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Экономика эксперт Скачущий рубль до 130 за доллар и дефицит валюты. Эксперты — о том, чего ждать в 2025-м

Скачущий рубль до 130 за доллар и дефицит валюты. Эксперты — о том, чего ждать в 2025-м

Экономисты, в том числе западные, далеки от оптимистических прогнозов

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4 комментария

100 рублей за доллар — это уже оптимистичный вариант

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Российский рубль в 2024 году штормило как никакую другую мировую валюту. По отношению к доллару рубль потерял почти 10% стоимости, а по отношению к евро — чуть более 5%.

Начался год с 90 рублей за доллар, а закончился — со 100 и выше. И это еще можно считать позитивным сдвигом, ведь в ноябре и декабре (после нового раунда антибанковских санкций США) российская валюта неоднократно пробивала психологически важный барьер — по 110 и выше за бакс.

К курсу рубля осенью 2024 года было приковано всё мировое внимание. Издание Conversation пишет, что российская валюта продолжает страдать из-за массового оттока капитала из страны, снижения цен на энергоресурсы и давления западных санкций. Хотя их влияние в сравнении с 2022 годом сильно ослабло.

Associated Press пишет, что мечущийся, как кардиограмма, курс рубля — это барометр состояния экономики. С одной стороны, она растет за счет роста военных расходов. С другой, потребительский бум вызвал всплеск инфляции и заставил поднять ключевую ставку.

Британский The Economist уверен: более низкий курс рубля выгоден не гражданам, а власти — он повышает стоимость экспорта нефти, помогая сократить растущий дефицит бюджета. При этом растут цены на импортные товары, в том числе двойного назначения.

А вот Newsweek напоминает: скачки курса рубля вызвали беспокойство среди китайских экспортеров, некоторые из них даже приостановили продажи на российских платформах электронной коммерции.

А что думают российские эксперты о ситуации на валютном рынке, узнал MSK1.RU.

Рубль и в 2025 году будет крайне неустойчив

— Возможные варианты изменения курса в начале 2025 года: курс может попытаться отыграть падение и показать рост до 102 рублей за доллар. При этом после такого роста возможно укрепление рубля до уровня 97–95 рублей за доллар, — говорит инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — И всё это может произойти в начале января. Общая тенденция курса будет направлена на укрепление рубля с возможной коррекцией. В течение года курс доллара по отношению к рублю может быть достаточно волатильным — как расти на фоне негативных экономических и политических событий и новых санкций, так и укрепляться на фоне снижения инфляции. Думаю, что минимально мы можем увидеть 85–88 рублей за доллар, а вот максимально — до 130 рублей.

Доллар в 2025 году может стоить до 130 рублей

— Итоги года для рубля вышли ровно такими, какими я их и видел в конце прошлого года — около 100 за доллар, — рассуждает финансовый эксперт Алексей Кричевский, автор Telegram-канала «Экономизм». — И каких-либо весомых предпосылок для укрепления рубля на самом деле нет. Максимум, на что здесь можно рассчитывать, — краткосрочное укрепление в районе 95 за доллар. Но после этого начнется полноценный возврат и бетонное закрепление на трех знаках. По итогам 2025 года самый мягкий прогноз — это 110 за доллар. Прогноз пессимистичный для рубля — это 130.

На рубль будет давить разница между импортом и экспортом

— Рубль закончит 2024 год на мажорной для себя ноте. Конец месяца — время налоговых отчислений и продажи экспортной выручки российскими компаниями. Этот традиционно укрепляющий фактор на время преодолеет ослабляющие (невысокая разница между импортом и экспортом в денежном выражении, санкции в отношении российских энергоресурсов, высокая инфляция), — оценивает текущую ситуацию ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — Ну а в 2025 году главным давящим на рубль фактором останется маленькая разница между оплатой импортеров и выручкой экспортеров.

Из-за нехватки долларов «нового образца» больше нельзя спекулировать

— Мои ожидания на 2025 год умеренно пессимистичные. Рубль скорее ослабнет, так как это выгодно российским властям с точки зрения нуждающегося сейчас в деньгах отечественного бюджета, — делится прогнозом финансовый эксперт Игорь Горбунов, постоянный член CFA Institute и CFA Association. — Возможно, сильно резких скачков и не будет, но к концу 2025 года доллар придет с показателем не ниже 120 рублей.

С 2022 года притока свежей наличной валюты в Россию нет, и банки выдают только ту наличность, которая оставалась у них в запасах или которую им принесли в кассы другие клиенты. Теперь в российских банках зачастую выдают 100-долларовые купюры 2006 года выпуска (напомним, что значительный редизайн купюры был произведен в 2013 году) и честно предупреждают, что назад их уже не примут.

У россиян практически не осталось возможности спекулировать на долларе или евро. После введения санкций против НКЦ и Московской биржи в июне 2024 года торги данными валютами на бирже оказались прекращены, а банки стали еще более капризны по отношению к приему наличной валюты и ее обмену.

Доллар может укрепиться к концу 2025-го

— Во второй половине 2025 года возможно ослабление нашей валюты до отметки 128 рублей за доллар. Конечно, если санкции не отменят, а текущая геополитическая ситуация останется неизменной, — делится прогнозом специалист департамента стратегических исследований компании ТР (Total Research) Николай Вавилов.

В последние несколько месяцев туристы начали по всему миру сталкиваться с отказом банков в приеме долларов США старого образца при обмене на национальную валюту в стране пребывания. Отказы в обменных пунктах всё чаще происходят на традиционно популярных направлениях: ОАЭ, Мальдивы, Турция, Египет и Таиланд.

Решение, как обычно, лежит на поверхности. Первое: купить в России евро и доллары США нового образца (с синей полосой), а по приезде обменять их на местную валюту самым выгодным и безопасным способом — в турецких банках и специализированных обменных пунктах. Второе: закупаться для путешествий дирхамами ОАЭ и юанями (а эти валюты совершенно спокойно можно купить в банках России и обменять в большинстве стран мира).

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Комментарии
4
Гость
20 минут
Главное чтобы мы не скакали а стояли на коленях, а рубль пусть скачет, поголодаем по плану
Гость
18 минут
в братской Зимбабве килограмм денег на буханку хлеба меняют, нам есть куда расти по плану Таврического
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