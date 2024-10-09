Семья год заказывает продукты в доставке: как изменились цены — дневник трат

Стоимость продуктов растет быстрее, чем успеваешь их съедать. Каждый день то подскакивают цены на масло, то дорожают бананы. Недавно мы посмотрели ценники в магазинах три года назад — по сравнению с 2021 годом яйца стали дороже чуть ли не вдвое.
Наш тюменский коллега из 72.RU Анатолий Кузнецов изучил свою продуктовую корзину в одном из сервисов по доставке еды и был неприятно удивлен. Он рассказывает, как всё подорожало.
Обычные продукты
Я постоянно пользуюсь одним и тем же сервисом доставки продуктов. Это удобно: небольшая наценка, зато сразу видишь, чего набрал и сколько придется за это заплатить. Однако на стандартные две тысячи рублей купить можно уже всё меньше. Я решил проверить, что так сильно опустошает мой кошелек.
Итак, молоко «Домик в деревне» около года назад стоило 104 рубля. Бананы в октябре 2023 года — 139 рублей за четыре штуки. Нарезанная ветчина индейки в упаковке обходилась в 97 рублей за 120 граммов. Сметана собственного бренда доставки стоила 82 рубля, а упаковка нарезанного хлеба «Смак» — 49 рублей.
А теперь возвращаемся в настоящее и сравниваем. Бананы стали дороже на 20 рублей. Хлеб тоже, причем значительно — такая же упаковка «Смака» в октябре 2024-го стоит уже не 49, а 73 рубля. Держится молоко — «Домик в деревне» прибавил всего 5 рублей. Сметана стала дороже аж на 7 рублей. Но самое шокирующее — индейка. Теперь 120 грамм ветчины стоит не 97, а целых 169 рублей!
Сладости и снеки
Что там в мире вкусностей? Нутовые чипсы в прошлом сентябре стоили 79 рублей. Фирменный круассан бренда с соленой карамелью — 83 рубля. Литровая бутылка газировки Evervess без сахара обходилась в 99 рублей.
Идентичная газировка теперь стоит 117 рублей — рост на 18 рублей. Но это мелочи по сравнению с круассаном — он теперь обойдется в 169 рублей. Это в два раза дороже, чем год назад. Нутовые чипсы теперь стоят 109 рублей за пачку.
Да, есть сладости стало очень невыгодно. Если это план по оздоровлению населения, то хотелось бы найти более гуманные и эффективные методы.
Бытовая химия и прочие товары
Хоть где-то да наметилась стабильность. За литр Domestos в октябре 2023 года сервис брал 189 рублей. В июле 2024-го, удивительно, но цена не изменилась — те же 189 рублей. Правда, сейчас сервис это средство не возит. Возможно, когда оно вернется в магазин, будет стоить дороже.
Туалетная бумага собственного бренда доставки стоила 179 рублей, а теперь подорожала до 219 рублей. Батарейки тоже почти не подвели: летом 2023-го стоили 279 рублей, а к осени 2024-го подорожали всего до 299.