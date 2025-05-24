Фестивали, турнир по лапте, водный крестный ход: афиша самых ярких ярославских событий в выходные

Приближается лето, а значит в Ярославской области начинается сезон различных фестивалей, праздников и развлечений. Публикуем афишу ярких событий на ближайшие выходные, 24–25 мая.
- «Живая старина» в Ростове
- Дни славянской письменности и культуры в Ярославле
- Выходной на даче художника
- «Шестое Воскресенье» в Переславле-Залесском
- Турнир по лапте в Курбе
- «ЗаБег.РФ» в Ярославле
«Живая старина» в Ростове
В Ростовском кремле 24–25 мая пройдет XX фестиваль музыки и ремесел «Живая старина» (0+). Гостей ждет ярмарка с мастерами народных промыслов (гончары, резчики, кузнецы), выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по народным ремеслам и колокольным звонам, чаепитие с ростовскими пряниками и вареньем в Митрополичьем саду. Фестиваль возрождает традиции Ростовской ярмарки XIX века, объединяя ремесла, музыку и обычай народных гуляний.
Программа фестиваля:
24 мая
Ростовский кремль:
10:00-17:00 — ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, продажа изделий мастеров-ремесленников, мастер-классы от ярославской кузни «Ярый молот», мастер-класс по изготовлению народных инструментов от Алексея Головицына, программа Музея ратной истории, «Историческое фотоателье» (фотографирование в костюмах), музыкальные программы фольклорных коллективов, традиционный народный театр Петрушки, хороводы и танцы от коллектива «СвИтлица», чаепитие с душистыми травами в Садовой палатке Митрополичьего сада;
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 — детские игры и забавы в Митрополичьем саду;
12:00, 17:00 — колокольные звоны;
12:30, 14:30, 16:30 — мастер-класс «От звонаря Ростовского кремля»;
12:30, 14:00, 16:00 — театр Петрушки;
13:30 — мастер-класс от петрушечника;
15:00 — торжественное открытие фестиваля на центральном дворе кремля с участием ансамблей «Казачий Круг» (Москва), «Улейма» (Давыдово), «Истоки» (Подольск), «Карусель» (Рыбинск), «СвИтлица» (Ярославль).
Конюшенный двор:
13:00-16:00 — арт-перформанс от Дмитрия Севера;
16:30 — лекция «Словографика и русский культурный код в XXI веке» от Петра Скляра с презентацией новой книги художника «Словографика ZOV» и выставкой его работ;
17:30 — выступление гусляра Ольги Глазовой (Москва)
Музей народного искусства (ул. Ленинская, 29)
13:00, 16:00 — экскурсии по музею и мастер-классы пижемской росписи по дереву.
25 мая
Ростовский кремль
10:00-17:00 — ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, продажа изделий мастеров-ремесленников, мастер-классы от ярославской кузни «Ярый молот», мастер-класс по изготовлению народных инструментов от Алексея Головицына, программа Музея ратной истории, «Историческое фотоателье» (фотографирование в костюмах), музыкальные программы фольклорных коллективов, традиционный народный театр Петрушки, хороводы и танцы от коллектива «СвИтлица», чаепитие с душистыми травами в Садовой палатке Митрополичьего сада;
12:00, 17:00 — колокольные звоны;
12:30, 14:30, 16:30 — мастер-класс «От звонаря Ростовского кремля»;
12:30, 14:00, 16:00 — театр Петрушки;
15:00 — концерт колокольных звонов, торжественное закрытие фестиваля
Конюшенный двор
17:00 — выступление гусляра Ольги Глазовой и инструменталистов
Музей народного искусства (ул. Ленинская, 29)
13:00 и 16:00 — экскурсии по музею и мастер-классы по росписи по дереву.
Дни славянской письменности и культуры в Ярославле
В Ярославском музее-заповеднике 23–24 мая проходят Дни славянской письменности и культуры(6+). В рамках проекта 24 мая посетителей ждут следующие мероприятия:
10:00–19:00 — бесплатное посещение экспозиции «Слово о полку Игореве» (нужно оформить бесплатный билет в кассах музея);
12:00, 13:30 — экскурсия по новой выставке «Диалог. „Слово о полку“ в искусстве XX века». Здесь можно узнать, как художники прошлого столетия интерпретировали древнерусский памятник. А после экскурсии — попробовать себя в письме старославянским шрифтом на мастер-классе по каллиграфии. Ведущие: научный сотрудник Ольга Семенихина и преподаватель каллиграфии Арина Лаури. Место проведения: экспозиция «Слово о полку Игореве». Продолжительность: 1 час каждый сеанс. Стоимость: 200 руб./чел. (доступна оплата по Пушкинской карте);
13:00, 15:00 — лекция «Книжные сокровища Ярославля (из коллекции редких книг Ярославского музея-заповедника)» с демонстрацией уникальной рукописи XIII в. из собрания музея. Ведущая: Татьяна Гулина, старший научный сотрудник Ярославского музея-заповедника. Место проведения: библиотека музея-заповедника. Стоимость: 300 руб./чел. (доступна оплата по Пушкинской карте);
18:00 — концерт музыкального коллектива «Содружество 13 гусляров» (Москва). Место проведения: сцена под открытым небом. Стоимость: по входному билету на территорию (от 0 до 100 рублей, доступна оплата по Пушкинской карте).
Выходной на даче художника
В селе Охотино Переславского района 24 мая с 11 до 17 часов пройдет мероприятие «Выходной на даче. А нам охота в Охотино!» (0+). Гостей ждут на даче первого русского импрессиониста Константина Коровина, где сейчас расположено пространство, рассказывающее о судьбе и творчестве художника.
Главной темой праздника станет сад на даче художника. Гости узнают, как садовая тема подана в литературных и художественных работах Коровина, погрузятся в музыкальную атмосферу начала ХХ века благодаря выступлениям ярославских музыкантов: Сергея Кузнецова и Марины Никифоровой, вокального трио «Вольный ветер» и ансамбля русских народных инструментов «Серпантин», а также фолк-группы «Родная песня» из Переславля-Залесского.
Художник-модельер Татьяна Румянцева представит коллекции одежды «Преображение» и «Аленький цветочек», получившие Гран-при Всероссийского конкурса «Русский костюм». В этот день на даче пройдут мастер-классы по флористике, лекции по садовому искусству, будет организовано чаепитие под липой, посаженной Константином Коровиным. Гости смогут сделать красивые фотографии в нарядах начала ХХ века в специально организованной зеленой фотозоне «Ожившая картина».
Участие бесплатно.
«Шестое Воскресенье» в Переславле-Залесском
25 мая в Переславле-Залесском пройдет праздник «Шестое Воскресенье» (0+). Название события связано с тем, что это будет шестое воскресенье после Пасхи. Предполагается, что в этот день пройдет водный крестный ход.
Традиция таких крестных ходов раньше существовала на Руси и была возрождена в Переславле-Залесском в 2017 году.
Бытуют две версии этой традиции. Первая связывает событие со спуском на воду Петром Первым его потешной флотилии в 1692 году. Согласно другой легенде во время нашествия на Переславль татаро-монголов в 1382 году горожане, а также жена Дмитрия Донского Евдокия с детьми уплыли на середину озера, которое накрыл непроницаемый туман и захватчики не смогли причинить им вреда.
В программе:
07:00-8:00 — молебен с акафистом преподобной Евфросинии Московской в Горицком монастыре;
08:00-09:30 — литургия в Горицком монастыре;
09:30-10:45 — крестный ход от Горицкого монастыря до Обелиска памяти на Левой набережной;
11:00-12:00 — водный крестный ход на лодках и сапах по реке Трубеж с пением водосвятного молебна;
11:00-12:00 — пеший крестный ход по берегу реки Трубеж к устью, сбор на Правой набережной у скульптуры «Розовый слон»;
12:00-13:00 — праздничная трапеза и концертная программа у храма Сорока Севастийских мучеников.
Турнир по лапте в Курбе
25 мая в селе Курба Ярославского района пройдет турнир по лапте (0+). Организатором события стал фонд «Белый ирис», который занимается восстановлением местного Казанского храма. Игра посвящена 255-летию святыни.
Турнир пройдет с 12 до 15 часов на школьном стадионе (Курба, ул. Школьная, 1). Программа включает в себя не только спортивные состязания, но и мастер-класс по лапте для болельщиков и выступление музыкального коллектива.
Вход бесплатный.
«ЗаБег.РФ» в Ярославле
24 мая в Ярославле пройдет масштабное спортивное мероприятие «ЗаБег.РФ» (6+). Спортсмены пробегут по дистанциям от 1 до 21,1 км. Трассы пройдут по знаковым местам города — Стрелке, Волжской набережной, мимо храма Ильи Пророка, Демидовского сада, Успенского собора и других. Первый старт в 8:00, последний — в 13:50. Участие платное.
В фан-зоне зрителям обещают различные активности, музыку.
Из-за проведения забега в Ярославле с 6:00 до 15:30 будет перекрыто движение на Волжской и Которосльной набережных, в Советском переулке, улицах Революционной, Почтовой, Советской, Подзеленье, Андропова, Первомайской, площади Челюскинцев, Волжском спуске.