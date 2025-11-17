НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, снег с дождем

ощущается как -3

0 м/c,

 744мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,13
EUR 94,42
Экопроекты российских компаний
Концерт «Алисы»
«Умные решения»
Новый автобус
Компании, которые создают будущее области
Что будет с «Шинником»
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
«Локомотив» покинул тренер
Изменения в работе травмпунктов
Культура Мнение «Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»

«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»

Рецензия на новую балетную драму с девочкой из провинции в главной роли

53
Часть съемочной группы | Источник: «Кинопоиск»Часть съемочной группы | Источник: «Кинопоиск»

Часть съемочной группы

Источник:

«Кинопоиск»

В кинотеатрах России (к сожалению, не во всех) начали показывать фильм Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы». Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь рассказывает, почему эту картину можно считать знаковой и ни в коем случае не стоит пропускать.

Фильм «Пуанты для моей мамы» вышел в прокат 6 ноября. В ограниченном количестве городов и далеко не во всех кинотеатрах. И мне бы хотелось сегодня выступить адвокатом истории, которая, собственно, не нуждается в моей защите. Задача этой рецензии — обратить ваше внимание на работу режиссера Яны Недзвецкой и выделить время на просмотр пускай неидеального, но очень откровенного и честного кино.

«15-летняя девочка по прозвищу Крыся с синдромом Аспергера до семи лет жила в чуме на стойбище оленеводов в тундре. Крысю отбирают в балетную школу-интернат в Вологде. Как и в начальной школе, ее не любят одноклассники, не понимая ее заболевания. У Крыси большая мечта — стать знаменитой балериной». Синопсис фильма может вам чем-то напомнить историю 2017 года «Большой» Валерия Тодоровского, но не спешите попадаться в эту ловушку. Балет — главная, но далеко не единственная линия в фильме.

Я бы сказала, что «Пуанты для моей мамы» — картина об одиночестве и инаковости. И о том, что «непохожие на нас имеют право на счастье». А еще это фильм о любви и принятии. После премьеры люди из зала выходили с мокрыми глазами. Давно такого не видела.

Главную роль в фильме сыграла Инна Новикова — уроженка маленького города Ревда Свердловской области, где я живу. Портал «Кино-Театр.ру» пишет, что «героиню на главную роль искали больше года. Если бы не случайная статья в местной прессе о талантливой девочке, поступившей в Академию балета, фильма могло бы и не случиться». Ту статью написала я. Получается, стала невольной участницей в счастливой цепочке событий. Игра Инны потрясает. Это настолько «на разрыв», что героиню каждую секунду хочется обнять, защитить, спрятать. Сложную историю она проживает так, как не всем ее взрослым и маститым партнерам удается.

Режиссер Яна Недзвецкая, юная актриса Инна Новикова и ее опытная коллега Оксана Сташенко | Источник: «Кинопоиск»Режиссер Яна Недзвецкая, юная актриса Инна Новикова и ее опытная коллега Оксана Сташенко | Источник: «Кинопоиск»

Режиссер Яна Недзвецкая, юная актриса Инна Новикова и ее опытная коллега Оксана Сташенко

Источник:

«Кинопоиск»

Нет, фильм Яны Недзвецкой я не могу назвать исключительным. У него есть свои недостатки, которые зритель точно заметит. Например, диалоги, которые мало похожи на реальные наши разговоры в жизни. Особенно это касается речи подростков. Есть приемы, которые были актуальны лет 10 назад, но не сегодня. Временами история будто сама не решила, как она хочет быть рассказана: в виде притчи, зарисовки или реального жизнеописания.

Но все эти погрешности я готова простить «Пуантам» за суть. За смыслы. К тому же, уверяю, все символы понятны, все метафоры считываются, все режиссерские решения оправданны. А еще в «Пуантах для моей мамы» впечатляющий визуальный ряд. Съемки шли в Коми, Карелии, Вологде и Москве. СМИ пишут, что съемочная группа даже целый месяц жила в чуме у семьи оленеводов.

Балетные сцены также сняты с документальной точностью. Роль ректора Академии балета сыграл народный артист РФ Сергей Филин, роли педагогов — реальные преподаватели балетных школ.

Пишут, что «Пуанты» — фильм, созданный на средства режиссера, без господдержки. Значит — не получит масштабного промо. А хотелось бы. Фильмы о силе человеческого духа, сопротивлении и борьбе за мечту нам очень нужны. Да, это тяжелая история. Но разве реальность, в которой мы с вами существуем, похожа на увеселительную прогулку?

Я уверена, что, посмотрев фильм, вы точно сделаете два простых действия: расскажете о нём кому-то и хотя бы ненадолго станете внимательнее к своему ребенку. И это уже очень много. И это будет значить, что моя «адвокатская речь» была не зря.

Вам захотелось посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»?

Да, очень
Подумаю еще
Нет, такое кино не для меня

Надежда ГубарьНадежда Губарь
Надежда Губарь

журналист, копирайтер, преподаватель УрФУ, автор телеграм-канала «ТекстУРА»

Автор телеграм-канала «ТекстУРА»

Кто достоин Народной премии 63.RU? Голосуйте за любимые компании!

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Кинорецензия Кинопремьера Рецензия на фильм Балет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
7 минут
Не люблю драмы, но ради главной роли можно посмотреть.
Гость
8 минут
Заинтересовал сюжет, похоже на что-то близкое к «Классному мюзиклу».
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление