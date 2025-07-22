Вдова и дочь держались за руки, ученики рыдали. Как в Москве простились с режиссером Юрием Карой: фото

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В московской Центральной клинической больнице № 1 простились с режиссером Юрием Карой. Он скончался на 71-м году жизни от инфаркта в Ялте. Проводить деятеля культуры в последний путь пришли его коллеги, ученики и родственники.

Юрий Кара известен по фильмам «Завтра была война» (1987 год), «Воры в законе» (1988 год) и «Мастер и Маргарита» (1994 год). Он также преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК и руководил мастерской.

На входе в зал установили портрет режиссера. К нему возложили венок от Союза кинематографистов России.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В зал прощания вошли вдова режиссера Ирина Кара с дочерью Юлией. Обе они были в темных очках и шли, держась за руки.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Иветта Авраамова / MSK1.RU

Ученица Юрия Кары сказала, что в своих работах режиссер реалистично показывал любовь, дружбу и общество. Она добавила, что его уход — большая потеря для мира кинематографии.

«Слава богу, что мне удалось у него поучиться и стать тем режиссером, который знает, что нужно нести в этот мир. Как в этих действительно добрых советских фильмах, во времена которых он трудился, снимал», — сказала она.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Режиссер Давид Шнейдеров близко общался с Карой еще со времен фильма «А завтра была война». Он рассказал, что и в жизни, и на съемочной площадке режиссер всегда был требовательным.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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«У нас были очень теплые отношения, при этом мы ко многим вещам относились по-разному. Но это один из немногих моих знакомых, с кем мы никогда не переходили на личности, — сказал он. — И мы могли обсуждать очень разные вещи, спорить, доказывать, но это никогда не мешало нашему общению и нашему теплому отношению друг к другу, хотя по многим позициям наши мнения были диаметрально противоположны».

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Шнейдеров добавил, что Кара относился к своим студентам как к детям. Он каждому хотел отдать частицу своей души.

«Он в каждого студента пытался вложить частичку своей души, частичку своего сердца и капельку своей крови. Он в студентах растворялся и очень хотел им отдать себя», — сказал он.

Актер Виктор Раков пришел на прощание с большим букетом красных роз. В разговоре с журналистами он вспомнил последнюю встречу с Карой. Тогда, по его словам, режиссер был в хорошем расположении духа и ничего не предвещало трагического конца.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Иветта Авраамова / MSK1.RU

«Последняя встреча с Юрой была на его 70-летие в Доме кино. И был полный зал его поклонников, коллег, артистов. Все поздравляли его. Он сидел в кресле на сцене в благостном расположении духа. Мы пели, мечтали, танцевали, говорили хорошие слова», — вспомнил он.

Вдова и дочь Юрия Кары покинули зал прощания Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Выходя из зала, ученики Кары не могли сдержать слёз Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Юрия Кару похоронят на Троекуровском кладбище. Ранее в Москве простились с режиссером Александром Миттой. Автор первого советского триллера «Экипаж» (18+) скончался 14 июля на 93-м году жизни.