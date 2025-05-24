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Культура Фестивали, турнир по лапте, водный крестный ход: афиша самых ярких ярославских событий в выходные

Фестивали, турнир по лапте, водный крестный ход: афиша самых ярких ярославских событий в выходные

Куда сходить и съездить 24–25 мая

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4 комментария
В Ярославской области 24–25&nbsp;мая запланировано несколько ярких событий | Источник: Кирилл Поверинов /76.RUВ Ярославской области 24–25&nbsp;мая запланировано несколько ярких событий | Источник: Кирилл Поверинов /76.RU

В Ярославской области 24–25 мая запланировано несколько ярких событий

Источник:

Кирилл Поверинов /76.RU

Приближается лето, а значит в Ярославской области начинается сезон различных фестивалей, праздников и развлечений. Публикуем афишу ярких событий на ближайшие выходные, 24–25 мая.

  1. «Живая старина» в Ростове
  2. Дни славянской письменности и культуры в Ярославле
  3. Выходной на даче художника
  4. «Шестое Воскресенье» в Переславле-Залесском
  5. Турнир по лапте в Курбе
  6. «ЗаБег.РФ» в Ярославле
1

«Живая старина» в Ростове

В Ростовском кремле 24–25 мая пройдет XX фестиваль музыки и ремесел «Живая старина» (0+). Гостей ждет ярмарка с мастерами народных промыслов (гончары, резчики, кузнецы), выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным ремеслам и колокольным звонам, чаепитие с ростовскими пряниками и вареньем в Митрополичьем саду. Фестиваль возрождает традиции Ростовской ярмарки XIX века, объединяя ремесла, музыку и обычай народных гуляний.

Программа фестиваля:

24 мая

Ростовский кремль:

  • 10:00-17:00 — ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, продажа изделий мастеров-ремесленников, мастер-классы от ярославской кузни «Ярый молот», мастер-класс по изготовлению народных инструментов от Алексея Головицына, программа Музея ратной истории, «Историческое фотоателье» (фотографирование в костюмах), музыкальные программы фольклорных коллективов, традиционный народный театр Петрушки, хороводы и танцы от коллектива «СвИтлица», чаепитие с душистыми травами в Садовой палатке Митрополичьего сада;

  • 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 — детские игры и забавы в Митрополичьем саду;

  • 12:00, 17:00 — колокольные звоны;

  • 12:30, 14:30, 16:30 — мастер-класс «От звонаря Ростовского кремля»;

  • 12:30, 14:00, 16:00 — театр Петрушки;

  • 13:30 — мастер-класс от петрушечника;

  • 15:00 — торжественное открытие фестиваля на центральном дворе кремля с участием ансамблей «Казачий Круг» (Москва), «Улейма» (Давыдово), «Истоки» (Подольск), «Карусель» (Рыбинск), «СвИтлица» (Ярославль).

Конюшенный двор:

  • 13:00-16:00 — арт-перформанс от Дмитрия Севера;

  • 16:30 — лекция «Словографика и русский культурный код в XXI веке» от Петра Скляра с презентацией новой книги художника «Словографика ZOV» и выставкой его работ;

  • 17:30 — выступление гусляра Ольги Глазовой (Москва)

Музей народного искусства (ул. Ленинская, 29)

  • 13:00, 16:00 — экскурсии по музею и мастер-классы пижемской росписи по дереву.

25 мая

Ростовский кремль

  • 10:00-17:00 — ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, продажа изделий мастеров-ремесленников, мастер-классы от ярославской кузни «Ярый молот», мастер-класс по изготовлению народных инструментов от Алексея Головицына, программа Музея ратной истории, «Историческое фотоателье» (фотографирование в костюмах), музыкальные программы фольклорных коллективов, традиционный народный театр Петрушки, хороводы и танцы от коллектива «СвИтлица», чаепитие с душистыми травами в Садовой палатке Митрополичьего сада;

  • 12:00, 17:00 — колокольные звоны;

  • 12:30, 14:30, 16:30 — мастер-класс «От звонаря Ростовского кремля»;

  • 12:30, 14:00, 16:00 — театр Петрушки;

  • 15:00 — концерт колокольных звонов, торжественное закрытие фестиваля

Конюшенный двор

  • 17:00 — выступление гусляра Ольги Глазовой и инструменталистов

Музей народного искусства (ул. Ленинская, 29)

  • 13:00 и 16:00 — экскурсии по музею и мастер-классы по росписи по дереву.

2

Дни славянской письменности и культуры в Ярославле

В Ярославском музее-заповеднике 23–24 мая проходят Дни славянской письменности и культуры(6+). В рамках проекта 24 мая посетителей ждут следующие мероприятия:

  • 10:00–19:00 — бесплатное посещение экспозиции «Слово о полку Игореве» (нужно оформить бесплатный билет в кассах музея);

  • 12:00, 13:30 — экскурсия по новой выставке «Диалог. „Слово о полку“ в искусстве XX века». Здесь можно узнать, как художники прошлого столетия интерпретировали древнерусский памятник. А после экскурсии — попробовать себя в письме старославянским шрифтом на мастер-классе по каллиграфии. Ведущие: научный сотрудник Ольга Семенихина и преподаватель каллиграфии Арина Лаури. Место проведения: экспозиция «Слово о полку Игореве». Продолжительность: 1 час каждый сеанс. Стоимость: 200 руб./чел. (доступна оплата по Пушкинской карте);

  • 13:00, 15:00 — лекция «Книжные сокровища Ярославля (из коллекции редких книг Ярославского музея-заповедника)» с демонстрацией уникальной рукописи XIII в. из собрания музея. Ведущая: Татьяна Гулина, старший научный сотрудник Ярославского музея-заповедника. Место проведения: библиотека музея-заповедника. Стоимость: 300 руб./чел. (доступна оплата по Пушкинской карте);

  • 18:00 — концерт музыкального коллектива «Содружество 13 гусляров» (Москва). Место проведения: сцена под открытым небом. Стоимость: по входному билету на территорию (от 0 до 100 рублей, доступна оплата по Пушкинской карте).

3

Выходной на даче художника

В селе Охотино Переславского района 24 мая с 11 до 17 часов пройдет мероприятие «Выходной на даче. А нам охота в Охотино!» (0+). Гостей ждут на даче первого русского импрессиониста Константина Коровина, где сейчас расположено пространство, рассказывающее о судьбе и творчестве художника.

Главной темой праздника станет сад на даче художника. Гости узнают, как садовая тема подана в литературных и художественных работах Коровина, погрузятся в музыкальную атмосферу начала ХХ века благодаря выступлениям ярославских музыкантов: Сергея Кузнецова и Марины Никифоровой, вокального трио «Вольный ветер» и ансамбля русских народных инструментов «Серпантин», а также фолк-группы «Родная песня» из Переславля-Залесского.

Художник-модельер Татьяна Румянцева представит коллекции одежды «Преображение» и «Аленький цветочек», получившие Гран-при Всероссийского конкурса «Русский костюм». В этот день на даче пройдут мастер-классы по флористике, лекции по садовому искусству, будет организовано чаепитие под липой, посаженной Константином Коровиным. Гости смогут сделать красивые фотографии в нарядах начала ХХ века в специально организованной зеленой фотозоне «Ожившая картина».

Участие бесплатно.

Программа мероприятия | Источник: Фонд «Спасем вместе»Программа мероприятия | Источник: Фонд «Спасем вместе»

Программа мероприятия

Источник:

Фонд «Спасем вместе»

4

«Шестое Воскресенье» в Переславле-Залесском

25 мая в Переславле-Залесском пройдет праздник «Шестое Воскресенье» (0+). Название события связано с тем, что это будет шестое воскресенье после Пасхи. Предполагается, что в этот день пройдет водный крестный ход.

Традиция таких крестных ходов раньше существовала на Руси и была возрождена в Переславле-Залесском в 2017 году.

Бытуют две версии этой традиции. Первая связывает событие со спуском на воду Петром Первым его потешной флотилии в 1692 году. Согласно другой легенде во время нашествия на Переславль татаро-монголов в 1382 году горожане, а также жена Дмитрия Донского Евдокия с детьми уплыли на середину озера, которое накрыл непроницаемый туман и захватчики не смогли причинить им вреда.

В программе:

  • 07:00-8:00 — молебен с акафистом преподобной Евфросинии Московской в Горицком монастыре;

  • 08:00-09:30 — литургия в Горицком монастыре;

  • 09:30-10:45 — крестный ход от Горицкого монастыря до Обелиска памяти на Левой набережной;

  • 11:00-12:00 — водный крестный ход на лодках и сапах по реке Трубеж с пением водосвятного молебна;

  • 11:00-12:00 — пеший крестный ход по берегу реки Трубеж к устью, сбор на Правой набережной у скульптуры «Розовый слон»;

  • 12:00-13:00 — праздничная трапеза и концертная программа у храма Сорока Севастийских мучеников.

5

Турнир по лапте в Курбе

25 мая в селе Курба Ярославского района пройдет турнир по лапте (0+). Организатором события стал фонд «Белый ирис», который занимается восстановлением местного Казанского храма. Игра посвящена 255-летию святыни.

Турнир пройдет с 12 до 15 часов на школьном стадионе (Курба, ул. Школьная, 1). Программа включает в себя не только спортивные состязания, но и мастер-класс по лапте для болельщиков и выступление музыкального коллектива.

Вход бесплатный.

6

«ЗаБег.РФ» в Ярославле

24 мая в Ярославле пройдет масштабное спортивное мероприятие «ЗаБег.РФ» (6+). Спортсмены пробегут по дистанциям от 1 до 21,1 км. Трассы пройдут по знаковым местам города — Стрелке, Волжской набережной, мимо храма Ильи Пророка, Демидовского сада, Успенского собора и других. Первый старт в 8:00, последний — в 13:50. Участие платное.

В фан-зоне зрителям обещают различные активности, музыку.

Из-за проведения забега в Ярославле с 6:00 до 15:30 будет перекрыто движение на Волжской и Которосльной набережных, в Советском переулке, улицах Революционной, Почтовой, Советской, Подзеленье, Андропова, Первомайской, площади Челюскинцев, Волжском спуске.

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Комментарии
4
Гость
5 часов
Ниче себе - участие в забеге платное. Называется - спорт в массы!🤣
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