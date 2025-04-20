«Я в Billboard. Это же мировой успех». Маша Янковская — о жизни после «Сигма-боя», хейтерах и личной безопасности

Посмотреть все выпуски «Легко ли быть молодым» (2025): — YouTube — Подкасты — ВК Источник: Fontanka.Digital

Исполнительница трека «Сигма-бой» Мария Янковская рассказала «Фонтанке», что «совсем скоро» у нее выйдут новые песни и фиты с другими артистами. О своей популярности в столь раннем возрасте и хейтерах Маша и ее мать рассказали в эфире подкаста «Легко ли быть молодым» (2025).

О начале творческого пути и участии в шоу «Маска»

— Как так вышло, что ты начала заниматься блогингом в таком юном возрасте? Потянулась за кем-то из кумиров, мама подсказала или сама с ранних лет хотела попасть в кадр?

— Вообще я к успеху шла довольно долго. Я с четырех лет занималась музыкой, а уже блог начала вести лет в восемь. К музыке меня подтолкнул мой старший брат — он тогда пошел в рок-школу и создал свою рок-группу. У него был очень классный дружный коллектив, я вдохновилась, загорелась и тоже захотела создать свою группу. Так начался мой творческий путь.

— Часто блогеры вспоминают свои первые ролики если не с ужасом, то хотя бы с легким стыдом и улыбкой. Что ты снимала в свои восемь лет?

— Кстати, я не снимала какой-то лютый кринж. Первые видео у меня были связаны с пением, с творчеством. Вот есть факт, который обо мне никто не знает, — я участвовала в шоу «Маска», я была там маленькой пандой, уже даже не вспомню, в каком выпуске. И мои первые видео как раз были посвящены тому, что я участвовала в этом шоу.

Подписчиков я начала набирать довольно быстро, но, конечно, после «Сигма-боя» пришел огромный успех. Моих подписчиков и фанатов я очень люблю, но и без хейта, конечно, не обошлось.

«Моя дочь — это пример для многих подростков»

Алина Янковская Источник: скриншот подкаста «Легко ли быть молодым» Мать юной звезды Алина Янковская свою дочь поддержала сразу: «Я ей очень горжусь. Она такая молодец, невероятная. И я считаю, что это заслуженно, не на пустом месте. Всё не просто так. Она работала с раннего возраста, рано начала сочинять музыку. Вот ее первая песня „Мечты сбываются“ как раз была об этом: если идти к своей цели, то что-то обязательно получится. И Маша — яркий тому пример».

— Но все-таки блогинг — это новая тема, раньше никаких блогеров не было. Как у родителя не было у вас опасений, когда дочь заявила, что хочет снимать ролики и выкладывать их в интернет?

— Начинали мы с музыкальной школы, как и многие родители. У меня у самой музыкальное образование, и я считаю, что музыка для детей — это одно из базовых, фундаментальных умений. Она играла на фортепиано, а на каком-то этапе сказала, что ей хочется себя попробовать в роке. У нее же старший брат пошел в рок-школу, создал свою группу, и ее это так вдохновило. Она в целом всегда берет пример со старшего брата. Скажу честно — мне это показалось чем-то невероятным, потому что я была воспитана в классических правилах и для меня рок-музыка — это что-то революционное. Но Маша очень хотела, поэтому параллельно с музыкальной школой она стала заниматься современной музыкой, создала свою маленькую группу. И так, шаг за шагом, она перестала бояться своих творческих идей.

Она работала на телеканалах и на радио, выигрывала конкурсы. И блогинг тут стал закономерным — потому что ей безумно нравилась работа с камерой. Я эту сферу вообще не знала, для меня она была новой. Но мир, в котором сейчас живут дети и подростки, запретить невозможно, поэтому я решила его изучить. И поняла, что в нем есть много интересного и полезного для детей. В том числе — это механизм продвижения творчества, которым занимается ребенок. Она всему научилась постепенно. Сначала присматривалась, смотрела, а сейчас уже стала инфлюенсером, сама создает видеопродукты, снимает интересные креативные видео. И тем самым является примером для многих подростков.

Источник: Детское радио / RuTube

Песня девочек-подростков «Сигма-бой» ворвалась в топ-10 танцевального чарта Billboard в январе 2025 года. Для этого им понадобилось всего несколько месяцев. Позже трек осудили в Европарламенте — немецкий политик Нела Риль заявила, что Россия проникает в европейскую культуру через музыку, в том числе с помощью песни «Сигма-бой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова депутата Европарламента примером клинической русофобии и безумия. Мы спросили у Маши Янковской, как она сама относится к собственной популярности.

О треке «Сигма-бой» и мировой славе

— Какое это чувство — вообще понимать, что к тебе в таком возрасте пришла общемировая известность? Ты еще не успела начать учебу в старшей школе, а ты уже обогнала Кэти Перри, прокатилась по Европе.

— Мне кажется, я не до конца это осознаю. Скорее, мне просто очень приятно, что у меня есть мои подписчики, мои фанаты, которым интересно за мной следить, которым интересно мое творчество. Конечно же, иногда я сижу на диване, смотрю какие-то соцсети и до меня доходит, что, ну, ребят, блин, я в Billboard. Это же мировой успех.

В мой так называемый тур по Европе я поехала спонтанно. Хотела просто там отдохнуть от всех этих съемок, потому что сейчас очень загруженный график. Но, как вы понимаете, отдохнуть не получилось: постоянно снимали коллаборации, продвигали трек. Много с кем встретилась, с Егором Кридом — не будем упускать!

Вопреки распространенному мнению Мария Янковская и Света Бэтси Чертищева (ее отец — автор «Сигма-боя») не дуэт и не группа. Девочки изначально «спелись» только на одну песню, а сейчас каждая из них работает над собственной сольной карьерой. Так что расслабьтесь, хейтеры, — никакого конфликта между Машей и Светой не было.

— Все-таки у «Сигма-боя» прослушивания нешуточные. Выходит, что ты в таком юном возрасте, в самом начале карьеры, ты уже задрала сумасшедшую планку. Не боишься, что приумножить или хотя бы повторить успех «Сигма-боя» не выйдет?

— Конечно, я буду стараться. И я понимаю, что, возможно, я не смогу переплюнуть эту песню по прослушиваниями, потому что она реально очень популярная. Но я буду стараться, чтобы меня не ассоциировали с «Сигма-боем». Когда я была в Европе — там же люди не знают русский язык, — они меня окликали: «Сигма-бой! Это же ты, Сигма-бой?» Получается — это ты, сигма-мальчик? Поэтому буду идти вперед. Буду продолжать сниматься в кино и на телевидении.

— Ты сказала, что встретилась с Егором Кридом. Не намек ли это на фит? Поступают ли тебе предложения от известных артистов записать совместный трек?

— Совсем скоро у меня выйдет много новых песен, фиты. Пока не буду говорить, с кем, но это очень классные артисты.

— Российские? Или соседи по Billboard предлагают коллаборацию?

— Пока только российские.

О хейтерах

— Кстати об этом — как ты справляешься с хейтом? Многие лукавят и утверждают, что с самого начала не обращали на негативные комментарии внимания и считали себя выше этого. Неужели в таком юном возрасте это возможно?

— Вообще, изначально не было никакого хейта, в начале моего пути, наоборот, все писали, что я очень классная, мне было очень приятно. Но после того, как вышел трек «Сигма-бой», конечно, обрушился негатив, без него никуда. Сейчас вторая волна пошла, поэтому я решила, что напишу об этом песню. Она вышла на двух языках, русском и английском. Называется «NUNYA», в переводе с английского — «не ваше дело».

«Гадостей в интернете очень много»

Алина Янковская Источник: скриншот подкаста «Легко ли быть молодым» — Алина, как мама — вы равнодушны к хейтерам дочери? Родитель по умолчанию считает своего ребенка самым лучшим, а тут ему ни за что пишут гадости в интернете. — Гадостей в интернете очень много. Причем в разных соцсетях по-разному — есть более дружественные, есть агрессивные. Но знаете, мы пришли к тому, что на хейт не стоить обращать внимания. Вообще для блогеров хейт — это тоже элемент продвижения, потому что если нет хейта, значит, людям нечего обсуждать. Значит, их песни не трогают, не интересуют. А чем больше комментариев, тем больше актива. Например, после выхода «Сигма-боя» с первого дня обрушился хейт. То у Маши усы какие-то растут, то она какая-то толстая, то странно двигается — что угодно. Мы к этому относимся с юмором, да и в какой-то момент хейт перерос в любовь.

Источник: ВК / Мария Янковская

«В моем возрасте главное — учиться»

— Ты считаешь, что отличаешься от своих сверстниц? Или, наоборот, тебя раздражает, когда к тебе относятся как к звезде? И хочется возразить — я такая же простая девчонка, как и мои ровесницы, а моя популярность — это везение.

— Конечно, я добилась своей популярности, потому что очень старалась на протяжении многих лет. И всем советую — никогда не опускать руки и идти только вперед. Конечно, в некоторых случаях мне хочется сказать: «Ребят, я просто обычная девочка, такая же, как и вы. Я ничем не отличаюсь».

В некоторых случаях мне хочется это сказать маме, потому что она меня не отпускает на какие-то гулянки. Но я понимаю, что она все-таки беспокоится за меня, есть же ненормальные какие-то люди. И я сама понимаю, что гулять одной — уже не самое лучшее решение. Но я очень хочу поехать в детский лагерь и надеюсь, что туда поеду.

— Да, популярность накладывает свои ограничения. Тут уже одна не пройдешься по центру города и не посидишь с подругам на фуд-корте. А бывает такое, что тебе хочется отказаться от подписчиков, известности и быть обычным подростком? Болтаться с одноклассницами по торговому центру, обсуждать учителей и мальчиков.

— Да, бывает такое. Когда я устаю после съемок, потому что это большая нагрузка. Недавно мы снимали клип на песню «Сигма-бой» — там была ночная смена. Она началась в 21–22 часа, и закончили мы в десять часов утра. Я всю ночь не спала. В такие моменты, конечно, хочется гулять с подружками, но я понимаю, что-то, как у меня сложилось, — это очень круто.

— Ночные смены, съемки. А как совмещать полноценную работу с учебой в школе?

— Я учусь в онлайн-школе. Перешла на такое обучение как раз потому, что так удобнее с моим графиком. Это и легче, удобнее.

— Распространенная история — когда дети-актеры или певцы рано зарабатывали большую славу и впоследствии история заканчивалась довольно грустно. Сносило голову от популярности, сворачивали не на ту дорожку. У тебя уже есть четкий план, чем ты собираешься заниматься в жизни, и понимание, как такого не допустить?