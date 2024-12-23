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Экономика Кризис-2024 «Не инвестируйте их никуда»: экономист дал совет, как сохранить свои небольшие сбережения — видео

«Не инвестируйте их никуда»: экономист дал совет, как сохранить свои небольшие сбережения — видео

Не знаете, куда положить 50 000 или 100 000 рублей? Есть несколько вариантов

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1 комментарий

В этом видео экономист объясняет, что делать с небольшой суммой денег

Источник:

У каждого человека есть потребность в сохранении своих сбережений. Деньги копятся, а инфляция всё съедает. Чтобы их не потерять, существует много разных инструментов. Однако не для каждого они подходят. Например, маленькая сумма не позволит приумножить свой капитал предостаточно. Мы спросили у экономиста Константина Селянина, как сохранить свои сбережения, если их не так уж и много.

— Моя рекомендация такая. Храните их [50 000–100 000 рублей] у себя. Не инвестируйте их никуда. Не занимайтесь ерундой. Потому что это не принесет вам большого дохода. В крайнем случае положите их на депозит, — говорит он.

При этом собеседник отмечает, что такая сумма в России считается неприкосновенным запасом. Она должна быть на случай непредвиденных обстоятельств — увольнение, болезнь, — чтобы закрыть необходимые потребности. По его словам, считается, что сбережения должны быть минимум в виде двух-трех месяцев типовых расходов.

— Если у вас сбережения превышают трехмесячные расходы, вот тогда можно уже задумываться о чем-то другом. И здесь надо себе задать вопрос: «Верю российскому государству?» — несу на депозит. «Не верю российскому государству?» — покупаю наличные доллары и сижу с ними, если надо, полгода, год. То есть сколько вы сможете просидеть, — добавил Селянин.

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Деньги Сбережения Валюта Инвестиции Вклады
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Комментарии
1
Гость
14 минут
Евро доллары биткоины это деньги Билеты Банка Приколов это не деньги вспомните доллар по 6₽ и сколько он сейчас, а сколько он будет после стабилизатора и какой он будет не знает никто
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