«Все эти „Орешники“ стоят офигенных денег». Профессор экономики — о том, что будет с долларом, ценами и зарплатами

Подводим итоги года с доктором экономических наук, профессором УрГЭУ Максимом Марамыгиным Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Год выдался крайне сложным. Курс доллара скакал, а цены снова взлетели до небес — хотя, казалось бы, куда выше? Как выжить, когда инфляция растет, а зарплата не увеличивается? Стоит ли в следующем году совершать крупные покупки (например, приобретать жилье) или нужно подождать?..

Наши коллеги из E1.RU подвели итоги 2024-го и поговорили о будущем вместе с экономистом, профессором УрГЭУ Максимом Марамыгиным.

Даже китайский юань привязан к доллару

— Курс доллара пугает. 28 ноября он стоил целых 108 рублей, потом упал до 99. А что ждать дальше? Может ли американская валюта снова вырасти в цене?

— По доллару рынок очень неустойчивый. На нем сказываются факторы как в пользу доллара, так и в пользу рубля. Сейчас есть волатильность, как в море: к пляжу волна идет, волна уходит… Если глобально говорить, то доллар сейчас стабилизируется по отношению к рублю. В декабре он где-то на уровне 100–105 рублей, а в январе, скорее всего, будет 98–102.

Можно прогнозировать, что до конца января успокоится эта волна. Ведь она была вызвана тремя главными факторами, и все они носили временный характер.

На данный момент никаких оснований для паники нет. Всё будет нормально. А вот после 20-х чисел января, после инаугурации Трампа — там и посмотрим.

Экономист объяснил, что на цены влияют не резкие скачки, а постепенное изменение стоимости валюты Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











— Как зависит жизнь обычного человека от курса доллара? И стоит ли вообще обращать на него внимание?

— У меня есть два ответа: как у экономиста и как у обывателя. Как у обывателя — пофиг. Живите, следите за собой. Как экономист скажу — конечно, надо следить. Не то что следить, а прикидывать последствия.

Как бы у нас ни прошел процесс импортозамещения, всё равно мы очень серьезно завязаны на импортную составляющую.

Половина овощей и фруктов завозные, фруктов даже больше половины. И, даже если они завозятся из дружественных стран, к доллару они привязаны. Максим Марамыгин экономист, профессор УрГЭУ

Огромная часть электроники — китайская. Китай — дружественная нам страна, но юань привязан к доллару, и обесценивание рубля к доллару естественно означает, что рубль обесценивается к юаню. Соответственно, всё, что привозится из Китая, тоже дорожает. Поэтому при ослаблении рубля цены тоже реагируют — это неизбежно.

И второй момент: надо просто иметь в виду, что когда колебания носят временный, непродолжительный характер, то это вряд ли скажется на ценах.

Увы, всё продолжит дорожать. Правда, продукты подешевеют в январе Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Когда случилось колебание курсов, на стыке конца ноября и декабря, все ретейлеры, понимая, что это временный всплеск, старались в эти дни закупки не делать, подождать несколько дней. Когда затягивается волна — да, это сказывается на ценах.

Следить за курсом можно, но прямой, линейной зависимости нет. Как обыватель — любите, встречайтесь с друзьями, не забивайте этим голову. Думайте, как наполнить счастьем свою жизнь, жизнь родных и близких, а больших сломов пока не предвидится.

Всё так и будет дорожать?

— С начала осени продукты сильно подорожали — по кошельку бьет ощутимо. И овощи, и фрукты, и молочка…

— Всё дорожает! Мне очень нравится подход буддистов: если ты можешь изменить ситуацию — измени, не нервничай. Если не можешь изменить ситуацию — успокойся, не нервничай.

Мы можем с вами изменить ситуацию? Нет, конечно, поэтому смысл по этому поводу переживать?

Если у людей есть возможность, они могут найти варианты экономии: поменять магазин с дорогого на подешевле, купить на базе ящик чего-то, потому что семья большая. Немножко оптимизировать траты. Максим Марамыгин экономист, профессор УрГЭУ

На цены мы не можем повлиять. Я бы очень посоветовал людям в этом смысле не нервничать.

Я понимаю, что это проблема. Давайте не будем забывать, что декабрь — месяц высоких цен. Все готовятся к Новому году, к десяти дням отпуска, причем в большей степени домашнего. Львиная доля людей остается дома, и надо кушать, все затариваются.

В России два основных праздника, когда люди идут закупаться, — Новый год и 8 Марта Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В январе цены упадут. Ну, упадут, понимаете, просто упадут. Может быть, не стоит сейчас делать какие-то мегазапасы, потому что в январе вы придете — товары будут из той же партии, но цены уже будут пониже.

— Логично: спрос большой — цены растут…

— Конечно, у нас в году два самых народных праздника — это Новый год и 8 Марта. Я вам говорю про продажи: 90% выручки попадает на 8 Марта и на Новый год.

Это две даты, когда народ готовится, покупает подарки, сувениры. А всё остальное время ходит, оценивает. Иногда ко дням рождения что-то покупает, но это текущие продажи. Кстати, именно поэтому скидки на золото начинаются с апреля, потому что все понимают, что народ активно пойдет в магазин только в декабре.

— А как же «черная пятница», 11.11 и все эти распродажи?

— «Черная пятница» приходится не на самый пик распродажи декабрьской, а в момент, когда надо завести людей.

К тому же цены немножечко ограничили искусственно — высокими ставками по депозитам. Если на начало года было 40 триллионов рублей депозита, сейчас уже 50 триллионов. Если вспомнить, как депозитная база росла в этом году, то цифры интересные: на январь — 40 триллионов, на май — 42 триллиона, на начало ноября — 50 триллионов.

Важную роль в вопросах цен играет и ключевая ставка, а ее подняли Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Что такое 10 триллионов, взятых с рынка? Это высосанные деньги, которые должны были пойти на потребительский рынок и разогревать его еще больше.

Центральный банк просто создал условия, чтобы высосать эту лишнюю рублевую массу, абсорбировать ее на счетах с тем, чтобы этот спрос перенести на будущее, размыть те причины инфляции, которые сейчас есть. Я думаю, что они за зиму еще несколько триллионов соберут.

Я был идейным противником поднятия ключевой ставки выше 17%, потому что это уже ненормально. Но я реалист. Понятно было, что поднимут.

Стоит ли прямо сейчас решать жилищный вопрос

— На фоне того, что ключевая ставка выросла, выгодно ли жилье сейчас покупать?

— Только если котлета ляжку жжет. Если не надо брать кредит и недвижимость нужна. То есть это покупка не на сдачу, а надо расширяться, на потребление, что называется, — тогда покупать можно, потому что период сейчас такой, что можно рассматривать сделки.

Максим Сергеевич уверен, что лучше всего покупать квартиру, не влезая в кредит Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











На вторичном рынке точно можно добиться хороших скидок, потому что рынок замер. Подойти к продавцу недвижимости с кошельком со словами: «Мне не надо кредитов, ничего — вот бабки. 6 миллионов хочешь за квартиру? Давай за 5,2 миллиона, подписываем и расходимся. Ну, или сиди дальше, жди, когда к тебе еще кто-то придет».

Сейчас поиграть уже можно. Если на сдачу покупать квартиру, вкладывать деньги, можно немножко подождать, потому что на первичке начались движения вниз. Максим Марамыгин экономист, профессор УрГЭУ

Официально никто цену не снижает, но вводится всё больше скидок различных. Скидка — это завуалированное снижение цен.

Просто мы с вами должны понимать, что те цены, которые мы видим, — это цены продавцов. Это запрос рынка, не цены фактических сделок. А там цены-то пониже, чем цифры в объявлениях, поэтому рынок уже начал реагировать.

Единственное, конечно, — желательно без кредита. Я с ребятами банкирами общаюсь. По их словам, спрос на ипотеку в четыре раза сократился. Средний размер ипотеки упал с 6 до 2 миллионов рублей, но это статистика общая. Там же есть и семейная ипотека, и ряд льготных ипотек, и рыночная.

Спрос на ипотеку в Екатеринбурге сократился в четыре раза Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Ипотеку на квартиру сейчас на рынке практически никто не берет, все берут на добив. Максим Марамыгин экономист, профессор УрГЭУ

Вот если раньше квартира стоила 6 миллионов: у меня миллион есть — на 5 миллионов я беру ипотеку. А сейчас схема такая: квартира стоит 6 миллионов, у меня 5 есть, я на миллион (на добивочку) возьму ипотеку.

Сделки кардинально изменились, можно посмотреть и найти недвижимость, не влезая в кредит. А если брать в кредит — то подождать, когда цена упадет.

Видите, застройщики сейчас завязаны на эскроу-счетах и просто так снизить цену не могут. Когда они эскроу-счета открывали, была позиция банка: «Сейчас начинаем стройку, там цена квадратного метра 130 тысяч на рынке, давай поставим 170 тысяч, потому что, когда ты будешь сдавать дома, так и будет».

Соответственно, у всех цены задраны, а откатывать их назад достаточно сложно. Все расчеты под 170 тысяч за квадратный метр поставлены, а реальные сделки идут исходя из 150 тысяч за квадратный метр. При этом по условиям эскроу-счетов, пока банк не разрешит снизить цену, ничего не будет.

Налоговая ловушка

— Инфляция растет, цены на всё растут, а зарплаты-то как бы не сильно увеличиваются. Как жить?

— На рынке зарплат у нас произошел очень серьезный диссонанс. Рынок разделился на три категории по зарплатам. Ну это мое мнение, моя трактовка.

Экономист объяснил, у каких трех категорий граждан реально растут зарплаты Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Первая категория — работники оборонных предприятий, технические специалисты. Эта категория толкает вперед такой показатель, как средняя зарплата по региону. В соответствии с нашим законодательством заработная плата бюджетников привязана к средней. Следовательно, власти обязаны при принятии нового бюджета смотреть на изменения и подтягивать зарплату бюджетников к средней по региону. Поэтому вторая категория, у которой тоже подрастает зарплата, — это бюджетники.

И третья группа людей — это работники коммерческого (невоенного) сектора, полугосударственных предприятий, частники, которые живут с выручки на рынке. На их зарплате сказывается конкурентная борьба за кадры: они постоянно уходят в первую категорию, потому что там ставки неземные.

То, что средняя зарплата растет, показывает подоходный налог (который растет). Главный получатель этого налога — областной бюджет.

Из 450 миллиардов рублей, которые утверждены, налоги с населения — 162 миллиарда рублей, налоги на прибыль юрлиц — 158 миллиардов рублей.

Теперь что касается средней зарплаты. Здесь как в красивой фразе: «Есть ложь, есть большая ложь, есть статистика — чудовищная ложь». Само понятие «средняя заработная плата» — понятие нежизнеспособное.

— Конечно, кто-то ест капусту, кто-то ест мясо — получаются голубцы.

— Да, при этом голубцы на самом деле никто не ест, заметьте! Средняя заработная плата — это понятие расчетное, но не жизненное абсолютно. Вот есть понятие — медиана.

На примере Екатеринбурга разберем. Значит, средняя зарплата по Екатеринбургу на начало ноября составляла 78 тысяч рублей, а медианная — 45.

Заметили, что налогов стало больше? Вспомните, что областные власти вернули налог на транспорт и ввели туристический налог Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Как считается средняя и медианная зарплата? Представим, что три человека получают зарплату: один — 20 тысяч, второй — 30 тысяч, третий — 100. На троих они получают 150 тысяч рублей, значит, средняя — 50 тысяч. На деле ее никто не получает: ни первые двое, ни третий.

Медианная зарплата — 30 тысяч. Потому что из трех человек середина именно в этом значении. Медианная — это не по цифре, а по ряду выборки. Согласитесь, 30 тысяч — гораздо ближе к жизни?

Высокооплачиваемые оборонные предприятия нам среднюю зарплату задрали. В такие кризисные моменты рынок труда тоже серьезно дестабилизируется, потому что взрывным образом подрастает спрос на каких-то специалистов, на других — падает.

— Если пофантазировать, какую сейчас нужно получать зарплату, чтобы спокойно, нормально жить? Медианной было бы достаточно?

— Тут всё зависит от объема потребностей человека. Кому-то достаточно просто водички попить — и нормально. У других без латте с корицей дня вообще нет. Всё зависит от запросов человека. Не зря ведь есть старая русская пословица: «Кому щи пусты, кому жемчуг мелкий».

На мой взгляд, сегодня для спокойной жизни — так, чтобы себя уважать, но, может быть, не иметь возможности шиковать в отпусках, просто съездить куда-то эконом-вариантом — в районе 70–80 тысяч рублей на нос надо иметь дохода. Именно не зарплату получать такую, а иметь столько на каждого члена семьи.

А вам хватило бы 70–80 тысяч рублей для спокойной жизни? Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Если семья состоит из мамы, папы и ребенка, то совокупный бюджет должен быть от 200 тысяч рублей на трех человек, 200–250 тысяч, вот в этом промежутке. Это чтобы иметь возможность питаться нормально, ни в чем себе не отказывать в рамках разумного, отдохнуть.

Кому-то этого мало, кому-то это будет излишне — это уже исходя из запросов людей. Например, если есть свой дом, огород, то потребность в деньгах ниже. Картошка своя есть, морковка. У нас доля картошки из хозяйств России — более 50% от потребления. Больше половины картофеля, который потребляется в России, — это свое. С морковью похожие цифры.

— Бензин тоже дорожает. Стабильно, раз в неделю, цена растет на 50 копеек, а где-то и на рубль. А от чего это зависит? Почему такая тенденция?

— В цене бензина 60%, даже больше — это пошлины. Так что дорожает, потому что государству нужны деньги.

Мы можем храбриться, но вы сами понимаете, что все эти «Орешники» стоят офигенных денег. Спецоперация стоит денег, а главный доходный источник государства — налоги. Прямые: на прибыль, подоходный… И косвенные: налог на добавленную стоимость, акцизы, пошлины, которые включаются в цену товара. При этом в нашей стране косвенные налоги больше приносят в бюджет, чем прямые, а вот как раз в цене бензина есть косвенные налоги. Как и в сигаретах и в алкоголе.

Бензин будет дорожать и после Нового года. И весной будет очевидный всплеск, в марте, когда начнется посевная кампания. Это происходит уже 25 лет подряд и неизбежно. Максим Марамыгин экономист, профессор УрГЭУ

Весной день год кормит. Сельчане не могут отложить заправку. Если сегодня надо выходить — надо выходить, не важно, бензин стоит 50 рублей, 70 или 100 рублей за литр. Это не имеет значения. Если ты сейчас поле не вспашешь, ничего не посадишь, ты ничего не получишь, чем нефтяники и пользуются.

Я не говорю, что это хорошо. От нас не очень зависит, поэтому не нервничаем, а просто готовимся.

Грустные новости: бензин не подешевеет. Даже наоборот, станет еще дороже Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











— Впервые за много лет выросли и тарифы на коммуналку чуть ли не на 15%.

— Вы же понимаете, что все вот такие подъемы сродни скрытому повышению налогов.

— Налог на транспорт возвращается, появился новый налог для туристов… Вокруг одни налоги.

— Совершенно верно. Это всё скрытое, косвенное налогообложение населения. Мы с вами прекрасно понимаем, что в коммуналке, если не будет хватать денег, кто должен будет платить? Бюджет. Если мы тарифы повысили, бюджет уже платить не будет.

Это равносильно повышению налогов. Либо через налоги деньги пойдут в бюджет, и потом — оплата коммунальных услуг: государство выделит дотации на ЖКУ. Либо мы просто повысим тарифы, при этом налоги ведь не сократились, значит, давление на бюджет сократилось. То есть это равносильно дополнительному доходу, полученному бюджетом.

Официально налоги не повышаются, но за счет скрытых повышений различных тарифов на госуслуги либо услуги, которые дотировались ранее государством, мы фактически снижаем давление на бюджет и высвобождаем ему деньги. Максим Марамыгин экономист, профессор УрГЭУ

На самом деле это хорошо, потому что люди должны платить столько, сколько они потребляют. Чтобы экономика была нормальной, чтобы в эту сферу пришел реальный бизнес и начал развивать качественные услуги.

Тариф должен соответствовать реальности, а пока он не соответствует, а бюджет что-то перегоняет — это колоссальная возможность для злоупотреблений, возможность отсекать частный бизнес, который мог бы сделать что-то более качественное и интересное. Это отсечение реальных инноваций, понимаете?

Напоследок Максим Сергеевич поздравил всех с наступающим Новым годом Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Услуга стоит 100 рублей за литр — вот люди и платят 100 рублей за литр, тогда может прийти частник и сказать: «Слушайте, я могу сделать 95 рублей за литр. Потому что я сделаю вот это и вот это. И у меня себестоимость будет ниже».

Тогда и тот, у кого 100 рублей за литр, задумается и будет искать, как внедрить эту инновацию, потому что иначе у него начнут потихонечку отжимать рынок. Для этого нужно честное ценообразование.