«Был человек — и его нет». Ирина Понаровская впервые рассказала о смерти сына, об уважении бандитов и Пугачевой

Источник: скриншот программы FAMETIME TV / «ВКонтакте»











Полгода назад у исполнительницы хитов «Рябиновые бусы», «Знаю — любил» и «Женщина всегда права» Ирины Понаровской сорвался концерт в Петербурге, как писали тогда организаторы, «в связи с личной трагедией». Понаровская потеряла своего единственного сына — 39-летнего Энтони Родда. В большом интервью программе FAMETIME TV артистка нашла в себе силы поведать, что на самом деле произошло с Энтони и как она живет дальше. Также звезда рассказала о песне авторства Марии Захаровой, вспомнила, как начиналась ее карьера параллельно с Аллой Пугачевой и как выходила девять раз на поклон в БКЗ «Октябрьский».

«Он просто умер»: Ирина Понаровская впервые рассказала о смерти ее единственного сына

«Он пошел в душ и умер. Всё. Он ни на что не жаловался, ни на сердце, ни на какие-то свои… У него были какие-то иногда проблемы с животом, но это у всех. Съел какую-то гадость, сколько я ему говорила: „Не ешь эти бургеры“. Но он мог себе позволить заказать детям и сам полакомиться этой ерундой. Хотя дома всегда была вкусная еда, жена его чудесно готовила», — рассказала Ирина Понаровская.

Энтони Родд родился 17 октября 1984 года, его родители — звезда Ирина Понаровская и джазовый певец Вейланд Родд. В сентябре 2024-го Энтони скончался. У него остались жена и двое детей.

Понаровская также рассказала, как узнала о смерти сына. В тот день она находилась в своем доме в Репино. Утром ей позвонила невестка Анна, но она не сразу поняла, что произошло. «Держитесь, вы сильная. Энтони умер», — сказала Анна. Позже к ней приехали сестра и близкая подруга, которые уже были в курсе страшной новости.

Источник: скриншот программы FAMETIME TV / «ВКонтакте» «Вот был человек — и нет человека. Это так просто. Но это невозможно пережить. Сейчас прошло полгода, а я всё еще чувствую, будто это случилось только что. Это ненормально. Терять родителей — это генетически оправданный закон жизни, но терять детей — это не норма», — с горечью призналась певица

Ирина Понаровская также поделилась, как находит в себе силы жить дальше. Она вспоминает, что ее сын был желанным и любимым ребенком, ради которого она сделала всё возможное. «Я проанализировала нашу жизнь и поняла, что мы ни разу не поссорились. Он ни разу мне не нагрубил. Мы могли говорить по телефону часами, даже ночью. У нас не было секретов друг от друга», — рассказала она.

Певица призналась, что до сих пор не может смириться с утратой. «Он со мной. Я не могу его потрогать, не могу поцеловать. Если я когда-нибудь предстану перед Всевышним, я задам Ему вопрос: зачем мне нужно было пережить этот опыт?» — сказала Понаровская.

Понаровская споет песню Марии Захаровой об умершем сыне

Артистка рассказала, что планирует записать песню, посвященную ее единственному сыну, который полгода назад ушел из жизни. Стихи для этой композиции написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, а музыку — композитор Максим Фадеев.

«Да, я буду петь. Мария Захарова написала стихи, посвященные моему сыну. Она чудесная женщина, помимо ее профессионализма, она — человечище. Она написала такие стихи, что я пока даже не могу их прочитать. Но я обязательно запишу эту песню. Она моя», — поделилась Понаровская.

Источник: скриншот программы FAMETIME TV / «ВКонтакте» Мелодию к песне создал Максим Фадеев, с которым у Ирины сложились теплые и доверительные отношения. «Максим ночью писал и прислал мне мелодию. Мы иногда говорим по душам. Я его называю Максюшей, и он говорит, что так его называла бабушка. А я отвечаю: „Можешь считать меня бабушкой“», — с улыбкой рассказала певица

Понаровская нашла нечто, что объединяет ее с Фадеевым. На вопрос «Как дела?» однажды композитор ей ответил: «Я есть — и меня нет». По словам артистки, она переживает то же самое. Певица также отметила, что чувствует себя забытой в профессиональной среде. «Когда обсуждают 90-е или 2000-е годы, никогда в жизни никто не называет мое имя. Как будто я есть — и меня нет», — сказала она.

Ирина Понаровская — о выступлениях для первых лиц государства

«Я один раз пела на дне рождения у Ельцина. Я шла туда, куда меня приглашали, но выборочно. Конечно, спеть на дне рождения у президента… У первого президента нашей страны — это было приятно», — поделилась Понаровская. Она также отметила, что супруга Бориса Ельцина всегда тепло к ней относилась. «Я знаю, что Наина Иосифовна очень хорошо отзывалась обо мне и, наверное, до сих пор относится с теплом. Дай бог ей здоровья», — добавила певица.

Источник: Гостелерадиофонд

При этом, как отметила Понаровская, мысли просить у президента больше телеэфиров или чего-то у нее не возникало. Не было и тех, кто бы мог попросить за нее. Певица вспомнила, как за все годы участия в фестивале «Песня года» ее в итоге показали 4 или 5 раз.

«У бандитов всегда была в чести»: Понаровская рассказала о выступлении в колонии и на корпоративах 1990-х

Певица призналась, что всегда пользовалась уважением среди представителей криминального мира, хотя сама не понимала, за что именно. «Можно сказать, что я у бандитов всегда была в чести. Они меня уважали. Я не знаю, за что», — сказала Понаровская.

Она вспомнила, как ее пригласили выступить в колонии строгого режима в Грузии, где содержались воры в законе. «Это было в начале 90-х. Я не помню точно, в каком году. Меня попросили выступить. После этого не знаю, как эта сарафанная почта, но если вдруг кто-то попадал из этой категории людей ко мне на концерт, то я не могла унести все цветы, которые мне были подарены», — рассказала певица.

Понаровская призналась, что знала Алимжана Тохтахунов (Тайванчик), Шабтая Калмановича, Анзора Аксентьева (Кикалишвили) и Вячеслава Иванькова (Япончик), но никогда у них ничего не просила.

По словам артистки, она до сих пор может выступить на днях рождения или свадьбах — ведь это всегда праздник! «Это очень достойно всегда, это всегда красиво, это всегда тебе еще вдогонку подарят цветы, а если ты понравилась, то скажут: „А мы платим столько же, попойте еще столько же“. Пожалуйста, нет проблем. Только пойду переоденусь, в другом платье выйду и еще доставлю удовольствие, если оно вам приятно», — отметила звезда.

Понаровская не верит, что Пугачева могла поспособствовать ее исчезновению со сцены

Звезда вспомнила, как в середине 1970-х провела всю ночь за разговором с Аллой Пугачевой. Артистки тогда практически не знали друг друга.

«Это была такая красота. Я победила в Сопоте, получила денежную премию, а Алла была гостьей. Нас вместе отправили в Варшаву на телевизионную программу. Мы прекрасно доехали, болтали без остановки. Пришли в гостиницу, и тут я поняла, что у меня денег до фига, извините. Часть премии нужно было отдать „Госконцерту“, я предложила Алле: „Слушай, зачем нам два номера? Давай возьмем один люкс на двоих“. И мы так сделали», — вспомнила Понаровская.

То, что последовало дальше, стало для обеих артисток незабываемым временем. «Мы говорили до пяти утра, заказывали в номер ужины, гуляли так, что это невозможно рассказать. Это было круто, очень красиво и весело», — с теплотой рассказала Ирина.

Однако позже их пути разошлись. Понаровская объясняет это разным восприятием успеха и карьеры. «Я ушла в полеты по туннелям к свету, а Алла пошла дальше, возвеличиваясь. Я не могу понять, откуда у людей не царского, в общем-то, вроде бы происхождения да не олигархических династий такие запросы на величие, на статусность, на напыщенность, на пафосность», — поделилась Ирина Понаровская.

Звезда также прокомментировала слухи о том, что Пугачева якобы «задвигала» ее на сцене. «Я не верю в это. Многие говорят, что Понаровскую она убрала со сцены, но это неправда. Я всегда обращалась к себе: если что-то не получилось, значит, я что-то недоделала. И я знаю, что недоделала. Поезд ушел, вчера не вернешь», — сказала она.

Источник: скриншот программы FAMETIME TV / «ВКонтакте»









