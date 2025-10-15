«Хроники русской революции»: почему урок истории у Кончаловского обернулся скверным кабаре

Источник: START

На стриминговой платформе Start вышли первые эпизоды шестнадцатисерийного проекта Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Под руководством режиссера Юлия Высоцкая, Юра Борисов, Евгений Ткачук и Никита Ефремов сделали из падения империи помесь «Убойной силы» с «Даун Хаусом». Подробности — в материале «Фонтанки».

В 1905 году, после поражения в русско-японской войне и начала революции, император Николай II (Никита Ефремов) издает манифест, либерализующий государственную политику. Это позволяет вернуться в страну множеству политэмигрантов — и они тут же развивают бурную деятельность: начинаются экспроприации, покушения, антиправительственные митинги и прочие безобразия.

На гребне революционной волны восторженно гарцует Ариадна Славина (Юлия Высоцкая), неврастенического склада светская дама, дочь генерала. У нее два увлечения: участие в подпольной работе и юный музыкант Алексей (Никита Каратаев). По самой Ариадне сохнет ее бывший любовник, эсер-террорист по кличке Лютер (Александр Мизев). Пока трое разбираются в своих чувствах, вокруг бурлят политические страсти. Революционер Александр Парвус (Алексей Голубков) и писатель Максим Горький (Евгений Смирнов-Иваницкий) пытаются склонить на свою сторону популярного в народе священника Георгия Гапона (Илья Крутояров). К его славе ревнует молодой оратор Лев Троцкий (Николай Куглянт), но всех их отодвинуть от штурвала планирует вернувшийся в Россию Владимир Ленин (Евгений Ткачук). Как его тут аттестуют — «вредный тип, упрямый как китайский бонза, самолюбив до невозможности, кажется, сходит с ума. Никогда не знаешь, какая дикость придет в его татарскую башку». Правда, шансов у него мало: Ленин, мол, лишь теоретик, а нужны практики, вожди.

На другой стороне не лучше: прикрываясь золочеными мундирами, втихомолку интригуют и взятничают жандармские генералы, чиновники, Трепов, Витте и другие царедворцы, а где-то недалеко уже расправляет жадные щупальца Распутин.

На все это в полнейшей растерянности смотрит честными голубыми глазами подполковник Михаил Прохоров (Юра Борисов), недавно назначенный высочайшим указом возглавить особую команду в Охранном отделении — она должна будет расследовать самые махровые заговоры в страждущей империи. Но с чего начать, за что взяться — решительно непонятно.

Источник: START

Андрей Кончаловский всегда обладал исторической жилкой — в его обширной фильмографии были картины и про трудности английских королей («Лев зимой»), и про французское Сопротивление («Рай»), и про Микеланджело («Грех»), и про некоторые эпизоды уже недавней, советской истории («Дорогие товарищи!»). С другой стороны, Андрей Сергеевич всегда, похоже, ощущал в себе и мысль общественную, любил пофилософствовать о природе власти, потребностях народа, стабильности и хаосе. Теперь вот эти две склонности счастливо сошлись в новом сериале.

Снимали, говорят, больше года, причем задействовали не только павильоны на «Мосфильме», но и Екатерининский дворец в Лефортово, особняк Трубецких-Нарышкиных, Александровский дворец, особняк Кшесинской, Большой театр и другие исторические локации. Париж и другую заграницу, правда, пришлось снимать дома. Но все равно: обстановка сразу дает ощущение достоверности и какой-то масштабности. На славу потрудились и художники — так что интерьеры кажутся сошедшими со старых фото. А мундиры и сюртуки, по крайней мере на взгляд неспециалиста, сидят как влитые — хотя император и выговаривает подполковнику Прохорову за плохо сшитую форму.

Что еще важнее, опытный Кончаловский прекрасно умеет все это подать, а оператор Андрей Найденов, ранее работавший с ним на «Дорогих товарищах!», то и дело берет прихотливые ракурсы. То попадется интерьерчик с необычного угла, то внезапный натюрмортик. Будто картины в Русском музее.

А вот звук — на удивление совершенно чудовищный, скачущий по громкости, глухой и хриплый — будто подслушиваешь разговоры Ленина с Троцким через прослушку вместе с жандармами. Вкупе с давно уже привычной российским артистам манерой поскрипывать или шелестеть, а не разговаривать — проще смотреть сериал с включенными субтитрами, без всяких шуток.

Но самое интересное, конечно, не то, как говорят, а что именно говорят и чем вообще заняты на экране. Хроникой ведь обычно называется подробное, последовательное и достаточно беспристрастное изложение событий. В понимании Кончаловского, очевидно, в эту категорию попадают и сборники анекдотов про Ленина, Сталина и других. Исторические персонажи тут в основном превращены в двумерные шаржи — и уж не потому что в шестнадцатисерийном фильме для их раскрытия не нашлось места. Парвус таки общается, словно Беня Крик с одесского Привоза. Горький окает сильнее, чем целый поволжский ансамбль народной песни. Распутин распаривает ноги в тазу и хлещет чарками мадеру, приговаривая: знатна, тинта негра, с Португалии.

Имеется еще жандарм-грузин, этакий местный «мимино» — разумеется, глуповатый, не дурак выпить и, конечно же, князь. Вероятно, он тут, чтоб не делать стереотипным грузином Сталина, которого пока в кадре нет.

Нормальным языком тут разговаривает Гапон, но он здесь ненадолго: очень скоро его придушит героиня Юлии Высоцкой. Мы не узнаем толком, кто он и зачем. Его место уже занимают Троцкий и Ленин, больше похожие на героев балабановских «Жмурок». И мотивации у них похожие: всЕ ради денег. «Зачем вам власть? — спрашивает Парвус Троцкого. — Ваш дядя небедный человек. Могли бы жить где-нибудь у теплого моря. Или хотите заработать на революции еще больше?»

В мировую историю киноленинианы, без сомнения, войдет сцена, когда Ленин с Красиным пытаются отжать (иначе не скажешь) у Парвуса партийные деньги. «Сейчас твои мозги разлетятся по стенке», — пафосно заявляет Красин. «Что вы там ковыяетесь, — картавит Ленин, — вывените ему каыманы! Ежьте ему палец, медленно и самый кончик». Появляются жандармы, все, включая Парвуса, убегают, суетливо отстреливаясь. Ленин с Красиным пролезают через решетку во дворе, а толстый Парвус застревает. Занавес. Все это веселье у Андрея Сергеевича, конечно, для контрапункта: такие вот клоуны и погубили страну своим кровавым гиньолем.

Другая категория революционеров, по Кончаловскому, — такие герои Достоевского, нигилисты-психопаты. Поэтому один из героев, Лютер, — вылитый Тараторкин в роли Раскольникова — и обсуждает с коллегами, натурально, твари ли они дрожащие или право имеют. Как у Достоевского, символы и предвестия повсюду. Тот же Парвус, по кличке Доктор Слон, как он сам признается, неловко сев, разбивает статуэтку севрского фарфора: буквально слон в посудной лавке, вернее, в России. В шляпной коробке носят не шляпы, а бомбы. Бренчит расстроенный рояль любовника Ариадны — тоже некогда настроить, не до тонких решений.

Вообще зачем здесь Ариадна-Высоцкая и двое ее любовников, сказать сложно: пока что ее задачей в основном являются беспредметные истерики и сцены неловкого секса. Единственным живым моментом было, когда актриса, видимо случайно, пролила чай на скатерть и засмеялась; это вошло в фильм.

Всему этому революционному паноптикуму противостоят жандармы. Выражаются они фразами в духе «манифест вашего величества развяжет руки экстремистам», поминают «теракты» и «боевиков», так что зрелище в эти моменты движется куда-то в сторону любимых ментовских сериалов.

Юра Борисов, как обычно, изображает самого искреннего человека — теперь уже понятно, что его талант позволяет это делать абсолютно в любой ситуации. Другой честный человек в России — император, герой Никиты Ефремова. Глядя в окно, он вспоминает, что прадед, Николай Палыч, плакал, ибо не мог помиловать декабристов. «Как жаль, что мы не имеем права на милосердие», — вздыхает он.

Но, видимо, по мысли Андрея Сергеевича, так и выглядела Россия сто лет назад: что-то вроде скверного кабаре. События и лица мелькают, несмешные шутки сменяются неестественной драмой, а больше всего страдают от этого тихие серолицые люди в погонах, которые и хотели бы спасти и усмирить Россию, да нечем.