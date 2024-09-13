Скупают юани и несут рубли в госбанки — как россияне спасают свои сбережения

Лучший вариант — покупать биткоины? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Россияне ищут способы, как можно сохранить сбережения в условиях экономического кризиса. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) зампред правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что банк ожидает роста рублевых сбережений россиян до рекордных 51,9 триллиона рублей к декабрю. Это на 10,8 триллиона рублей или на 26% больше, чем в прошлом году.

В то же время рост высокой ключевой ставки приводит к охлаждению рынка кредитования. ВТБ прогнозирует, что портфель розничных кредитов вырастет на 5,6 триллиона рублей, достигнув 40,6 триллиона рублей к концу года. Это означает, что прирост сбережений почти вдвое превысит рост рынка кредитования. Что делать каждому из нас в таких условиях и что происходит на рынке, разбирается MSK1.RU.

Как сохранить деньги

Среди валютных сбережений треть может занять юань, о котором еще в 2021 году в России мало кто думал. Такую оценку дал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брайтенбихер: объем сбережений в китайской валюте к концу года может достигнуть 80 миллиардов юаней, что соответствует 30% всего рынка валютных сбережений. Это связано с растущей популярностью юаня среди российских инвесторов, особенно по краткосрочным и среднесрочным продуктам.

Несмотря на общий рост сбережений, в июле из ряда крупных российских банков наблюдался отток средств со срочных вкладов. По данным агентства Frank Media, россияне стали переносить сбережения в государственные банки, которые предлагали более выгодные условия. Именно за счет госбанков средняя ставка по вкладам в России выросла к сентябрю до 17,48%. Кроме того, россияне делают выбор в их пользу, поскольку государственные банки кажутся более надежными.

А как еще рядовому россиянину, у которого накопились хоть какие-то скромные сбережения, их можно сохранить? И хотя бы попытаться приумножить?

Финансовый аналитик, директор проекта «Финансовый код» Кристина Лоткова говорит, что инвестировать нужно начать с того, чтобы создать подушку безопасности.

— Убедитесь, что у вас есть неприкосновенный запас на 3–6 месяцев жизни, в особенности если у вас есть ипотека. Храните этот НЗ на накопительном счете или депозите с возможностью снятия, — говорит Лоткова. — На втором этапе сформируйте инвестиционный портфель. Важно: не храните все яйца в одной корзине. Разделите свои сбережения между разными классами активов (акции, облигации, недвижимость), чтобы снизить риски.

Диверсифицируйте вложения — вкладывайте в разные компании, секторы экономики и страны, чтобы снизить риски. И инвестируйте регулярно. Ведь даже небольшие суммы, инвестированные на регулярной основе, могут принести существенную прибыль в долгосрочной перспективе благодаря сложным процентам.

Не инвестируйте в то, чего не понимаете. Потратьте время на изучение различных инвестиционных вариантов.

Покупать биткоины?

Руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев говорит, что инструментов для инвестирования небольших сумм (до 100 тысяч рублей) много.

— Я бы перечислил сберегательный счет в банке, дебетовую карту с кешбэком и облигации. У каждого варианта есть свои плюсы. Например, у облигаций это более высокий доход, чем по депозитам, при относительно низком риске. У сберегательного счета — низкий риск и возможность быстрого доступа к деньгам. А вот минус — это небольшая процентная ставка. Так что стоит присмотреться к банкам с высокими ставками по вкладам.