороже из-за повышения акциза. В 2025 году его зафиксировали на уровне 2,4 рубля (против 2,2 в 2024 году) за 1 мг никотинового сырья и 1000 рублей (+75 рублей к 2024 году) за килограмм — для бестабачных никотиновых смесей.