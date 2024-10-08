Пользователей 2ГИС напугала просьба привязать телефон в приложении. Всё дело в новом законе

Пользователи геосервиса 2ГИС получили уведомления о необходимости привязать номер телефона к учетной записи со ссылкой на некий закон РФ. Сообщения начали всплывать на экране в первые дни октября, рассказали пользователи. Наши коллеги из 74.RU разбирались, о каком законе идет речь, насколько обязательна авторизация в приложении 2ГИС и почему россияне уже с 2025 года не смогут зайти на российские сайты, интернет-платформы и сервисы через Apple и Google ID.
«Это сбор номеров для продажи?»
Внезапные уведомления о необходимости привязать номер телефона к учетной записи встревожили всех, кто пользуется картографическим сервисом 2ГИС.
«Вход через Apple и Google скоро может быть ограничен в связи с законом РФ. Добавьте номер телефона, с помощью которого сможете войти в аккаунт» — указано в сообщениях, разосланных пользователям 2ГИС по всей стране.
Постоянные пользователи геосервиса не горят желанием делиться контактами, опасаясь возможных утечек в будущем. Люди бурлят возмущением в соцсетях.
— Зачем навигатору доступ к телефону, СМС и моим контактам? Раньше было достаточно одного местоположения, ну и доступа к фото, если что-то хочешь загрузить или сохранить, — недоумевают владельцы смартфонов.
При этом пользователи предлагают самые разные версии того, почему россиянам настойчиво советуют привязать номер телефона к тому или иному приложению.
— Это что, сбор номеров для последующей продажи спамерам? — задается вопросом один из комментаторов.
Карты в руки
Мы спросили представителей 2ГИС, что это за новации в законодательстве и стала ли авторизация в приложении обязательной.
В компании уточнили, что требования связаны с изменениями в законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации». А в уведомлениях речь идет о дополнительном способе авторизации в приложении — по номеру телефона.
— Надежные способы регистрации на российских сайтах — вход по номеру телефона или через другие российские сервисы авторизации, — сообщили 74.RU в пресс-службе 2ГИС. — Если вы заходите в приложение через аккаунт Google или Apple, лучше предусмотреть дополнительный способ авторизации. Он позволит сохранить доступ к своему аккаунту, например, подборкам избранных мест на карте, оценкам и отзывам о заведениях.
Ранее подобные уведомления рассылали другие крупные российские сервисы, например «Литрес» и VK Play, напомнили представители 2ГИС.
При этом геосервисом можно пользоваться и без авторизации, отметили в 2ГИС. Авторизация нужна, чтобы у пользователя сохранялось избранное, его отзывы, а также функция «Друзья на карте».
Почему запретили регистрацию через западные сервисы
По словам экспертов, принимаемые 2ГИС меры относятся к поправкам в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», принятым в июле прошлого года. Они запретили регистрацию и авторизацию пользователей на российских ресурсах через иностранные сервисы, то есть Google или Apple ID. Закон должен был заработать уже с декабря того же года. Но потом установили переходный период — до 1 января 2025 года.
— Российские сервисы, которые оперируют данными граждан страны, должны обеспечить авторизацию с помощью номера телефона, ЕСИА (портал «Госуслуги») или с использованием других сервисов. Тех, которые полностью подконтрольны надзорным органам России, то есть работают и хранят данные в российской юрисдикции, — объяснил суть требований директор по маркетингу IT Universe Алексей Лисовицкий. — Простые пользователи 2ГИС и всех остальных отечественных сервисов, адаптирующихся к новой реальности, вряд ли почувствуют разницу. Лишь небольшое неудобство из-за необходимости позаботиться о замене средства входа. Просто один способ меняют на другой.
По словам эксперта, к этой правовой норме можно относиться по-разному, но похожие требования распространены в США, Европейском союзе и других регионах с лидирующими экономиками.
— Новой и уникальной эту норму назвать нельзя. Из громких дел, связанных с подобными законами, можно вспомнить принудительное «приземление» на территорию Соединенных Штатов сервиса коротких видео TikTok. В марте 2024 года Палата представителей одобрила общегосударственный запрет этого китайского видеохостинга, который в ответ подал апелляцию. Его судьба почти предрешена — запрет на деятельность, — привел пример Алексей Лисовицкий.
Российские поправки связаны с тем же принципом обработки данных граждан на своей территории, но имеют гораздо более узкое влияние, добавил эксперт. Главное требование заключается в том, что сервисы должны реализовать вход с помощью технических средств, которые зарегистрированы в России и действуют по российским законам.
Кому выгодна авторизация
Граждане всех развитых стран в той или иной степени обеспокоены современными средствами слежки со стороны государства. А делать это проще при работе компании в юрисдикции соответствующих органов.
— Свои права следует отстаивать. Но, занимаясь этим, нужно задумываться и о том, как обращаются с вашими данными частные, в том числе зарубежные компании. У многих крупных игроков, таких как Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) или Google, львиная доля заработка — это торговля пользовательской информацией для рекламы. Куда еще утекают данные, отследить очень трудно, особенно через границу. И регулярно случаются утечки, — отметил Алексей Лисовицкий.
По словам эксперта, заботу о своей информационной гигиене лучше начинать не только с выбора сервисов, но и с того, куда и что вы сами выкладываете, хотя бы с разрешений в приложениях и на сайтах.
— Российских операторов данных это касается в полной мере. И эти поправки облегчают влияние властей на их работу — ее необходимо регламентировать, чтобы они отвечали за информацию, на которой зарабатывают. Насколько мне известно, именно такова основная модель заработка у 2ГИС, — указал Алексей Лисовицкий.
Приложениями, в принципе, по-прежнему можно пользоваться без авторизации, закон этого не запрещает, уточнили эксперты.
— Для меня вообще открытие, что для использования карт нужны какие-то логины, — удивился руководитель агентства Content Review Сергей Половников. — Пользователи боятся лишний раз привязывать номер? Ну пусть не привязывают. В принципе, тут нечего комментировать. Если бы не было альтернативы, то да, была бы тема.
Авторизация выгодна разработчикам приложений, добавили эксперты.
— В большинстве моделей заработка важна авторизация пользователей. Потому что так [разработчики] могут адресовать маркетинговые активности, собирать более ценную обратную связь об использовании своих продуктов, более лично подходить к коммуникации с клиентами, — рассказал Алексей Лисовицкий.
В то же время если уже проведена авторизация с помощью сервиса, то лучше заменить ее равноценной авторизацией с помощью другого сервиса, обратил внимание эксперт.
— Если бы сервис решил просто сбросить авторизованные аккаунты своих пользователей вместе со всеми данными, кроме потери ценных авторизованных пользователей, на которых можно таргетировать рекламу, он бы столкнулся с волной негодования от них самих, — объяснил Алексей Лисовицкий. — Представьте, люди уже решились довериться сервису, им так было удобнее, а он вместо попытки сохранить отношения просто от них отказался. В здравом уме такое никто не сделает.
Напомним, весной 2022 года Google прекратил обновление карт для России. В январе этого года Play Store начал маркировать 2ГИС как опасное приложение, предлагая пользователям его удалить. Представители российского геосервиса тогда заверили, что никакой опасности приложение не несет. По словам экспертов, это связано с санкциями против российских разработчиков ПО.