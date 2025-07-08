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Культура Обзор Алла Пугачева призналась в проблемах со здоровьем: что с ней происходит

Алла Пугачева призналась в проблемах со здоровьем: что с ней происходит

Даже повседневные дела певица выполняет с трудом

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76-летняя артистка старается всеми силами скрыть свой возраст и состояние, но получается у нее не всегда | Источник: alla_orfey / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)76-летняя артистка старается всеми силами скрыть свой возраст и состояние, но получается у нее не всегда | Источник: alla_orfey / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

76-летняя артистка старается всеми силами скрыть свой возраст и состояние, но получается у нее не всегда

Источник:

alla_orfey / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Обычно Алла Пугачева появляется в соцсетях при полном параде и без единой морщинки, умело замаскированной фотошопом и бесконечными фильтрами. Однако на новом видео, опубликованном ее мужем, отчетливо видно, что, несмотря на внешний лоск, со здоровьем певицы не всё в порядке: трясущимися руками Примадонна пытается снять крупным планом яичницу, которую готовят ее близкие, но даже такая мелочь удается ей с трудом.

— Ручки трясутся иногда, но это жизнь, — честно призналась в ролике Алла Пугачева.

Ранее певица признавалась, что перенесла тяжелую операцию на сердце, после которой у нее остались проблемы с сосудами и головной болью.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Максимом Александровичем Галкиным либо касается деятельности иностранного агента Максима Александровича Галкина.
Источник:

maxgalkinru / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По словам кардиолога Андрея Кондрахина, тремор рук может быть связан не только с периодом восстановления или стрессом из-за переездов, но и с более серьезными болезнями.

— Такое бывает при мышечной астении, при гипертиреозе и синдроме Паркинсона. Руки могут трястись от возникающего напряжения в определенном месте на фоне стресса или усталости от тяжестей. Возможно, ей уже трудно держать телефон на вытянутых руках, — рассказал доктор изданию «Абзац».

Несколько лет назад Алла Пугачева вместе со своим мужем и детьми уехала из России. Сначала семья жила в Израиле, позже на Кипре. Последние несколько месяцев артисты устроили семейное путешествие по Италии, но теперь перебрались в Латвию.

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Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Алла Пугачева Здоровье Операция Сердце
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