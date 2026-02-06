НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +14

6 м/c,

ю-з.

 746мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,13
EUR 98,55
Живую признали умершей
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Гид подготовки к учебному году
Ремонт дворов — 2027
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Культура Сын не мог отойти от гроба, внучки не сдерживали слез. Диктора и ведущую КВН Светлану Жильцову похоронили в Москве

Сын не мог отойти от гроба, внучки не сдерживали слез. Диктора и ведущую КВН Светлану Жильцову похоронили в Москве

Как прошло прощание с легендой советского телевидения

2 523
В Москве простились с советской телеведущей Светланой Жильцовой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ Москве простились с советской телеведущей Светланой Жильцовой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Москве простились с советской телеведущей Светланой Жильцовой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Советскую телеведущую и диктора Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве, передают наши коллеги из MSK1.RU. Прощание прошло в храме Святителя Николая, на церемонию пришли родные, друзья и коллеги. Диктор ушла из жизни 3 февраля после продолжительной болезни.

Во время церемонии прощания близкие Светланы Жильцовой не сдерживали слез. Единственный сын телеведущей, Иван Серебренников, долго не отходил от гроба матери и в последний раз поцеловал ее в лоб.

Церемония прощания со Светланой Жильцовой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЦеремония прощания со Светланой Жильцовой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Церемония прощания со Светланой Жильцовой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сын телеведущей не отходил от гроба | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСын телеведущей не отходил от гроба | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сын телеведущей не отходил от гроба

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Проститься со Светланой Жильцовой пришли ее внучки Екатерина и Елизавета. Они с трудом сдерживали слезы. Бабушка для них была самым близким и любимым человеком.

Внучка Светланы Жильцовой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВнучка Светланы Жильцовой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Внучка Светланы Жильцовой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

По словам младшей внучки, они проводили с бабушкой очень много времени. По словам близких, легенда советского ТВ почти не обсуждала с родными ее работу — жизнь она хотела посвятить семье.

«Сейчас пишут о том, что бабушка рано ушла из профессии, чтобы посвятить время семье. Это действительно всё так и было, — вспомнила внучка телеведущей. — Для меня это любимая бабушка, которая действительно меня воспитала и мою сестру тоже. Она проводила очень много времени с нами. Для меня это любимая бабушка, которая меня растила. Она была… это, конечно, великий человек».

Очень светлый человек, полный любви, полный доброты к миру. И всё это, конечно, нам передалось.

внучка Светланы Жильцовой

Внучка поделилась светлыми воспоминаниями о Светлане Жильцовой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

По словам внучки Светланы Жильцовой, о ее работе они пытались не говорить дома | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПо словам внучки Светланы Жильцовой, о ее работе они пытались не говорить дома | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По словам внучки Светланы Жильцовой, о ее работе они пытались не говорить дома

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Легенда советского ТВ выбрала семью вместо блистательной карьеры | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛегенда советского ТВ выбрала семью вместо блистательной карьеры | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Легенда советского ТВ выбрала семью вместо блистательной карьеры

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище. У ее гроба можно было увидеть десяток венков от друзей, близких и поклонников. На них было написано: «Легенде ТВ от Александра Митрошенкова и Андрея Малахова», «От любящей семьи», «Дорогой Свете от Тани», «От Кати и Мити».

Близкие и поклонники принесли множество венков в память о Жильцовой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБлизкие и поклонники принесли множество венков в память о Жильцовой | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Близкие и поклонники принесли множество венков в память о Жильцовой

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Действительно есть очень большая благодарность, потому что я знаю, что нам всем многое от бабушки передалось, какой-то душевный вклад. Мы ей гордились на все сто процентов! — говорила внучка Елизавета. — Мы безмерно гордились, гордимся. Эта гордость никогда не закончится».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Близкие у гроба легенды советского ТВ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБлизкие у гроба легенды советского ТВ | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Близкие у гроба легенды советского ТВ

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Могила Светланы Жильцовой усыпана цветами: красными и белыми розами, хризантемами.

Могила телеведущей Светланы Жильцовой | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUМогила телеведущей Светланы Жильцовой | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Сын Светланы Жильцовой вместе с внучкой телеведущей | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUСын Светланы Жильцовой вместе с внучкой телеведущей | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Светлана Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Она изучала иностранные языки, а телевизионную карьеру начала в совместном проекте телевидения СССР и Канады — в фильме о звездах советской эстрады.

С 1961 года Жильцова была ведущей КВН: сначала в паре с Альбертом Аксельродом, а затем — с Александром Масляковым. После временного закрытия передачи Масляков предлагал ей вернуться, но Светлана отказалась. В 1993 году Жильцова ушла с телевидения и стала преподавать в Высшей национальной школе телевидения.

Она вела такие популярные программы, как «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года» (1976–1979), «Вечера в концертной студии „Останкино“», «Утренняя почта», «По вашим письмам», тележурнал «Пионер», а также концерты, посвященные профессиональным праздникам.

Сегодня в Москве также простились со вдовой легендарного артиста Алексея Баталова. Представитель семьи опровергла слухи о том, что похороны оплатил режиссер Никита Михалков.

ПО ТЕМЕ
Вера БорисоваВера Борисова
Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Похороны Прощание Телевидение Кладбище Телеведущая
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
7 февраля, 00:36
🙏🙏🙏
Гость
6 февраля, 20:58
Уходит время, забирает с собой свидетелей своей эпохи.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Влияние коридора затмений уже чувствуется: каким знакам зодиака стоит быть осторожнее до конца августа
Анастасия Першина
Автор мнения
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
До 24 августа еще можно успеть. Фотограф, любовавшийся метеорным потоком Персеиды, рассказал, как его лучше снимать
Родион Балков
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Рекомендуем