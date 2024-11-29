НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

зап.

 760мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Новый автобус в Ярославле
Очереди на концерт Хolidayboy
Как живет уединенный поселок
Кто строит новую Россию
Стройка на месте памятника
Ошибка в названии остановки
Портрет ВИЧ-инфицированного
Подорожали квартиры
Проект благоустройства набережной
Экономика Что больше всего подорожает из-за взрывного скачка доллара — разбираемся с экономистами (видео)

Что больше всего подорожает из-за взрывного скачка доллара — разбираемся с экономистами (видео)

Впервые с марта 2022 года валюта дошла до отметки 114 рублей

212
1 комментарий
Источник:

Из-за резкого роста доллара экономисты ожидают не менее резкий взлет цен на товары и услуги. По мнению экспертов, ситуация повлияет как на импортную, так и на некоторую отечественную продукцию. Подробнее — смотрите в коротком видео чуть выше.

27 ноября доллар вырос до 110 рублей, а евро — до 115 рублей. Центробанк установил официальный курс американской валюты в 108 рублей, а европейской — 113 рублей. На следующие сутки курс ЦБ вырос на 1,5% и 3% соответственно (ровно год назад, 28 ноября 2023-го, доллар стоил 88 рублей).

Источник:

По мнению доктора экономических наук, профессора, автора Telegram-канала «Ваш карман & тренды рынков» Игоря Бельских, больше всего подорожают сектора, связанные с импортными товарами. Это электроника, автомобили, зарубежные продукты питания и напитки.

Не исключается также, что очень резко подражают внешний туризм, рынок одежды, рынок разного рода импортного сырья, а также комплектующие для ремонта машин, самолетов, техники.

ПО ТЕМЕ
Экономика Деньги Доллар
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 часа
Всё подорожает кроме нашей жизни которую призывают отдавать за этот беспредел
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
В атаке Федорищев! Зачем губернатор Самарской области показал всему российскому футболу «желтую карточку»
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление