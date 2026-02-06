Сын не мог отойти от гроба, внучки не сдерживали слез. Диктора и ведущую КВН Светлану Жильцову похоронили в Москве

В Москве простились с советской телеведущей Светланой Жильцовой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Советскую телеведущую и диктора Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище в Москве, передают наши коллеги из MSK1.RU. Прощание прошло в храме Святителя Николая, на церемонию пришли родные, друзья и коллеги. Диктор ушла из жизни 3 февраля после продолжительной болезни.

Во время церемонии прощания близкие Светланы Жильцовой не сдерживали слез. Единственный сын телеведущей, Иван Серебренников, долго не отходил от гроба матери и в последний раз поцеловал ее в лоб.

Церемония прощания со Светланой Жильцовой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Сын телеведущей не отходил от гроба Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Проститься со Светланой Жильцовой пришли ее внучки Екатерина и Елизавета. Они с трудом сдерживали слезы. Бабушка для них была самым близким и любимым человеком.

Внучка Светланы Жильцовой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По словам младшей внучки, они проводили с бабушкой очень много времени. По словам близких, легенда советского ТВ почти не обсуждала с родными ее работу — жизнь она хотела посвятить семье.

«Сейчас пишут о том, что бабушка рано ушла из профессии, чтобы посвятить время семье. Это действительно всё так и было, — вспомнила внучка телеведущей. — Для меня это любимая бабушка, которая действительно меня воспитала и мою сестру тоже. Она проводила очень много времени с нами. Для меня это любимая бабушка, которая меня растила. Она была… это, конечно, великий человек».

Очень светлый человек, полный любви, полный доброты к миру. И всё это, конечно, нам передалось. внучка Светланы Жильцовой

Внучка поделилась светлыми воспоминаниями о Светлане Жильцовой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По словам внучки Светланы Жильцовой, о ее работе они пытались не говорить дома Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Легенда советского ТВ выбрала семью вместо блистательной карьеры Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Светлану Жильцову похоронили на Рогожском кладбище. У ее гроба можно было увидеть десяток венков от друзей, близких и поклонников. На них было написано: «Легенде ТВ от Александра Митрошенкова и Андрея Малахова», «От любящей семьи», «Дорогой Свете от Тани», «От Кати и Мити».

Близкие и поклонники принесли множество венков в память о Жильцовой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Действительно есть очень большая благодарность, потому что я знаю, что нам всем многое от бабушки передалось, какой-то душевный вклад. Мы ей гордились на все сто процентов! — говорила внучка Елизавета. — Мы безмерно гордились, гордимся. Эта гордость никогда не закончится».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Близкие у гроба легенды советского ТВ Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Могила Светланы Жильцовой усыпана цветами: красными и белыми розами, хризантемами.

Светлана Жильцова родилась в 1936 году в Москве. Она изучала иностранные языки, а телевизионную карьеру начала в совместном проекте телевидения СССР и Канады — в фильме о звездах советской эстрады. С 1961 года Жильцова была ведущей КВН: сначала в паре с Альбертом Аксельродом, а затем — с Александром Масляковым. После временного закрытия передачи Масляков предлагал ей вернуться, но Светлана отказалась. В 1993 году Жильцова ушла с телевидения и стала преподавать в Высшей национальной школе телевидения.



Она вела такие популярные программы, как «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года» (1976–1979), «Вечера в концертной студии „Останкино“», «Утренняя почта», «По вашим письмам», тележурнал «Пионер», а также концерты, посвященные профессиональным праздникам.