НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, дождь

ощущается как +5

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,98
EUR 94,58
Репортаж с концерта «Зверей»
На Соколе сдали новый дом
Запустят новый троллейбус
«Умные решения» в недвижимости
Запретят парковку в центре
Выпадет снег
Пострадали в ДТП с автобусом
Что бы сделали ярославцы на месте мэра
Появилась голубая разметка
Пожар в многоэтажке
Экология «Многие говорят: „Я хочу стареть как вы“». Обычная пенсионерка спасает морских черепах на Бали — видео

«Многие говорят: „Я хочу стареть как вы“». Обычная пенсионерка спасает морских черепах на Бали — видео

Светлана Ёлкина уже больше 10 лет участвует в волонтерских проектах на тропических островах

110

Светлана не только помогает спасать черепах, она участвует и в других экологических проектах

Источник:

Елена Вахрушева / Городские порталы

Светлане Ёлкиной 64 года, и вместо тихой жизни на пенсии она выбрала стать волонтером на тропических островах Индонезии. Больше 10 лет Светлана спасает морских черепах: популяция этих древних животных за последние столетия сократилась на 97%. А еще она ведет свой блог, который за последнее время обрел неожиданную популярность.

«Я впервые попала на маленький остров, где жили черепахи, в 2015 году, и просто влюбилась в них, — вспоминает Светлана. — Почему — не знаю. Ведь разве мы можем объяснить, в кого и за что влюбляемся? Вернувшись домой, я начала искать информацию. Оказалось, человек всегда был необычайно жесток к этим животным».

На морских черепах охотятся, их мясо и яйца продают как деликатесы. Из-за глобального потепления и загрязнения океана исчезают привычные для черепах условия обитания, а дикие пляжи превращаются в курорты.

Светлана почувствовала, что ее долг — не дать удивительным животным исчезнуть. Подробности о ее волонтерском пути рассказали в нашем небольшом видео.

ПО ТЕМЕ
Серафима ПутиеваСерафима Путиева
Серафима Путиева
Журналист MSK1.RU
Видео Бали Экология Волонтерство Природа
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«На SHAMAN'а или Агутина и то дороже». Фанатка слетала в Стамбул на концерт Мэрилина Мэнсона — стоило ли это того
Юлия Гринберг
тюменка
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление