«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»

В кинотеатрах России (к сожалению, не во всех) начали показывать фильм Яны Недзвецкой «Пуанты для моей мамы». Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь рассказывает, почему эту картину можно считать знаковой и ни в коем случае не стоит пропускать.
Фильм «Пуанты для моей мамы» вышел в прокат 6 ноября. В ограниченном количестве городов и далеко не во всех кинотеатрах. И мне бы хотелось сегодня выступить адвокатом истории, которая, собственно, не нуждается в моей защите. Задача этой рецензии — обратить ваше внимание на работу режиссера Яны Недзвецкой и выделить время на просмотр пускай неидеального, но очень откровенного и честного кино.
«15-летняя девочка по прозвищу Крыся с синдромом Аспергера до семи лет жила в чуме на стойбище оленеводов в тундре. Крысю отбирают в балетную школу-интернат в Вологде. Как и в начальной школе, ее не любят одноклассники, не понимая ее заболевания. У Крыси большая мечта — стать знаменитой балериной». Синопсис фильма может вам чем-то напомнить историю 2017 года «Большой» Валерия Тодоровского, но не спешите попадаться в эту ловушку. Балет — главная, но далеко не единственная линия в фильме.
Я бы сказала, что «Пуанты для моей мамы» — картина об одиночестве и инаковости. И о том, что «непохожие на нас имеют право на счастье». А еще это фильм о любви и принятии. После премьеры люди из зала выходили с мокрыми глазами. Давно такого не видела.
Главную роль в фильме сыграла Инна Новикова — уроженка маленького города Ревда Свердловской области, где я живу. Портал «Кино-Театр.ру» пишет, что «героиню на главную роль искали больше года. Если бы не случайная статья в местной прессе о талантливой девочке, поступившей в Академию балета, фильма могло бы и не случиться». Ту статью написала я. Получается, стала невольной участницей в счастливой цепочке событий. Игра Инны потрясает. Это настолько «на разрыв», что героиню каждую секунду хочется обнять, защитить, спрятать. Сложную историю она проживает так, как не всем ее взрослым и маститым партнерам удается.
Нет, фильм Яны Недзвецкой я не могу назвать исключительным. У него есть свои недостатки, которые зритель точно заметит. Например, диалоги, которые мало похожи на реальные наши разговоры в жизни. Особенно это касается речи подростков. Есть приемы, которые были актуальны лет 10 назад, но не сегодня. Временами история будто сама не решила, как она хочет быть рассказана: в виде притчи, зарисовки или реального жизнеописания.
Но все эти погрешности я готова простить «Пуантам» за суть. За смыслы. К тому же, уверяю, все символы понятны, все метафоры считываются, все режиссерские решения оправданны. А еще в «Пуантах для моей мамы» впечатляющий визуальный ряд. Съемки шли в Коми, Карелии, Вологде и Москве. СМИ пишут, что съемочная группа даже целый месяц жила в чуме у семьи оленеводов.
Балетные сцены также сняты с документальной точностью. Роль ректора Академии балета сыграл народный артист РФ Сергей Филин, роли педагогов — реальные преподаватели балетных школ.
Пишут, что «Пуанты» — фильм, созданный на средства режиссера, без господдержки. Значит — не получит масштабного промо. А хотелось бы. Фильмы о силе человеческого духа, сопротивлении и борьбе за мечту нам очень нужны. Да, это тяжелая история. Но разве реальность, в которой мы с вами существуем, похожа на увеселительную прогулку?
Я уверена, что, посмотрев фильм, вы точно сделаете два простых действия: расскажете о нём кому-то и хотя бы ненадолго станете внимательнее к своему ребенку. И это уже очень много. И это будет значить, что моя «адвокатская речь» была не зря.
Вам захотелось посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»?
