Семья год заказывает продукты в доставке: как изменились цены — дневник трат

Цены растут стремительно Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Стоимость продуктов растет быстрее, чем успеваешь их съедать. Каждый день то подскакивают цены на масло, то дорожают бананы. Недавно мы посмотрели ценники в магазинах три года назад — по сравнению с 2021 годом яйца стали дороже чуть ли не вдвое.



Наш тюменский коллега из 72.RU Анатолий Кузнецов изучил свою продуктовую корзину в одном из сервисов по доставке еды и был неприятно удивлен. Он рассказывает, как всё подорожало.

Обычные продукты

Я постоянно пользуюсь одним и тем же сервисом доставки продуктов. Это удобно: небольшая наценка, зато сразу видишь, чего набрал и сколько придется за это заплатить. Однако на стандартные две тысячи рублей купить можно уже всё меньше. Я решил проверить, что так сильно опустошает мой кошелек.

Итак, молоко «Домик в деревне» около года назад стоило 104 рубля. Бананы в октябре 2023 года — 139 рублей за четыре штуки. Нарезанная ветчина индейки в упаковке обходилась в 97 рублей за 120 граммов. Сметана собственного бренда доставки стоила 82 рубля, а упаковка нарезанного хлеба «Смак» — 49 рублей.

Одна и та же ветчина. Разница — всего год Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

А теперь возвращаемся в настоящее и сравниваем. Бананы стали дороже на 20 рублей. Хлеб тоже, причем значительно — такая же упаковка «Смака» в октябре 2024-го стоит уже не 49, а 73 рубля. Держится молоко — «Домик в деревне» прибавил всего 5 рублей. Сметана стала дороже аж на 7 рублей. Но самое шокирующее — индейка. Теперь 120 грамм ветчины стоит не 97, а целых 169 рублей!

Сладости и снеки

Что там в мире вкусностей? Нутовые чипсы в прошлом сентябре стоили 79 рублей. Фирменный круассан бренда с соленой карамелью — 83 рубля. Литровая бутылка газировки Evervess без сахара обходилась в 99 рублей.

Идентичная газировка теперь стоит 117 рублей — рост на 18 рублей. Но это мелочи по сравнению с круассаном — он теперь обойдется в 169 рублей. Это в два раза дороже, чем год назад. Нутовые чипсы теперь стоят 109 рублей за пачку.

Круассан в 2023 году Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU Тот же круассан, но уже в 2024-м Источник: Анатолий Кузнецов / 72.RU

Да, есть сладости стало очень невыгодно. Если это план по оздоровлению населения, то хотелось бы найти более гуманные и эффективные методы.

Бытовая химия и прочие товары

Хоть где-то да наметилась стабильность. За литр Domestos в октябре 2023 года сервис брал 189 рублей. В июле 2024-го, удивительно, но цена не изменилась — те же 189 рублей. Правда, сейчас сервис это средство не возит. Возможно, когда оно вернется в магазин, будет стоить дороже.