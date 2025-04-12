«Это не его цена участия». Как Виктор Бычков (Кузьмич) влез в долги из-за «Секрета на миллион»

Источник: кадр из фильма «Особенности национальной охоты», 1995 г., реж. Александр Рогожкин











Лауреат Государственной премии, экс-ведущий «Спокойной ночи, малыши» (12+) актер Виктор Бычков, известный по роли егеря Кузьмича в «Особенностях национальной охоты» (16+), оказался в долговой яме после неудавшегося участия в ток-шоу Леры Кудрявцевой. Так получилось, что артист оказался должен проекту крупную сумму. О том, как это произошло, рассказывает FONTANKA.ru

История началась в 2021 году. Тогда продюсеры «Секрета на миллион» (16+) (НТВ) уговорили Бычкова сняться в программе, но всё сорвалось в последний момент: жене артиста резко стало плохо. Попытки продюсеров устроить съемки в другой день ни к чему не привели: Бычкова не устроил урезанный гонорар. В итоге проекту остался должен сам Кузьмич — 769 тысяч, как установил суд.

Иск подало ООО «Ток-шоу», которое организует съемки скандального проекта на телеканале НТВ.

Трагедия в семье Бычкова: жена перенесла трепанацию черепа и осталась в инвалидном кресле

Источник: Бычковы / семейный архив В 2019 году Полина, театральный режиссер, арт-директор и жена Виктора Бычкова, попала в больницу с обширным инсультом, из-за которого и возникли проблемы со здоровьем. Интеллект и речь молодой женщины не пострадали, но левая сторона оказалась парализована — ей провели трепанацию черепа, до сих пор она передвигается на коляске. С того времени семья вынуждена тратиться на дорогостоящие тренировки с тренером в бассейне, массажи и ЛФК — в общей сумме это более 25 тысяч рублей еженедельно. Доходы Полины и Виктора складываются из их пенсий в размере 23 и 21 тысячи рублей. Если съемок в кино нет, то это весь доход пары. Восстановление нельзя прерывать, это каждодневный процесс: мозг должен выстраивать новые нейронные связи взамен утраченных.

Источник: Бычковы / семейный архив Когда Виктору Бычкову поступали предложения сняться в «Секрете на миллион», он отказывал. Осенью 2021-го продюсеры вышли на его жену Полину. Она утверждает, что за съемки мужу обещали гонорар более 400 тысяч, что было бы хорошей помощью в ее восстановлении. — Теперь они лишили жену и бассейна, и массажа, — со скорбью заявил нам Виктор Бычков.

«Какую бумагу? Я не читал»: как подписывался роковой договор

Съемки были запланированы на осень 2021-го: сначала решили отснять сюжеты со всеми родственниками в Петербурге, а затем — в студии с Лерой Кудрявцевой в Москве. Весь день в Северной столице интервью давал сам артист, его жена, дети и ныне умерший брат. Съемочная группа даже успела сделать кадры, как супруга, ставшая инвалидом, занималась в бассейне, хотя она просила этого не делать, так как была уверена, что выглядит не очень хорошо.

— Парализованная женщина, и они пытались снимать, когда я переодевал ее в бассейне, я сказал: «Вы уже с ума сошли?» — отметил артист.

Источник: Бычковы / семейный архив По словам Бычковых, перед подписанием договора агент артиста видела документ, даже успела внести правки, но руководство передачи якобы специально затягивало с их внесением. — Я поставил подпись, потому что журналист и оператор ночью умоляли: «Виктор Николаевич, поставьте, пожалуйста. Нас будут ругать, что мы не подписали с вами бумагу». Какую бумагу? Я ее не читал. Актер — человек, который подразумевает, что его не будут обманывать. И он не обманет. Для актера трагедия — не явиться куда-то, — рассказал нам Виктор Бычков.

В итоге актер подписал договор, в котором говорилось, что он будет обсуждать определенные темы — от службы в армии и проблем в предыдущем браке до состояния здоровья нынешней жены и отношений с коллегами. Среди прочего артист обязался принять участие в четырех сюжетах и студийной съемке, при этом по договору он гарантировал присутствие в студии супруги, сыновей и дочери.

Врачи запретили поездки жене, но не самому актеру

Запись в студии была назначена на 10 ноября 2021 года. 9 ноября, перед самым отъездом, жене вызвали скорую, в итоге врачи строго запретили поездки — отмечали высокий риск повторного инсульта, пояснил Бычков. В своем отзыве артист отмечал, что вместо того, чтобы принять во внимание госпитализацию супруги, съемочная группа установила дежурство в подъезде, начала опрос консьержа и соседей об обстоятельствах его личной жизни.

Источник: Бычковы / семейный архив — Они ездили к нашим родственникам, звонили — те до трех часов не спали. Всё ради того, чтобы мы поехали. Они еще ездили к первой жене, которая меня ненавидит. И я не поехал, я с ними разругался, — заявил Виктор Бычков. Суду он объяснял, что предупредил «Ток-шоу» о невозможности поехать в Москву заблаговременно, так что они могли успеть сдать билеты на поезд и скорректировать планы по съемке в павильоне.

Представители «Ток-шоу» прислали претензию с датой от 11 ноября, в которой говорилось, что они понесли убытки в размере 797 тысяч, но предложили три варианта развития ситуации:

перенести съемки с Виктором и Полиной Бычковой на 16 ноября без потери гонорара;

отснять 16-го числа только Виктора, при этом гонорар артиста будет снижен с 402 тысяч до 230 тысяч;

третий вариант — расторжение договора и уплата 804 тысяч рублей в качестве неустойки.

— Я согласился приехать для участия в программе 16 ноября 2021 года, но без супруги, о чем сообщил письменно… 15 ноября поступило письмо, в котором истец уменьшил мой гонорар до 230 тысяч рублей, ссылаясь на тот факт, что отсутствие моей супруги в студии снижает сумму гонорара», — говорилось в отзыве Бычкова на исковое заявление «Ток-шоу». Эти условия он назвал неприемлемыми, о чем сообщил представителям компании.

Последнее предложение прозвучало 25 ноября, когда продюсеры шоу предложили за меньший гонорар (230 тысяч рублей) провести студийную съемку с Виктором Бычковым 5 декабря. Супруга должна была подключиться к программе в формате видеозвонка. Артист не согласился.

— [Из-за денег отказались] и в первый, и во второй раз, когда ехать должны были Виктор и дети. Агент запретила. Это не его цена участия в этом шоу, — сообщила Полина Бычкова.

Отказ и стал главным аргументом в суде. В договоре была предусмотрена ответственность за неявку на съемки, в связи с чем юристы телепрограммы просили взыскать с актера 1,5 миллиона рублей, где 402 тысячи — неустойка за неявку на съемки, 804 тысячи рублей — неустойка за односторонний отказ от договора, которая считается как 200% от вознаграждения, а также убытки в размере 306 тысяч рублей и судебные расходы — 15 тысяч. Как мы писали, Бычков объяснил суду, что его жене стало плохо, а съемка была запланирована на следующий день. При этом представители шоу предлагали варианты с другими датами. Суд решил, что объективных доказательств для того, чтобы актер не мог явиться на съемки, в материалах дела не нашлось. Как установил суд, Бычков мог приехать на передачу один, даже если его жена не могла присутствовать.

В итоге районный суд частично удовлетворил требования телепрограммы и взыскал с Виктора Бычкова неустойку в размере 402 тысяч рублей (изначальный гонорар), убытки в размере 306 тысяч рублей, судебные расходы в 7 тысяч рублей, а всего — 769 тысяч рублей. Бычков попытался обжаловать решение в городском суде, но ему было отказано.

Арест счетов Виктора Бычкова, долги и новый суд

Источник: Бычковы / семейный архив 22 марта 2025 года приставы наложили арест на все счета артиста, о чем он нам и сообщил. — Там денег мало было, 5–7 тысяч, но на лекарства хватало. Выяснилось, что это ток-шоу «Секрет на миллион» предъявило исполнительные листы. Работы не было с лета, только пенсия. Я написал письмо, попросил у работодателей денег в долг. Слава богу, нашлись люди, которые дали. Буду отрабатывать! Я заплатил, — рассказал Бычков. Под санкциями остается машина.

При этом на сайте Федеральной службы судебных приставов долг с возможностью оплаты всё еще остается.

Выйти на связь с ведущей проекта, Лерой Кудрявцевой, супруги не пытались — с ней они виделись лишь однажды на другом шоу.

— Да не будет она помогать… Мало того, вы представляете, на суде адвокат попросил вернуть материалы, которые Полина давала им. Они сказали, что всё уничтожили, потому что передача так и не вышла, — заявил артист.

По его мнению, отснятый материал может всплыть в другой передаче в неожиданном контексте.

— Я намерена обратиться к медицинским юристам, чтобы от себя подать в суд за моральный и физический ущерб. Для них полтора часа в купальнике там занималась на тренировке, давала интервью, Виктор дал интервью, тренер дала интервью, интервью дали родственники Виктора, брат Саша, который уже умер, его жена Тамара, взрослые дети Федор и Арсения. Мы ни копейки за это не получили, и в результате мы еще заплатили почти миллион, — подчеркнула Полина.

Реакция создателей шоу «Секрет на миллион»