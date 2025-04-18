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Культура фоторепортаж Синицына с дочкой от Табакова и новый состав группы «Серебро». Кто пришел на открытие Московского международного кинофестиваля 2025

Синицына с дочкой от Табакова и новый состав группы «Серебро». Кто пришел на открытие Московского международного кинофестиваля 2025

Рассматриваем наряды звезд на красной дорожке

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1 комментарий
В Москве прошло открытие ММКФ 2025&nbsp;— его посетили разные звезды | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВ Москве прошло открытие ММКФ 2025&nbsp;— его посетили разные звезды | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В Москве прошло открытие ММКФ 2025 — его посетили разные звезды

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

17 апреля в Москве стартовал 47-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Традиционно церемония открытия прошла на Пушкинской площади, в Московском театре мюзикла. Основные показы фестиваля будут идти в кинотеатре «Октябрь», но часть фильмов покажут и в других залах города.

Рассказываем, как прошло открытие кинофестиваля и какие актеры в чем красовались.

Атмосфера перед началом открытия фестиваля | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАтмосфера перед началом открытия фестиваля | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Атмосфера перед началом открытия фестиваля

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Дружинина, министр культуры и народный артист

Первыми на красной дорожке появились легендарная актриса и режиссер Светлана Дружинина с мужем Анатолием Мукасеем. Вскоре к ним присоединились другие звезды.

Актриса Светлана Дружинина с мужем Анатолием Мукасеем

Источник:

Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Народный артист России Владимир Машков, который сыграл одну из главных ролей в фильме-открытии, поприветствовал фотографов.

Владимир Машков пришел на ММКФ 2025 в костюме | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВладимир Машков пришел на ММКФ 2025 в костюме | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Владимир Машков пришел на ММКФ 2025 в костюме

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В сдержанном наряде, но с улыбкой посетила открытие кинофестиваля министр культуры России Ольга Любимова.

Министр культуры России Ольга Любимова на ММКФ 2025

Источник:

Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Но как мы знаем, открытие кинофестиваля — это не только «про кино». Звезды постарались выделиться еще и нарядами — каждый по-своему.

Кто в чем пришел: образы с красной дорожки

Актриса Настасья Самбурская не изменила себе и снова удивила всех ярким образом. Если в прошлом году она пришла в образе змеи, то в этот раз выбрала стиль «черного лебедя» — эффектное платье с драматичным силуэтом и перьями.

Настасья Самбурская на ММКФ в 2025 году | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUНастасья Самбурская на ММКФ в 2025 году | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Настасья Самбурская на ММКФ в 2025 году

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Таким был образ актрисы в прошлом году | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТаким был образ актрисы в прошлом году | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Таким был образ актрисы в прошлом году

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певица Жасмин тоже пришла в черном, но разбавила образ клатчем в цвет дорожки.

Певица Жасмин на ММКФ 2025 | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПевица Жасмин на ММКФ 2025 | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Певица Жасмин на ММКФ 2025

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елена Подкаминская тренд на тотал-блэк не поддержала и появилась в ярко-желтом платье в пол. Редкая гостья на светских мероприятиях улыбалась с ковровой дорожки журналистам.

Елена Подкаминская в ярком желтом платье в пол

Источник:

Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Ольга Кузьмина и ее муж Евгений Апанасевич выбрали тотал-блэк. Актриса надела черное платье с глубоким вырезом, стилизованное под китайское ципао, а ее супруг — классический смокинг.

Ольга Кузьмина и ее муж Евгений Апанасевич | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUОльга Кузьмина и ее муж Евгений Апанасевич | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ольга Кузьмина и ее муж Евгений Апанасевич

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В «парном» костюме пришли также актер Кирилл Зайцев с супругой Анастасией. Они выбрали черно-белые цвета, актриса накинула белую блузу с объемными рукавами.

Актеры Кирилл Зайцев и Анастасия Трубчевская | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАктеры Кирилл Зайцев и Анастасия Трубчевская | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Актеры Кирилл Зайцев и Анастасия Трубчевская

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Лянка Грыу выделилась бордовым платьем с вышивкой — строгим, но женственным.

Лянка Грыу в бордовом платье | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЛянка Грыу в бордовом платье | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Лянка Грыу в бордовом платье

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

А солистка Большого театра Анна Тихомирова на этот вечер сменила пуанты на каблуки, а балетную пачку — на ярко-алое платье мини.

Солистка Большого театра Анна Тихомирова на красной дорожке | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUСолистка Большого театра Анна Тихомирова на красной дорожке | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Солистка Большого театра Анна Тихомирова на красной дорожке

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Анна Пескова добавила драмы в свой образ с помощью черной накидки с изумрудным подкладом.

Анна Пескова сегодня была королевой драмы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАнна Пескова сегодня была королевой драмы | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Анна Пескова сегодня была королевой драмы

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Полина Гухман (из сериала «Комбинация» (18+)) надела маленькое черное платье — лаконичное и элегантное.

Полина Гухман из сериала «Комбинация» (18+) | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUПолина Гухман из сериала «Комбинация» (18+) | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Полина Гухман из сериала «Комбинация» (18+)

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Ее коллега по площадке ограничился светлым костюмом.

Владимир Канухин&nbsp;— звезда сериала «Комбинация» (18+) | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUВладимир Канухин&nbsp;— звезда сериала «Комбинация» (18+) | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Владимир Канухин — звезда сериала «Комбинация» (18+)

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Новый состав группы «Серебро» (Айгуль Валиулина, Дарья Кузнецова и Диана Рак) тоже не остался в стороне — девушки подобрали сочетающиеся наряды похожего кроя в разных цветах. Проект перезапустили в прошлом году, и с тех пор юные звезды не пропускают ни одной премии и фестиваля.

Айгуль Валиулина, Дарья Кузнецова и Диана Рак (слева направо) | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАйгуль Валиулина, Дарья Кузнецова и Диана Рак (слева направо) | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Айгуль Валиулина, Дарья Кузнецова и Диана Рак (слева направо)

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Некоторые, впрочем, обошлись без ярких образов. Например, режиссер Алексей Учитель и актер Роман Курцын выбрали тотал-блэк кэжуал стиль.

Режиссер Алексей Учитель пришел в тотал-блэк наряде | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUРежиссер Алексей Учитель пришел в тотал-блэк наряде | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Режиссер Алексей Учитель пришел в тотал-блэк наряде

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Роман Курцын появился на ММКФ 2025 в простой одежде | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUРоман Курцын появился на ММКФ 2025 в простой одежде | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Роман Курцын появился на ММКФ 2025 в простой одежде

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Тренд на кэжуал поддержал и Александр Цыпкин. Актер и сценарист пришел в футболке и пиджаке и гордо демонстрировал свой наряд фотографам, но, к сожалению, его прервали.

Александр Цыпкин очень хотел показать свою футболку на ММКФ 2025

Источник:

Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

А вот Александр Стекольников предпочел для открытия ММКФ классику.

Александр Стекольников на ММКФ 2025 | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUАлександр Стекольников на ММКФ 2025 | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Александр Стекольников на ММКФ 2025

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

На открытие фестиваля пришла актриса Софья Синицына с четырехлетней дочкой Мией. Сама актриса появилась в черном платье в пол, а малышку одела в розовое «платье феи». Отец девочки — Павел Табаков. Софья рассказывала, что назвала дочь в честь аэропорта Майами, где они с Павлом окончательно расстались.

Хотя отношения между бывшими возлюбленными остаются непростыми, Павел продолжает участвовать в жизни ребенка. Девочка также может рассчитывать на поддержку своей знаменитой бабушки — народной артистки Марины Зудиной.

Софья Синицына с дочерью от Павла Табакова

Источник:

Эльдар Кочесоков / StarHit.ru

Отметим, что сама Софья Синицына не раз оказывалась в центре скандалов, в том числе ее имя связывали с разводом Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Подробнее об этом — в отдельном материале.

Кстати, на ковровой дорожке показались и члены жюри.

Члены жюри на красной дорожке | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЧлены жюри на красной дорожке | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Члены жюри на красной дорожке

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

В состав жюри в этом году вошли режиссер Алексей Герман, актриса Марьяна Спивак, продюсер Бушра (Египет, Великобритания), режиссер Корнел Георгицэ (Румыния, Франция) и актер Джон Робинсон (США). Председателем стал испанский режиссер Луис Миньярро.

Фильм-открытие

После ковровой дорожки актеры, режиссеры и другие деятели культуры отправились на закрытый показ фильма «В списках не значился» (12+) Сергея Коротаева по книге Бориса Васильева. Главные роли в ленте сыграли Владислав Миллер, Алена Морилова и Владимир Машков. Этим церемония и закончилась.

Фестиваль в Москве продлится до 24 апреля. За это время зрители увидят 200 фильмов из 50 стран.

Ранее актер Михаил Ефремов вернулся домой из колонии — мы публиковали первые слова актера на воле.

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Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
ММКФ Кинофестиваль Актер Кино Актриса
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Комментарии
1
Гость
3 часа
Масковский улус ханьского каганата не интересен своей вторичностью и старьём
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