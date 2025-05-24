Фестивали, турнир по лапте, водный крестный ход: афиша самых ярких ярославских событий в выходные

В селе Охотино Переславского района 24 мая с 11 до 17 часов пройдет мероприятие «Выходной на даче. А нам охота в Охотино!» (0+). Гостей ждут на даче первого русского импрессиониста Константина Коровина, где сейчас расположено пространство, рассказывающее о судьбе и творчестве художника.

Главной темой праздника станет сад на даче художника. Гости узнают, как садовая тема подана в литературных и художественных работах Коровина, погрузятся в музыкальную атмосферу начала ХХ века благодаря выступлениям ярославских музыкантов: Сергея Кузнецова и Марины Никифоровой, вокального трио «Вольный ветер» и ансамбля русских народных инструментов «Серпантин», а также фолк-группы «Родная песня» из Переславля-Залесского.

Художник-модельер Татьяна Румянцева представит коллекции одежды «Преображение» и «Аленький цветочек», получившие Гран-при Всероссийского конкурса «Русский костюм». В этот день на даче пройдут мастер-классы по флористике, лекции по садовому искусству, будет организовано чаепитие под липой, посаженной Константином Коровиным. Гости смогут сделать красивые фотографии в нарядах начала ХХ века в специально организованной зеленой фотозоне «Ожившая картина».

Участие бесплатно.