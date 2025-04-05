«Нравится, что в русском юморе нет границ». Габонец переехал в Россию, завел семью и снимает смешные видео на миллионы просмотров

Габонец — о расизме, ненависти к супам и сибирской зиме Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Митети Мандзага Бугуагу, или просто Мит, как его называют друзья, живет в России с 2011 года, а в Иркутске — с 2021-го. Нашему герою 31 год, родился в столице Габона — Либревиле и никогда не думал, что жизнь занесет его в холодную Сибирь. Мит — преподаватель пяти языков, занимается с учениками со всего мира. Порой готовит желающих к ЕГЭ. А еще он видеоблогер. IRCITY.RU поговорил с Митом о русском языке и кухне, а также узнал секрет легкого отношения к жизни в суровых краях.

Видео Мита о жизни в России набирают миллионы просмотров. В роликах он с юмором рассуждает о житейских ситуациях, с которыми мы сталкиваемся каждый день и даже не замечаем этого.

Митети из Габона переехал в Иркутск и ведет позитивный блог о жизни в России Источник: Елена Вахрушева / Городские медиа

«В первую зиму думал: „Зачем я сюда приехал? “»

Мит родился в семье учителей, у него два старших брата и сестра. Отец преподает английский, а мама работает учителем начальных классов. Помимо русского, Мит знает еще пять языков. И как репетитор дает уроки английского, французского, немецкого, испанского.

— У нас в семье все знают по несколько языков — английский, французский, чуть-чуть испанский и чуть-чуть немецкий. Есть еще свой диалект, африканский, называется пуну, но я, к сожалению, его плохо знаю. Во-первых, он не письменный и передается только из уст в уста, а во-вторых, я самый младший, и если мои старшие братья и сестра успели его выучить, общаясь с дедушками и бабушками, то я не успел, — рассказывает Мит.

Только-только переехав в Россию, Мит поселился в Казани Источник: Митети Мандзага Бугуагу Там он учился в университете Источник: Митети Мандзага Бугуагу

Семья Мита среднего достатка, но родители всегда хотели, чтобы дети получили хорошее образование. Сестра габонца, например, училась и живет во Франции. Он тоже подумывал поступить в какой-нибудь европейский университет, но оказаться в России помог случай.

— Я обычно говорю, что выиграл грант, потому что в принципе так и есть. То есть я хорошо сдал госэкзамен, и мне предложили возможность переехать учиться в Россию бесплатно. Я решил, что раз бесплатно, то отказываться нельзя, и поступил в Казанский университет на эколога, а потом окончил магистратуру по специальности «сервис и туризм». До этого я никогда не думал, что буду жить в России, всё решилось буквально за две недели, — говорит Мит.

Первая зима габонцу далась очень тяжело.

— У нас самая низкая температура в году — +17 °C. А тут, я помню первый мороз, было где-то -20 °C. Шок. Конечно, уже начал сомневаться, думал: «Зачем я сюда приехал?» Тем более у меня тогда сестра жила во Франции, и мы часто общались. Когда у них температура опускалась до -5 °C, всё закрывалось, никто не работал и не учился. А у нас в -20 °C дети спокойно ходят в школу. Я думал: «Что-то не то здесь», — рассказывает Мит.

Даже самый теплый весенний день в Иркутске — холодный для габонца Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











«В русском языке бардак»

Мит признается, что когда он ехал в Россию, у него были определенные стереотипы о стране — постоянный холод и суровые большие люди.

— Я, во-первых, думал, что тут абсолютно всегда мороз, а во-вторых, что любой русский мужчина, он такой большой, строгий, всегда кричит: «Дайте сюда еды» и редко смеется. Я удивился, что на улице все улыбаются, обожают анекдоты, КВН и шутки, всегда смеются.

Российский юмор — отдельная для Мита тема. У него есть блог в Livin Myth в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ). Там более 85 тысяч подписчиков. В своих видео Мит часто шутит, делится хорошим настроением с подписчиками, подмечает смешное в повседневной жизни.

— Вначале, например, мне было сложно, я не понимал язык, культуру. Допустим, тот же КВН — в университете я часто ходил с друзьями смотреть выступления казанских команд и думал: «Ну че это за театр, неинтересно». Но потом, когда начинаешь понимать, становится прямо смешно. Мне нравится в русском юморе то, что у него как будто бы нет границ. Можно даже самые жесткие шутки шутить, и большинство не обидится, то есть меньше ограничений, больше свободы — это класс, — считает Мит.

Мит обожает шутки и анекдоты и в восторге от русского юмора Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Мит, когда приехал в Россию, уже знал четыре иностранных языка, и, казалось бы, не должно было быть проблем с изучением русского, но на деле он дался ему сложно. Свободно говорить габонец начал только через два-три года.

— Я только на втором-третьем курсе начал более-менее свободно общаться с людьми, То есть не просто механически отвечать на вопрос, а именно произносить мысли. Но это, скорее всего, потому что раньше я был очень закрытым, стеснительным человеком. Я в принципе никуда не ходил — университет, общежитие и всё. А потом начал играть в гандбол, баскетбол с пацанами, куда-то ходить после учебы. Да и в принципе постепенно появилась уверенность, — вспоминает Мит.

Он работает преподавателем иностранных языков. Удаленно, ученики по всему миру. Сравнивая иностранные языки, опыт их изучения, Мит говорит, многое понял об особенностях русского.

— Когда человек учит английский, то для него естественно просто переводить слова, оставляя структуру родного языка. У нас (на русском. — Прим. ред.) можно сказать «я хочу молоко», «я молоко хочу», «хочу я молоко», а в других языках слова переставлять нельзя. Есть структура предложения, и ей надо следовать. Это, с одной стороны, свобода, но как преподаватель я считаю, что в русском языке царит бардак, — смеется Мит.

Мит — преподаватель иностранных языков Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Естественно, мы не могли не спросить, научили ли Мита материться по-русски.

— Мат — это очень удобно для выражения эмоций. Я знаю все слова. Конечно, нежелательно, я их мало использую, но иногда приходится. Всё зависит от окружения. Если с пацанами играю в баскетбол, то там можно все эмоции выразить. А если здесь, например, то не могу использовать [эти слова]. В пуну тоже есть мат, но это просто грубые выражения, а не отдельные слова, — говорит Мит.

«Где все высотки?»

В Казани Мит познакомился с будущей женой. Там же они сыграли свадьбу, появился первый ребенок. В 2022 году они решили переехать в Иркутск, родной город жены.

— Ей захотелось быть рядом с родителями, поэтому мы переехали. Ребенок много чего в жизни меняет, а тут и квартира есть, и условия чуть проще, — говорит Мит.

Мит женат, воспитывает двоих детей Источник: Митети Мандзага Бугуагу

Конечно, Мит знал, что морозы в Сибири другие.

— Естественно, когда я ехал, понимал, что зима тут сильно отличается. Например, в Казани всегда ходил в кожаной куртке, этого было достаточно. А здесь пришлось купить нормальную зимнюю куртку, перчатки, подштанники. Потому что тут уже серьезное дело, — вспоминает он.

Сибиряки Миту тоже понравились. Показались даже добрее и душевнее, чем жители Казани.

— Бывают моменты, я пешком иду, а машина останавливается, и человек спрашивает: «Довезти?» Я отказываюсь, а он: «Да садись, садись». И я просто говорю: «Ну, чувак, ты же меня не знаешь». «Да ладно, — отвечает, — все свои, давай, поехали». Для меня это удивительно. Здесь люди простые, — говорит Мит.

С расизмом в России он не сталкивался. Помимо одного неприятного случая, который произошел с ним и семьей на Байкале. Мит не стал рассказывать о том, что конкретно произошло, но отметил, что люди «просто очень сильно отдохнули».

— Дело в том, что надо определить, что такое расизм. Это очень сложно, поскольку много запретов. Но шутки, например, для меня это не расизм. Да, может быть, иногда неприятные шутки, но я не думаю, что это расизм. Если ребята надо мной шутят на баскетболе, я ведь тоже могу в ответ пошутить. А если незнакомый человек подходит на улице и начинает неуместное что-то говорить, то я прямо скажу, что так не нужно, мы с ним не приятели. Но это тоже не расизм, просто человек не понимает, что значит отличаться от других людей, — рассуждает габонец.

Миту нравится в России Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Иркутск Мита поначалу удивил.

— Мне было сложно понять, что есть деревянные дома. Особенно в центре города. Где все высотки? Но я привык к этому, это как будто изюминка маленькая. Есть дома, которые прямо уже разрушены, это не очень хорошо. Но есть своя красота, когда видишь старинный дом рядом с современным торговым центром, — делится впечатлениями Мит.

Но всё ему там нравится:

— В отличие, допустим, от Казани, тут нечасто чистят снег. Понятно, что его здесь побольше, но когда всё тает, становится немножко грязно. Тем более у меня собаки, когда я гуляю с ними, просто ненавижу возвращаться домой, после прогулки надо мыть всю собаку полностью.

«Налили два литра воды, где картошка плавает»

Еще Мит испытал культурный шок от того, что россияне любят супы. Габонская кухня «нажористая» — мясо, крупы, масло.

— Я супы ненавидел вначале. Помню, в первый раз, когда ел суп в студенческой столовой, там было просто два литра воды, где одна картошка плавает. Я думал: «Е-мое, это что такое? Как это есть?» Борщ тоже в первый раз пробовал ненастоящий. Это был просто красный суп. А когда жена в первый раз приготовила борщ, я удивился. Думаю: «Ого, там мясо бывает?» Я в шоке был. А вот всякие пельмени, позы — это тема, это я обожаю. А любимое блюдо — перцы, фаршированные мясом, — признается Мит.

Мит обаятельный: много улыбается и шутит Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











А еще в России Мита удивила суеверность.

— Все эти шаманы и так далее. До того как я переехал сюда, я думал: «Россия — это же Европа». А когда люди тебе рассказывают, что домовой существует, что если спина болит, надо ходить к бабке или шаману. Думаешь: «Офигеть! Прямо как у нас, по сути», — удивляется африканец.

О впечатлениях от России Мит часто рассказывает в видеороликах, но блогером себя не считает. Говорит, просто ведет личную страницу и общается со всеми как с друзьями.

— Я не знаю, что значит быть блогером. Я просто делюсь эмоциями, жизнью. Нет такого, что я должен придумывать контент, чтобы собрать лайки или стать более известным. Для меня это так, просто возможность делиться позитивом, положительно влиять на людей, — говорит Мит.

Свободное время, которого у него мало, Мит предпочитает проводить с женой и детьми.

— Преподавание онлайн занимает много времени. Люди отовсюду по миру — много студентов из Европы, Америки, Москвы и даже из Азии. Время, когда оно есть, провожу с детьми, с семьей, иногда на баскетбол хожу или в зал, — говорит Мит.

Мит встречает каждый день улыбкой Источник: Митети Мандзага Бугуагу











В Габон Мит в последний раз ездил три года назад. Признается, что скучает по семье. Летом хочет привезти в Иркутск маму, чтобы она увидела внуков и как живет ее сын.

— Мы часто перезваниваемся, но стало немножко сложнее, потому что разница во времени достаточно большая — 7 часов. Я раньше отрицал свои корни, но когда в последний раз был в Габоне, научился любить свою страну, наслаждаться тем, что там есть. Мои родители не зовут меня в Габон, они понимают, что главное — это то, что мне хорошо в Иркутске. Конечно, скучаю по ним, но, думаю, скоро увидимся, — говорит Мит.

На вопрос, считает ли он себя счастливым и есть ли секрет удавшейся жизни, Мит отвечает, что нужно не зацикливаться на плохом.

— Мы всегда хотим больше — денег, времени и так далее, но если объективно смотреть на ситуацию, на жизнь, то я думаю, что у меня есть всё, чтобы комфортно себя чувствовать. Сложно понять, что такое счастье, но для меня — это отсутствие переживания, проблем и так далее, но они всегда есть. Счастье — это момент, и если ты умеешь им насладиться, ты счастлив. А таких моментов много в жизни, — считает габонец.

Рилс Мита о весне Источник: livinmyth / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Недавно Мит снимал о весне видео и поделился им с подписчиками.

— Мы забываем, что природа такая красивая. Мы только вот благодаря именно этому переходу понимаем, что бывают серые времена, но за ними будет теплое солнце или красивый белый снег. Я думаю, что это очень важно. Вспоминать, что у нас всё хорошо. А если сейчас нет, то потом будет, — считает Мит.