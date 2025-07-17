Создатель «Завтра была война» Юрий Кара умер

Режиссер, сценарист и актер Юрий Кара умер. Ему было 70 лет.
О смерти создателя «Ералаша» сообщила журналистка Наталья Боброва. У заслуженного деятеля искусств РФ случился инфаркт в Ялте.
Юрий Кара родился в ноябре 1954 года. Сначала он выучился на физико-математическом факультете и стал кандидатом наук. В 28 лет решил поступить во ВГИК.
Успех режиссеру принесла дипломная работа «Завтра была война». Кинокартина была продана в 48 стран мира. Следующая картина, «Воры в законе», получила на одесском кинофестивале «Золотой Дюк» «Премию трех К» (конъюнктура, коммерция, китч).
Среди других известных работ, в которых он выступал режиссером, — фильм и мини-сериал «Мастер и Маргарита», киножурнал «Ералаш» и «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным».
Последним фильмом, в котором он был режиссером, сценаристом и продюсером, стал «Главный» в 2015 году. Но в 2024 году он успел еще сняться в «Азбуке Морзе».