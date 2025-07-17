Создатель «Завтра была война» Юрий Кара умер

Юрий Кара умер от инфаркта Источник: Boris Kremer / Russian Look / Global Look Press

Режиссер, сценарист и актер Юрий Кара умер. Ему было 70 лет.

О смерти создателя «Ералаша» сообщила журналистка Наталья Боброва. У заслуженного деятеля искусств РФ случился инфаркт в Ялте.

Юрий Кара родился в ноябре 1954 года. Сначала он выучился на физико-математическом факультете и стал кандидатом наук. В 28 лет решил поступить во ВГИК.

Успех режиссеру принесла дипломная работа «Завтра была война». Кинокартина была продана в 48 стран мира. Следующая картина, «Воры в законе», получила на одесском кинофестивале «Золотой Дюк» «Премию трех К» (конъюнктура, коммерция, китч).

Среди других известных работ, в которых он выступал режиссером, — фильм и мини-сериал «Мастер и Маргарита», киножурнал «Ералаш» и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».