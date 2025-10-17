«Многие говорят: „Я хочу стареть как вы“». Обычная пенсионерка спасает морских черепах на Бали — видео

Светлана не только помогает спасать черепах, она участвует и в других экологических проектах Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Светлане Ёлкиной 64 года, и вместо тихой жизни на пенсии она выбрала стать волонтером на тропических островах Индонезии. Больше 10 лет Светлана спасает морских черепах: популяция этих древних животных за последние столетия сократилась на 97%. А еще она ведет свой блог, который за последнее время обрел неожиданную популярность.

«Я впервые попала на маленький остров, где жили черепахи, в 2015 году, и просто влюбилась в них, — вспоминает Светлана. — Почему — не знаю. Ведь разве мы можем объяснить, в кого и за что влюбляемся? Вернувшись домой, я начала искать информацию. Оказалось, человек всегда был необычайно жесток к этим животным».

На морских черепах охотятся, их мясо и яйца продают как деликатесы. Из-за глобального потепления и загрязнения океана исчезают привычные для черепах условия обитания, а дикие пляжи превращаются в курорты.