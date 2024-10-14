Значительная прибавка: как изменятся выплаты и пособия для семей с детьми в 2025 году

Маткапитал и декретные может получить или мама, или папа Источник: Дарья Пона / 74.RU











Ежегодно в России меняют размеры всевозможных выплат и пособий. Среди них и те, что получают семьи с детьми. Будущий год не станет исключением и принесет родителям прибавку. Речь идет о поддержке как до родов, так и после них. Расскажем подробнее о предстоящих индексациях.

Пособие по беременности и родам

Резко увеличится пособие для работающих женщин, которые планируют завести ребенка. В 2025 году размер выплат из-за беременности и родов возрастет сразу в 1,4 раза.

Эти деньги положены всем женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после при стандартной беременности. При многоплодной беременности отпуск увеличивается до 194 дней, а вместе с этим и размер выплаты. При осложненной беременности женщина получит 156 дней отпуска и деньги за этот период.

Минимальное и максимальное пособие вырастет Источник: Мария Романова / Городские порталы

Точный размер выплат по этому пособию зависит от того, какую зарплату женщина получала в последние два года. Чтобы получить максимальную сумму, средний заработок в месяц за 2023 и 2024 годы должен составлять не менее 115 000 рублей. Повышение коснется всех мам, чей декретный отпуск начинается не раньше 1 января 2025 года.

Получить это пособие могут женщины:

которые работают по трудовому договору;

которые имеют статус безработной после ликвидации компании (если встали на учет в центре занятости в течение 12 месяцев со дня увольнения);

которые учатся на очной форме в колледжах, вузах, научной организации и учреждениях дополнительного профессионального образования;

которые проходят военную службу по контракту, служат в правоохранительных и таможенных органах;

которые относятся к одной из этих категорий и усыновляют ребенка в возрасте до трех месяцев.

Повышение коснется всех мам, чей декретный отпуск начинается не раньше 1 января 2025 года.

Материнский капитал

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 7,3% (размер фактической инфляции). Это коснется родителей как одного, так и двоих детей.

Получить маткапитал могут семьи, в которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство, а вместе с ним и младенец (получивший гражданство по рождению). Право на сертификат есть также у тех, кто родил или усыновил первого ребенка начиная с 1 января 2007 года или второго и последующих начиная с 1 января 2020 года.

Маткапитал за второго ребенка приблизился к 900 тысячам Источник: Мария Романова / Городские порталы

Направить средства семейного капитала можно на:

улучшение жилищных условий;

обучение детей;

формирование накопительной пенсии родителей;

покупку товаров для адаптации детей с инвалидностью в общество;

ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет.

Подробнее об ограничениях, касающихся материнского капитала, рассказали в отдельном материале.

Декретные выплаты

Государство также не бросает родителей, чей ребенок еще слишком мал, чтобы ходить в ясли или детский сад. Для этого предусмотрено специальное пособие. Его назначают тому, кто уходит в отпуск, чтобы брать на себя заботу о новорожденном. Это может быть не только мама, но и папа, бабушка, дедушка или другие ближайшие родственники.

Это пособие могут получать другие родственники, если ухаживают за ребенком Источник: Мария Романова / T.me

Сейчас уходить в полный отпуск по уходу за ребенком не обязательно — с 1 января 2024 года можно работать хоть на полной ставке и получать при этом декретные.

Размер пособия составляет 40% от средней заработной платы за два года. При этом есть максимальные и минимальные ограничения. Минимум зависит от МРОТ (минимального размера оплаты труда). Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах его увеличения до 22 440 рублей в 2025 году. Для получения максимума среднемесячный доход за 2023 и 2024 годы должен быть не менее 172 500 рублей до вычета НДФЛ.