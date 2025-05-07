«Петр дурачина». Как мальчик из удмуртского захолустья стал величайшим композитором мира

Перед мемориальным домом музея-усадьбы Чайковского установили памятник великому композитору Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Воткинск — небольшой удмуртский городок с населением около 100 тысяч человек. Именно здесь 7 мая 1840 года появился на свет всемирно известный композитор Петр Ильич Чайковский. В преддверии 185-летия со дня рождения гения музыки корреспондент izh1.ru отправилась в Воткинск, чтобы узнать, как прошло детство маленького Пети, которому предстояло в будущем стать великим деятелем искусства.

Как Чайковские попали в Воткинск?

Родители композитора, Илья Петрович и Александра Андреевна, до переезда в Воткинск прямого отношения к Удмуртии не имели. Новоиспеченная семья Чайковских поначалу жила в Санкт-Петербурге. Однако в 1837 году Илью Петровича назначили начальником Воткинского завода, построенного еще в 1758 году графом Шуваловым по указу императрицы Елизаветы Петровны. По долгу службы супругам Чайковским пришлось переехать в Вятскую губернию.

Фотография семьи Чайковских (Петр — крайний слева) Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Семья обосновалась в доме № 1 на Господской улице. Его построили специально для руководителей завода в 1806 году. Здесь Чайковские прожили 11 лет. В Воткинске у Ильи Петровича и Александры Андреевны родилось четверо детей: Николай, Петр, Александра и Ипполит.

Дом Чайковских сохранился до наших дней. Сейчас там находится музей-усадьба композитора.

Детство Чайковского

Петя был вторым сыном четы Чайковских. Он появился на свет 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1840 года в спальне родителей в их воткинском доме. В музее хранится подлинная икона, которая стояла в углу комнаты в момент рождения будущего музыканта, — образ Пресвятой Девы Марии в серебряном окладе. Именно этой иконой архимандрит Илия, настоятель соликамского Свято-Троицкого монастыря, благословил Илью Петровича на службу в Воткинском заводе.

Та самая икона, свидетельница рождения музыканта Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Практически сразу после рождения дети переходили в пеленальную комнату. Там о них заботилась няня — бонна Каролина. Позднее повзрослевших мальчиков переселяли в мезонин главного дома. Их сестра Александра жила отдельно от своих братьев. Она занимала комнату, которая, вероятно, раньше отводилась дочери Ильи Петровича от первого брака Зинаиде. Повзрослев девушка переехала учиться в Санкт-Петербург, и комната осталась в распоряжении Александры и Лидии, племянницы Ильи Петровича, лишившейся родителей. В эту комнату часто приходил и Петр, чтобы поиграть со своей сестрой, которую очень любил.

Пеленальная комната, в которой няня присматривала за младенцами Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Детей воспитывала гувернантка Фанни Дюрбах. Обучение она строила во многом на пособии «Материнское воспитание» А. Тастю, написанном на французском языке. По этой книге маленькие Чайковские узнавали правила счета и письма, постигали азбуку.

Петр отлично владел французским языком. И это неудивительно, ведь в те времена на нем разговаривало всё российское дворянство. К тому же у композитора есть французские корни: его мать, Александра Андреевна (в девичестве Ассиер), была внучкой Мишеля-Виктора Асье, французского скульптора, модельмейстера Мейсенской королевской фарфоровой фабрики.

Семейное древо Петра Ильича Чайковского Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Будущему композитору очень нравилось читать. Известно, что его любимыми произведениями в детстве были «Знаменитые дети» М. Массона и «Маленькие музыканты» Э. Фоа. На русском языке он часто перечитывал «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя, «Историю Ермака» и «Ундину» Василия Жуковского.

Интересно, что из всех детей Ильи и Александры Чайковских, которые и сами умели играть на музыкальных инструментах: отец — на флейте, мать — на арфе и фортепиано, — музыкой интересовался по большей части только Петя. Своим кумиром он считал Вольфганга Амадея Моцарта. В музее-усадьбе Чайковского в Воткинске сейчас хранится подлинный рояль фирмы Wirth, подаренный Петру Ильичу в 1852 году. Внутри инструмента кто-то оставил надпись «Петръ дурачина».

Копия ругательной надписи «Петр дурачина» на рояле Чайковских Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











В целом быт семьи Чайковских мало чем отличался от жизни дворян того времени. У Ильи Петровича была своя приемная и кабинет, куда запрещалось входить детям. Здесь была территория взрослых. Илья Петрович нередко принимал важных гостей. Например, к недавно переселившимся в Воткинск Чайковским в 1837 году приезжал император Александр II, чтобы посмотреть на производство и узнать, как обстоят дела на заводе.

Кабинет отца композитора — Ильи Петровича Чайковского Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











У Александры Андреевны тоже была своя гостиная, где она могла заняться рукоделием, почитать и ответить на письма. В эту комнату, в отличие от кабинета и приемной отца, проход детям был открыт.

Гостиная Анны Александровны, где она принимала гостей и занималась рукоделием Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Не чужды были маленьким Чайковским и игры. Когда из Санкт-Петербурга в Воткинск вернулась Зинаида, одной из самых любимых их забав стали «живые картины». Дети переодевались в персонажей картин, подбирали необходимый реквизит, выходили на импровизированную сцену под музыку и замирали в позах, соответствующих сюжету полотна. Гувернантка Фанни Дюрбах вспоминала о своем воспитаннике Пете: «…во время рекреации же никто не выдумывал более веселых забав».

В свободное от игр и учебы время будущий композитор, как ни странно, любил писать стихи на русском и французском языках. Дюрбах даже называла его mon petit Pouchkine («мой маленький Пушкин»). Часть стихотворений, написанных Петром Чайковским, сохранилась до наших дней.

Копия стихотворения, написанного рукой Петра Ильича Чайковского, нанесенная на стену мемориального дома Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Воткинский период Чайковского продлился всего 8 лет. В феврале 1848 года глава семейства Илья Петрович вышел в отставку. Семья переехала в Москву.

Детские воспоминания о годах, прожитых в Воткинске, нашли отражение в музыке Чайковского. Они легли в основу его музыкальных пьес для «Детского альбома» («Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков» и др.).

О музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске

Спустя 100 лет со дня рождения знаменитого композитора, в 1940 году, в Воткинске открылся музей-усадьба Чайковского. Он пережил три реставрации. Первая из них прошла перед открытием музея, вторая — в 1985–1990 годах. Тогда музею передали строения, располагавшиеся рядом с домом Чайковских и ранее предназначавшиеся для квартирования чиновников. Последняя масштабная реставрация в усадьбе была проведена в 2013–2015 годах.

Экспозиция, отражающая несколько этапов реставрации музея-усадьбы Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Неоценимый вклад в восстановление музея внесли московский архитектор Лидия Сахарова и искусствовед из Эрмитажа Владислав Глинка. Как рассказали izh1.ru работники усадьбы, именно Лидия Сергеевна, обследуя здание генеральского дома, смогла восстановить расположение окон и лестниц и выяснила, какие материалы использовались в те времена для оформления стен, пола и фасада здания. Владислав Глинка, в свою очередь, выписал из Эрмитажа для музея Чайковского старинные вещи, характерные для дворянских усадеб XIX века. Так обстановка в мемориальном доме стала более аутентичной, приближенной к той, какая могла быть в годы проживания в Воткинске семьи великого композитора.

Детская комната мальчиков Чайковских Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











В 2013 году в рамках подготовки к празднованию 175-летнего юбилея со дня рождения Петра Чайковского в музее-усадьбе прошли масштабные работы. Был отреставрирован мемориальный дом, отремонтировано фондохранилище и выставочный зал, благоустроена территория: появилась просторная гостевая зона, игровая площадка для детей, созданы условия для посещения музея людьми с ограниченными возможностями здоровья (например, для невидящих гостей сделали тактильные модели зданий и предметов интерьера, сопровождающиеся текстом, набранным шрифтом Брайля).

В музее некоторые экспонаты адаптированы для людей с ОВЗ Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Сейчас в мемориально-архитектурный комплекс входит несколько локаций: выставочный и концертный залы, будка полицейского, в которой сидел сторож, охранявший господские дома, людская изба для крепостных, беседки (теплая зимняя и летняя), каретный сарай, детский домик, завозни, ледник, теплица и главный дом.

Здесь хранятся несколько реликвий, подлинных вещей Чайковского: икона Пресвятой Девы Марии, являющейся «живым» свидетелем рождения композитора, каминный экран, вышитый Александрой Андреевной в ожидании появления на свет второго сына, рояль фирмы Wirth, шкатулка для чая, принадлежавшая маме музыканта, и письменный стол Петра Ильича Чайковского московского периода, сидя за которым он написал Первую симфонию «Зимние грезы» (1866 год), «Времена года» (1876 год), первый квартет (1871 год), оперу «Воевода» (1869 год), балет «Лебединое озеро» (1876 год), Первый концерт для фортепиано с оркестром (1875 год) и др.

«Щелкунчик» — самый популярный балет в мире, музыку к которому написал Петр Чайковский. Его ставят как минимум в 5 раз чаще, чем любой другой спектакль. На втором месте балет «Дон Кихот», написанный австрийцем Людвигом Минкусом для Большого театра. И на третьем — снова наш Чайковский с «Лебединым озером».

«Ежегодно музей посещает свыше 100 тысяч туристов со всего мира. В первую очередь сюда стоит приехать тем, кто уважает Чайковского, любит его музыку и хочет понять, каким был человек, подаривший миру столько красоты.

На карте мира в музее флажками отмечены города и страны, откуда в усадьбу приезжали туристы Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Детство — самый важный период в жизни каждого. И именно здесь, в этом доме, в окружении уральской природы, любви и заботы семьи вырос маленький Петя. Всё в этом месте дышит теплом, в каждом углу — жизнь, память. Здесь можно не просто узнать факты, а почувствовать, каким был его мир, что его окружало, что вдохновило будущего композитора на создание его первых музыкальных произведений», — говорят сотрудники музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского.

Какие еще есть памятные места в городе?

Петр Чайковский прожил в Воткинске всего 8 лет, поэтому памятных мест, связанных с композитором, тут не так много. Напротив мемориального дома находится парк культуры и отдыха имени Чайковского, откуда открывается прекрасный вид на Воткинский пруд. Здесь также стоит памятник всемирно известному музыканту: Петр Ильич, сидя на скамейке, смотрит на дом, в котором прошло его детство.

Дорожный указатель, показывающий расстояние до городов, так или иначе связанных с жизнью Чайковского и его семьи Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











В парке, рядом с будкой полицейского, установлен указатель «Галактика Чайковского». Он показывает направления на города, имеющие какое-либо отношение к жизни композитора:

Воткинск;

Клин, где в 1894 году в доме Чайковского был открыт первый музыкальный мемориальный музей России;

Каменка — город, в котором жила сестра композитора Александра вместе со своей семьей;

Кунгур и Глазов — города, где работал дед композитора по отцовской линии;

Алапаевск — место, где жил Петр Ильич Чайковский перед поступлением в Императорское училище правоведения;

Чайковский.

В центре Воткинска вы сможете увидеть Благовещенский собор, где крестили великого композитора. Кроме того, в городе есть Детская школа искусств имени Чайковского и парк «Времена года», названный в честь одного из самых известных произведений музыканта.

Что думают жители Воткинска о Чайковском?

Мы опросили несколько жителей Воткинска, чтобы узнать, что они думают о своем великом земляке. Как оказалось, для большинства Петр Чайковский давно стал классиком, частью далекой истории, как Александр Пушкин или Лев Толстой, поэтому особого чувства гордости воткинцы не испытывают.

«Я отношусь к Чайковскому нейтрально. Да, у него потрясающая музыка, известная на весь мир, но большого интереса к его личности у меня нет. Мы, скорее, вспоминаем о Чайковском только в преддверии каких-то крупных, юбилейных дат. У нас есть общество, которое чтит память музыканта и устраивает тематические мероприятия в его честь. Но, как я уже сказала, это меньшинство. Большая часть жителей Воткинска не чувствуют какой-то особой связи с Чайковским», — рассказала izh1.ru одна из местных жительниц.

Большинство жителей Воткинска относится к Петру Чайковскому нейтрально, без особого чувства гордости Источник: Юлия Дёмина / IZH1.RU











Однако не все придерживаются такого мнения. Для кого-то Петр Ильич Чайковский, несмотря на временную пропасть длиною почти в два века, остается значимой фигурой.