Что больше всего подорожает из-за взрывного скачка доллара — разбираемся с экономистами (видео)

Источник: MSK1.RU

Из-за резкого роста доллара экономисты ожидают не менее резкий взлет цен на товары и услуги. По мнению экспертов, ситуация повлияет как на импортную, так и на некоторую отечественную продукцию. Подробнее — смотрите в коротком видео чуть выше.

27 ноября доллар вырос до 110 рублей, а евро — до 115 рублей. Центробанк установил официальный курс американской валюты в 108 рублей, а европейской — 113 рублей. На следующие сутки курс ЦБ вырос на 1,5% и 3% соответственно (ровно год назад, 28 ноября 2023-го, доллар стоил 88 рублей).

Источник: «Яндекс»











По мнению доктора экономических наук, профессора, автора Telegram-канала «Ваш карман & тренды рынков» Игоря Бельских, больше всего подорожают сектора, связанные с импортными товарами. Это электроника, автомобили, зарубежные продукты питания и напитки.