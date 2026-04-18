Ушла из жизни звезда фильмов «Поймай меня, если сможешь» и «Аббатство Даунтон» Натали Бай

Она умерла у себя дома от деменции с тельцами Леви Источник: Lionel Guericolas / Global Look Press

На 78‑м году жизни скончалась французская актриса Натали Бай. Об этом сообщило французское агентство Agence France-Presse (AFP).

«Французская кинозвезда Натали Бай, многократная обладательница премии „Сезар“, скончалась в возрасте 77 лет», — говорится в публикации.

По словам семьи актрисы, она умерла у себя дома накануне от деменции с тельцами Леви — редкого заболевания, которое может влиять на моторные функции организма и вызывать галлюцинации.

За свою карьеру Натали Бай появилась более чем в 110 картинах. Среди наиболее известных работ — «Поймай меня, если сможешь», «И всё же Лоранс», «Аббатство Даунтон», «Мишу из Д’Обера», «Возвращение Мартина Герра», «Десять процентов» и «Американская ночь».

Бай является обладательницей нескольких премий «Сезар», «Кубка Вольпи», «Серебряной раковины», «Золотой звезды» и «Хрустального глобуса». В 1996 году она вошла в состав жюри Каннского кинофестиваля.