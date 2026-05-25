Она смелая и ранимая, а он — деревенский парень. Как подбирали актеров для детективной мелодрамы «Когда горит огонь»

Премьера сериала «Когда горит огонь» пройдет 25 мая Источник: телеканал «Россия»

Премьера многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь» (12+) состоится сегодня, 25 мая, на телеканале «Россия 1». Виктор Шкулев, продюсер сериала, президент компании Shkulev Holding, во время XIII Забайкальского международного кинофестиваля раскрыл нашим коллегам из CHITA.RU, как смелые решения помогли команде проекта подобрать актеров, балансируя между их жизненным и кинематографическим опытом.

Проект режиссера Антона Борматова рассказывает о том, как жизнь небольшого села переворачивает громкое преступление: местный житель Василий (Иван Фоминов) уходит на рыбалку со своей 12-летней дочкой Дашей (Вера Чернявская), а вскоре на берегу находят его тело. Всё указывает на то, что Даша случайно застрелила отца. Но эту версию не готовы принять мама Даши Анна (Дарья Урсуляк) и сельский фельдшер Лера (Варвара Феофанова). Лера берется, заручившись поддержкой местного участкового Михаила (Илья Малаков), защитить ее от страшного обвинения.

— Виктор Михайлович, как вы оказались в роли продюсера сериала?

— Я решился пойти в новый для нас бизнес. В моем понимании это производство видеоконтента и кинопроизводство. Мы создали кинокомпанию Long Tale Production, в которой работаем по трем направлениям с точки зрения жанров: комедия, драма и молодежное кино.

«Когда горит огонь» — это произведение сложного жанра, в итоге мы посчитали, что его можно определить как детективную мелодраму.

— На кинофестивале в прошлом году вы же презентовали пилот комедии «Гаражники»?

— Да, комедия «Гаражники» у нас находится в производстве. В прошлом году мы показывали ее на фестивале сериалов «Пилот», где получили приз «Самый ожидаемый сериал года». Часто так происходит, что, когда к проекту предъявляются высокие ожидания, он проходит непростой путь.

Кроме того, буквально на прошлой неделе мы презентовали еще один проект в комедийном жанре под названием «Откуда берутся дети», я полагаю, что он может выйти в 2028 году. Цикл производства длительный. На «Когда горит огонь» тоже ушло около двух лет.

А в молодежном кино мы сделали второй сезон сериала «Френдзона».

— А почему сериалы?

— Мне показалось это интересным. Сейчас это востребовано. И появление очень серьезных режиссеров и актеров категории А в многосерийных фильмах — показатель, что сериалы приобрели новое звучание. Еще десять лет назад некоторые большие режиссеры считали, что сериал — это жанр, не достойный их внимания. Условно, если актриса снимается в сериале, ее могли не брать в полнометражное кино. Теперь это в прошлом.

Сериалы категории А — это высокобюджетные флагманские телепроекты высшего качества, создаваемые ведущими стримингами и телесетями как главные драйверы привлечения аудитории. Термин используется в индустрии по аналогии с голливудскими «звездами класса А» и противопоставляется низкобюджетному B-контенту.

— «Когда горит огонь» вы делали под конкретную площадку?

— Всё начиналось, как обычно, с идеи. Прежде чем создать сценарий, мы эту идею проговорили с каналом «Россия 1», потому что, когда задумываешь тот или иной проект, сразу надо представлять, а где этот сериал может пойти, для какой из площадок он интересен.

Мы смотрим на рынок и понимаем, кто какие интересы, приоритеты имеет, общаемся как студия-производитель. В итоге мы нашли общий язык с каналом «Россия 1» и сделали сценарий.

Источник: телеканал «Россия»

Продюсером этого проекта стал Антон Токтонов. Он почти наш земляк, родом из Улан-Удэ, там окончил школу и поехал в Москву, поступил в университет и теперь уже много лет профессионально занимается кино.

Это тот самый человек, которому можно доверять сложные проекты. Он имеет свое собственное мнение и способен это мнение отстаивать и проводить умело в жизнь. Спокойный, не эмоциональный, но знающий свое дело и настойчиво придерживается своей линии.

Антон был главным редактором в другой кинокомпании. Я пригласил его на позицию продюсера. Это рост, к которому он готов. Сейчас это ключевой человек, который, имея редакторский опыт, сконструировал всю сценарную часть сериала, довел сценарий до хорошего уровня и далее продюсировал весь проект.

Источник: телеканал «Россия»

Долго искали режиссера. В том числе обсуждали вместе с каналом «Россия 1» наиболее подходящие кандидатуры. Выбрали Антона Борматова. Должен сказать, что мы угадали. Антон сделал хорошую работу, сообща мы подбирали рабочую группу, актерский состав. Нашли смелые решения для такого проекта, балансируя между теми, кто уже имел большой опыт в кино и молодежью.

— На главные роли подбирали известных актеров?

— Мы выбрали молодую актрису Варвару Феофанову. Это важная позиция, у нее 52 смены — участвует в большинстве эпизодов.

Почему она? Профиль героини очень интересный. Она в себе сочетает, казалось бы, разнополярные качества: выходец из мира обеспеченной респектабельной московской семьи, вышла замуж за успешного бизнесмена, но оказалась в российской глубинке фельдшером фельдшерско-акушерского пункта.

Источник: телеканал «Россия»

Главная героиня — девушка с богатым внутренним миром, с сильным характером. Смелая, решительная, в то же время нежная, ранимая. И она в этой жизни ищет себя, совершая серьезные поступки. Достаточно сказать, что она сбегает от своего мужа в деревню и хочет разобраться в самой себе, найти свое собственное место. Никто не ведет ее за ручку, потому что там, где ее раньше вели, ей кажется, что это не совсем то, что ей нужно.

Такая у нас актриса и главная героиня. А вокруг нее возникают другие герои и, соответственно, актеры, которых мы подобрали. Илья Малаков — уроженец Рязани. Он, кстати, выпускник группы нашего земляка Александра Михайлова, я об этом узнал, когда уже начались съемки.

Источник: телеканал «Россия»

Считаю, он прекрасно исполнил главную мужскую роль. Он молодой, но уже с определенным опытом актер, мне кажется, очень перспективный. И вот этот жанр, и эта роль, которая у него здесь, она, мне кажется, очень подходит. Он тоже деревенский парень.

В сериале Илья играет участкового, младшего лейтенанта. Другой персонаж — врач районной поликлиники, которого играет Гела Месхи, еще более опытный актер, который ранее не играл врачей, но погрузился в эту сферу.

Источник: телеканал «Россия»

Если говорить о соединении опыта и мастерства, мы пригласили звездную актрису Нонну Гришаеву. В сериале она актриса областного драматического театра. Роль небольшая, но заметная.

— Место действия — какой-то конкретный регион или абстрактная российская глубинка?

— Абстрактная российская глубинка. В течение двух месяцев шли активные ежедневные съемки. Большая часть — под Угличем, в Ярославской области. Постарались показать красоты тех мест. Некоторые эпизоды создавали в Москве, даже у меня в кабинете немного снимали.

Источник: телеканал «Россия»

— Но всё же: это в большей степени детектив?

— Да, в сюжете есть драма и криминальная составляющая. Такая комбинация. И это тот самый случай, когда очень сложно сформулировать жанр.

— То есть в сериале есть напряжение? Или он легко смотрится?

— Он смотрится легко, постоянно увлекая зрителей по ходу развития сюжета. Интрига, если говорим про детективную часть, сохраняется до последних минут последней, восьмой серии. Но в ходе сюжета становится понятно, что героиня, оказавшаяся в любовном треугольнике, возможно, выберет одного…

Источник: телеканал «Россия»

— Нет, не говорите, я не хочу этого знать. Не надо спойлеров. Скажите лучше, на какой возраст рассчитан сериал? Как вы думаете, кто его аудитория?

— Основная аудитория скорее женская. Возможно, женщина возраста нашей главной героини — старше 30, однако я уверен в том, что и мужчинам будет интересно это посмотреть.

Премьера сериала «Когда горит огонь» состоится 25 мая в 21:30 на телеканале «Россия 1», каждый вечер — по две серии. Все эпизоды сериала вышли на платформе Smotrim.