Как выгодно закупиться на «черной пятнице» и «11.11», чтобы не прогореть: готовимся к главной распродаже года

Продавцы пытаются торопить покупателей, чтобы те не успели задуматься о реальной цене товара Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Скоро стартуют главные распродажи 2024 года. Магазины и маркетплейсы уже начали готовиться и предупреждать покупателей о грядущих акциях. Разобрались с экспертом, какие правила нужно соблюдать для реально выгодных покупок и какими уловками пользуются продавцы.

«Черная пятница» — это осенняя распродажа, во время которой появляются самые выгодные предложения в году. В России этому посвящен не один день. Она стартует 29 ноября 2024 года и заканчивается 1 декабря 2024 года. В ноябре также пройдет «Всемирный день шопинга». Эта распродажа продлится всего день — 11 ноября. После этого привлекательные скидки пропадут. Но могут быть и исключения из правил: некоторые магазины начинают предоставлять скидки раньше и заканчивают в другое время. Так что в этом месяце россиян ждет много выгодных покупок.

На что будут скидки

По статистике, россияне планируют закупаться на распродажах одеждой и обувью (56%), товарами для дома (51%), а также косметикой и парфюмерией (38%). Помимо этих категорий, большая доля людей предпочитает обзавестись техникой.

В период распродаж скидки предлагают, к сожалению, не на все товары, а на уходящую коллекцию или ограниченную серию товаров новой, сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Очень важно понимать, что популярная продукция, которая хорошо продается без дополнительного стимула, в акции участвовать не будет. Это попросту невыгодно для владельцев магазинов.

Активнее всего участвовать в распродажах будут крупные торговые сети и онлайн-площадки, а также новички на рынке, поскольку акции помогут им в продвижении и узнаваемости среди клиентов. Реальная скидка может составить от 25 до 50%.

Какие существуют уловки продавцов

Несмотря на то, что выгодные предложения действительно есть, главная цель «черной пятницы» и любой другой распродажи для бизнеса — заставить людей потратить как можно больше денег и привлечь внимание к своей торговой марке или товару.

Маркетинговые инструменты, которыми пользуются продавцы, чтоб привлечь внимание покупателей:

Иллюзия . Во время распродаж магазины часто зачеркивают цены, выделяя новое предложение жирным шрифтом или желтым цветом, создавая иллюзию экономии. Товар при этом мог никогда не стоить столько, сколько указано в «выгодной» цене. Уже сейчас продавцы начинают искусственно завышать стоимость, чтобы затем ее «снизить» скидкой.

Купоны и кешбэк . Некоторые завлекают клиентов, предлагая им баллы или рассылая предложения о скидках. Так продавцы формируют ажиотаж и привлекают потенциальных покупателей. Важно понять, понадобятся ли вам эти баллы в будущем или они сгорят до того, как вы решите их потратить.

Специальные предложения . Для повышения ажиотажа продавцы могут играть на чувстве срочности, ограничивая количество товаров, участвующих в акциях, и времени на их покупку.

Яркая реклама . Привлекать внимание помогают особое оформление витрин и соцсетей с запоминающимися заголовками, что также побуждает к покупке.

Как закупиться с максимальной выгодой

Есть несколько правил, которые стоит соблюдать, чтобы не стать жертвой рекламы и не потратиться слишком сильно. Для этого стоит готовиться к распродаже заранее и следовать инструкции:

Составьте список желаемых товаров . Выберите, что именно вам нужно. Расставьте приоритеты. Если же возникло желание купить что-то не из списка, отложите покупку и посоветуйтесь с близкими. Это поможет избежать импульсивных покупок. Следите за ценами . Проанализируйте стоимость товаров у разных продавцов. Необходимо знать, сколько стоила желаемая вещь до периода акций. Это поможет увидеть, есть ли реальная скидка или это просто попытка прорекламировать товар и продать подороже. Подпишитесь на рассылки . Многие магазины отправляют уведомления о предстоящих распродажах и эксклюзивных предложениях для подписчиков, а также предлагают скидки для владельцев карт лояльности или банковских карт от банков партнеров. Используйте кешбэк-сервисы . Они помогут вернуть часть потраченных денег после покупки. Чаще всего в них нужно заранее выбрать необходимые категории для покупок, как правило в начале месяца. Установите бюджет . Также заранее нужно определиться с бюджетом на покупки — объемом средств, которые вы можете или готовы потратить. Постарайтесь не превышать свой лимит. Избегайте покупок в кредит . Так вы не останетесь с долгами. Лучше купить меньше, но за свои деньги. Уточняйте условия доставки товара . Она может быть платной и перекрывать всю выгоду от покупки. Возможно, в другом магазине товар будет стоить дороже, но с бесплатной доставкой, что будет выгоднее.

Если товар, за которым вы охотились, раскупили, не стоит переживать. Впереди еще множество распродаж и акций. Возможно, вы сможете купить его еще выгоднее.

Как распределить бюджет

Как отметил Щербаченко, очень просто посчитать, сколько денег вы можете позволить себе потратить на распродаже.

Распределите ваш ежемесячный доход на основе « золотого правила »:

50% — текущие расходы (еда, кредиты, коммунальные расходы);

30% — «развлечения-хотелки» (расходы на распродажах, походы в театр/кино, в кафе и рестораны, в боулинг и т. д.);

20% — накопления (инвестиции, формирование финансовой подушки безопасности).