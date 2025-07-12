«Всё подохло»: южане бьют тревогу из-за обмелевшей реки — там массово гибнет рыба

Мокрая Чубурка в Азовском районе сильно обмелела Источник: читатель 161.RU

Животные рискуют погибнуть в Азовском районе из-за обмеления реки, переживают местные жители. Они предполагают, что причиной обмеления стало строительство дамб. Дончане обращались к властям, но те указывают на общую проблему маловодья из изменений климата в Ростовской области. Наши коллеги из 161.RU публикуют подробности.

«Исчезает источник воды»

Река Мокрая Чубурка протекает и в Ростовской области, и в Краснодарском крае. Ее длина — 92 километра. В Азовском районе русло реки проходит рядом с поселком Ленинский Лесхоз. Поблизости находится Александровский лес, которому больше ста лет.

«Еще в позапрошлом году река была полноводная. Там много рыбы, раков. Рядом самый огромный искусственный лес в Ростовской области. Там много животных: олени, кабаны, зайцы. Река была источником, куда они все приходили на водопой», — рассказала местная жительница Лариса Лоскутова в беседе со 161.RU.

Этой весной река неожиданно начала мелеть. Глубина в центре опустилась, по оценкам жителей, до 30 сантиметров. Местные предполагают, что виной тому появившиеся на реке дамбы и искусственные пруды.

«Животные обречены на вымирание, так как исчезает источник воды», — считает Лариса Лоскутова.

Сравнение уровня воды в реке год к году Источник: читатель 161.RU

«Напряженная ситуация»

Жители еще весной оставили обращение в Администрации президента России. Там направили заявку в федеральное министерство природных ресурсов, а оттуда обращение спустили в минприроды Ростовской области.

«Ростовское министерство прислало ответ, что в 2023 году они реку обследовали. Но в 2023 году воды было полно. Кто-то построил дамбы, и река исчезает в этом году. Сведения неактуальны», — говорит Лоскутова.

В ответе, который получила жительница, минприроды региона указывает, что реки в регионе питаются в основном водами от таяния снега. В меньшей степени их питают дожди и грунтовые воды. Власти пишут, что сейчас обстановка в бассейне реки Дон «характеризуется как напряженная и обусловлена продолжающейся серией лет пониженной водности».

Причину маловодий в бассейне Дона чиновники видят в засушливом климате. Из-за маловодья на дне копится ил — идеальная почва для роста камыша.

Минприроды упоминает исследование ученых от 2023 года. Они оценивали климатические риски в Ростовской области.

«Экспертами отмечено повышение среднегодовой температуры приземного воздуха за последние несколько десятилетий. Выявленные риски различных уровней, такие как засуха, жара, оползни, эрозия, сильный ветер, характерны для большей части региона», — говорится в ответе министерства жительнице.

Чиновники заверяют, что собираются решать проблему маловодья. Но конкретики пока не дают.

Кроме того, в ответе жительнице написано, что ей якобы звонил и объяснял ситуацию тогдашний исполняющий обязанности начальника отдела водохозяйственных мероприятий минприроды региона. Но сама Лоскутова говорит, что ей никто не звонил.

Источник: читатель 161.RU

Источник: читатель 161.RU

Источник: читатель 161.RU

Источник: читатель 161.RU

Источник: читатель 161.RU

Жительница пишет обращения в комментариях у главы региона Юрия Слюсаря, но пока ответа ей не дали. Местные власти тоже не спешат решать проблему. Сами жители переживают, что обитающие в лесу животные могут вскоре погибнуть.

«Рыба уже вся вымерла. Просто лежит на поверхности дохлая рыба. Поэтому не знаем еще, как привлекать внимание», — говорит Лариса Лоскутова.

«Рыба, которая там была, вымирает. Жители ту рыбу ловили, питались. Там всё подохло, валяется мелкая рыба на берегу. Вонь от нее разносится», — рассказывает еще один местный житель Александр Петляков.

В местном охотничьем хозяйстве организовали подвоз воды для животных. По словам жителя Александра Петлякова, животные вязнут в иле, да и сама вода в реке теперь не пригодна для питья зверей.

«Иногда животных вытаскивают из этого ила. Они заходят в воду пить, и в этом болоте застревают», — рассказывает Лариса Лоскутова.

Источник: читатель 161.RU

От проблем с обмелением реки страдают и сами жители. Они жалуются на пустые колодцы. Есть проблемы и с поливом огородов.

Источник: читатель 161.RU

Местный житель Александр Петляков переживает, что к осени от реки вообще ничего не останется.

«Я на выходных выгуливал своих собак. Они убежали, а я от берега в нескольких метрах не мог отойти, потому что слой ила был порядка метров полутора, не меньше», — вспоминает житель.

Местные предполагают, что дно реки нужно почистить и углубить. К тому же, по мнению селян, стоит изучить вопрос со строительством и работой дамб на реке, чтобы она не обмелела окончательно.