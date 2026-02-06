Преподаватели, массажисты и рабочие: как незрячие артисты создали собственный театр и покорили зрителей

Все артисты театра — непрофессиональные актеры Источник: театр «ВОС.ДУХ»

В Алтайском крае есть уникальный театр «ВОС.ДУХ», где играют незрячие и слабовидящие артисты. Его название родилось из аббревиатуры Всероссийского общества слепых (ВОС) и слова «ДУХ». За два года существования коллектив не только поставил несколько спектаклей, но и стал настоящей семьей для тех, кто раньше редко выходил из дома. Наши коллеги из NGS22.RU рассказывают, как удалось создать такую необычную труппу.

Всё началось с Шукшина

Идея создать театр возникла в 2024 году у Ольги Буриловой — сотрудницы библиотеки для незрячих. Услышав о Шукшинском фестивале в Сростках, она вместе со своими незрячими друзьями решила не просто съездить туда зрителями, а подготовить настоящую постановку.

Первый спектакль родился из четырех рассказов Василия Шукшина: «Одни», «Солнце, старик и девушка», «Мой зять украл машину дров» и «Сельские жители».

Несмотря на то, что программа фестиваля уже была сформирована, коллектив пригласили как гостей — и они неожиданно стали лауреатами. Это вдохновило артистов на дальнейшие выступления.

— В Сростках нас хорошо и тепло приняли, а когда мы вернулись в Барнаул, нас пригласили выступить на экспериментальной сцене театра драмы. Потом был храм животворящей иконы Божией Матери, а также мини-гастроли в Бийске и Рубцовске. В итоге мы решили продолжать свои занятия, — рассказывает Ольга Васильевна.

Профессиональный поворот

Первое время театр работал без режиссера, но участники понимали: чтобы расти, нужен профессионал. После нескольких месяцев поисков к ним пришли два профи — Татьяна Королькова и Кирилл Позняков, имеющие опыт работы в инклюзивном театре.

Театр на базе алтайской библиотеки для незрячих появился в 2024 году Источник: театр «ВОС.ДУХ»

— В первый раз была паника, а потом мы научились доверять режиссерам и уже не боимся экспериментов, импровизации. За час до спектакля можем поменять мизансцену, — делится Ольга Васильевна.

И надо сказать, режиссеры нашли особый подход к артистам: они дали им свободу выбора рассказов и ролей, а затем помогли выстроить мизансцены с учетом особенностей восприятия.

— Кирилл Сергеевич также предложил такое название театра. Нас упрекали в том, что оно звучит как слово воздух, поэтому нужно каждому объяснять. А я думаю, что это замечательно. Человек спросит, мы ему объясним, и он узнает про нас немного больше, чем раньше, — отметила Ольга Бурилова.

Первый спектакль родился из четырех рассказов Василия Шукшина Источник: театр «ВОС.ДУХ»

После успеха с шукшинской программой театр решил расширить репертуар. Артисты выиграли грант, а также получили поддержку от благотворительного фонда. Это позволило привлечь в свой проект незрячих актеров из других городов: Бийска, Рубцовска, Славгорода, Новоалтайска, а также из Республики Алтай.

Итогом такой работы стала постановка «Шло письмо домой с войны», основанная на реальных фронтовых письмах. Каждый город готовил свой эпизод: кто-то читал письма, кто-то исполнял песни или стихи. Постановка собрала более двухсот зрителей.

Обычные люди с необычной судьбой

— Команда у нас открытая, то есть в наш театр может прийти любой желающий. В 2025 году у нас новые люди появились. Наш театр такой живой организм, но костяк труппы всё равно остается, — объяснила Ольга Васильевна.

Репетиции и сборы труппы проходят в библиотеке для незрячих Источник: театр «ВОС.ДУХ»

В театре играют люди самых разных профессий и возрастов: от 25 до 76 лет. Среди них есть преподаватели, библиотекари, массажисты, бывшие заводчане. Многие пришли сюда, чтобы выбраться из изоляции, найти новое дело в жизни или просто почувствовать себя частью коллектива.

— Чаще всего какие-то проекты для незрячих созданы для детей. А у нас одно из немногих мест именно для взрослых. За два года у нас уже появились свои традиции, например, без чая мы никуда, — отметила Ольга Бурилова.

Один из ведущих актеров театра — 43-летний Денис признался, что, несмотря на весь свой опыт, каждый раз перед выходом на сцену испытывает волнение.

— Но оно есть только до спектакля. Там прям мандраж. А когда всё начинается, я погружаюсь в роль и забываю обо всём. Это такой определенный транс, где я не замечаю даже зрителей, — добавил он.

После успеха на шукшинском фестивале труппа отправилась в небольшие гастроли по краю Источник: театр «ВОС.ДУХ»

25-летнему Роману театр помог вновь вернуться в общество — до этого семь лет он почти не выходил из дома. С приходом в труппу жизнь барнаульца резко изменилась. Сейчас он не только играет на сцене, но и активно участвует в общественной жизни.

57-летняя Динара Нурмухаметовна начала терять зрение во время учебы в вузе, однако это в итоге не помешало ей получить два высших образования и вести полноценную жизнь.

— Я пришла в театр из любви ко всему новому и желая как-то раскрепоститься. Несмотря на то, что в жизни у меня характер ого-го и хорошая самооценка, я всегда очень сильно волнуюсь, даже впадаю в ступор. У меня стресс, постоянно я на валерьянке, — поделилась актриса.

При этом идеей театра она прониклась не сразу. Когда она впервые туда пришла, ее удивило, что некоторые актеры почти не умели читать или делали это очень медленно.

— Но всё равно решила попробовать, мне дали большую роль, где много текста и я сначала вообще его не могла запомнить. Думала даже бросить всё, но в итоге за неделю всё выучила, а потом отыграла, — рассказала она.

Основная часть артистов — барнаульцы, однако в спектаклях также принимают участие жители других городов края Источник: театр «ВОС.ДУХ»

По ее словам, больше всего для нее важна связь со зрителем, ведь ей нравится приносить людям радость.

76-летний Виталий Михайлович написал гимн театра — «Мельпомена», который теперь исполняется на баяне во время репетиций.

— Боязни сцены у меня нет, потому что я долгое время работал преподавателем. А вообще больше всего мне нравится наблюдать, как ведут себя зрители. В последнем нашем спектакле после каждого письма раздавались аплодисменты. Это важно, потому что ощущаешь, что люди находятся с тобой на одной волне и сопереживают, — подчеркнул пенсионер.

Бывают с артистами и забавные случаи. Так, как-то раз рядом с тотально слепым артистом во время постановки упала скатерть. Он почувствовал ее под ногами, поднял, расстелил и как ни в чем не бывало продолжил играть свою роль, будто так и нужно было.

— Зал замер, конечно, потом все успокоились. Сначала, видимо, все хотели соскочить, что-то сделать, помочь. А еще когда мы ставили последний спектакль, наш пришлось ходить змейкой. Людей там было много, а у нас мало сопровождающих. Вот мы везде, по залу, коридорам и до туалета, так и ходили, держась друг за друга, — рассказала актриса Марина.

С артистами работают профессиональные режиссеры Источник: театр «ВОС.ДУХ»

Другая артистка театра Евгения, в свою очередь, как-то раз со всего маху во время спектакля врезалась в другую актрису.

— Я шла по сцене, и там никого впереди быть не должно было, потому что раньше так репетировали. А тут я натыкаюсь на Аллу и чуть не сбиваюсь со своей сцены. Думаю: «Господи, это всё видно, наверное, было, так косячно». Но мне сказали, что никто и особо не заметил, — поделилась она.

Душевно и без суеты

Для незрячих артистов процесс запоминания текста, перемещения по сцене и взаимодействия с партнерами имеет свою специфику. Кто-то учит роли с помощью программы экранного доступа, кто-то — по Брайлю, кто-то — на слух.

Режиссеры придумывают специальные ориентиры: например, тактильные сигналы для перемещения по сцене.

— Зрители нам признавались, что наши спектакли отличаются особой душевностью, глубиной и отсутствием суеты. Говорили, что можно даже глаза закрыть и слушать, — отметили артисты.

Театр продолжает развиваться. Уже обсуждаются новые постановки, возможно, даже классические — например, «Вишневый сад». Участники мечтают о гастролях, но пока это сложно из-за финансовых вопросов.