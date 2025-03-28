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Культура истории Продали две грязные туфли за 1500 € — история о двух сестрах-художницах из российской глубинки

Продали две грязные туфли за 1500 € — история о двух сестрах-художницах из российской глубинки

Чем еще они известны?

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На что они потратят заработанные деньги?

Источник:

Елена Вахрушева, Анастасия Харламова / NGS70.RU

Туфли в грязи, кровоточащий торт, труп в розовой пленке, двухметровая фигура девочки с мусором внутри. Что значат эти образы, созданные сестрами-художницами из Томска? Наши коллеги из NGS70.RU пришли к ним в гости, чтобы это выяснить.

Арт-группа «Малышки 18:22» состоит из двух родных сестер — Ники и Аксиньи Сарычевых. Художницы c помощью творчества исследуют темы повседневности, человеческой уязвимости, феминности, внутреннего детства и сестринства. Кроме того, им интересен локальный контекст региона, его ландшафт, история, специфика человеческих взаимоотношений. Недавно на аукционе в Москве им удалось продать за €1500 арт-объект, который состоит из двух грязных туфель. Эти деньги сестры планируют потратить на ипотеку, корм для животных и туфли.

Подробнее об эпатажном творчестве — смотрите в видео выше.

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