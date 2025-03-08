Из деревенского паренька в известные артисты: история дебошира Александра Баширова из «Жмурок» и «Груза 200»

Александр Баширов родился в русской деревне. Пожил в США и вернулся на родину Источник: kinopoisk.ru











Он, пожалуй, самый известный в России актер эпизода. Для того чтобы сыграть так ярко и талантливо небольшую роль и запомниться на годы, нужен особый талант. И у Александра Баширова он есть. Ну кто не помнит Шурика Бабакина, лжемайора ВВС из «Ассы» (18+), клерка канцелярии ее величества Керслейка из «Шерлока Холмса» (12+), Леху Стиру из «Штрафбата» (16+). В основном герои Баширова — бандиты, жулики и алкоголики. 72.RU рассказывает биографию актера.

Из глубинки

Александр Баширов родился в деревне Согом под Ханты-Мансийском в 1955 году. Его мать происходила из сибирских татар, а отец — из русской семьи, раскулаченной и сосланной в 30-е годы в Тобольск. По словам Баширова, в детстве он был в основном предоставлен сам себе. Мама пропадала на работе, дед был занят хозяйством.

— Курить я начал в третьем классе. Никто не учил, не заставлял. Просто все вокруг курили, ну и я присоединился за компанию, — вспоминал Баширов.

Молодой Александр Баширов Источник: kinopoisk.ru











Дальнейшая судьба мало намекала на то, что в будущем Александр станет известным актером. Но его тянуло к творчеству. В 1972 году переехал в Ленинград, чтобы поступить на художника, но провалил вступительные экзамены. И пошел в ПТУ на плиточника-облицовщика. В интервью Баширов уверял, что плитку кладет отлично, но это будет стоить дорого.

Несколько лет проработал на Выборгском цементном заводе. Такая жизнь тяготила творческого человека. В 1979 году Баширов приехал в Тюмень и поступил в ТюмГУ на филолога. Правда учиться долго не получилось. Через два года забрали в армию. Тогда Баширову было уже 26 лет — солидный возраст для призывника. Часто вспоминает, как в армии написал портрет Брежнева. Но повесить работу не успели, потому что Леонид Ильич умер. После службы Баширов решил вернуться к творчеству и поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Отсюда начался его путь в кино.

Баширов в армии Источник: Александр Баширов / соцсети











Голый выход

Приехавший из глубинки парень днем работал на почте, разгружал посылки, а вечером бежал на занятия. Спал прямо в институте. Любил похулиганить. Однажды Баширова чуть не отчислили за то, что во время спектакля «Фауст» (18+) решил, что злому духу надо выйти голым на сцену. Сам артист говорит, что идея принадлежала режиссеру.

— Режиссер посоветовала снять всю одежду, объясняя это тем, что дьявол красив и обнаженным. Я не знал, что всё действо будет проходить на кафедре. Разделся, вышел голым на сцену — и это был шок. А мне понравилось, потому что есть что показать, — вспоминал Баширов.

Его не отчислили, и он всё-таки окончил ВГИК.

Первый фильм с участием Баширова вышел на экраны в 1986 году. Артист сыграл Чудика в картине «Чужая белая и рябой» (16+). Затем снялся в «Ассе», а в 1988 году вышла культовая картина с участием Виктора Цоя «Игла» (18+). Баширов играет Спартака — знакомого главного героя.

Спартак в «Игле» — одна из первых ролей Баширова Источник: kinopoisk.ru











В будущем Баширов вызвал волну негодования фанатов Цоя, назвав музыканта в одном из интервью снобом из-за того, что тот предпочитал пить хорошее вино, а не крепкий алкоголь.

— Сноб такой был, и я всё время стебался над его буржуазностью, — рассказывал Баширов в одном из интервью.

Роли маргиналов и безумцев

Александр Баширов снялся более чем в 160 фильмах и сериалах. Он был тем самым безымянным пленником, которого убили в начале фильма «Жмурки» (18+), алкоголиком в мрачном «Грузе 200» (18+), картежником из «Штрафбата». У каждого есть фильм или сериал, с которым ассоциируется Баширов.

В основном приходилось играть бандитов, маргиналов и безумцев. Романтических героев давали редко. Артист относится к этому спокойно.

Шулер в сериале «Штрафбат» Источник: kinopoisk.ru











— Играть маргиналов или безумцев трудно, гораздо труднее, чем так называемого массового человека. Необходим особый градус достоверности. Маргиналы на самом деле — хозяева мира. Что такое маргинал? Это человек, легко переходящий границы, — говорит Баширов.

Сам себя он считает не артистом, а режиссером, который зарабатывает, играя в кино. Первым фильмом Баширова как режиссера стала драма «Железная пята олигархии» («Ж. П. О.») (0+) 1997 года. Несмотря на скромный бюджет в 25 тысяч долларов, лента получила награды престижных отечественных кинофестивалей.

Одна из знаковых ролей Баширова — кот Бегемот. Сам артист иного мнения.

— За этот образ мне стыдно перед Михаилом Булгаковым, — заявлял он в интервью.

Личная жизнь

Артисту из российской глубинки повезло с иностранками. Александр Баширов был женат на шведке Марии Ценскен. Прожили, правда, всего несколько месяцев. Второй женой стала американка русского происхождения Сара Венди Ньютон. В 1990 году они вместе переехали в США, где Баширов учил английский язык. В Америке родился сын Кристофер.

Баширова зовут сниматься в клипах Источник: youtube.com











Семейная жизнь не сложилась. После расставания с американкой Баширов вернулся в Россию.

Затем жизнь свела его с солисткой группы «Колибри» Инной Волковой. В 1993 году у пары родилась дочь Александра-Мария. Она пошла по стопам отца и тоже поступила во ВГИК. Более того, в мастерскую к другу Баширова режиссеру Сергею Соловьеву.

Баширов называл Цоя снобом Источник: kinopoisk.ru











Эпатажный артист

В 2011 году Баширов удивил всех, когда полз по красной ковровой дорожке «Кинотавра». Люди подумали, что он пьян. Сам артист заявил, что так хотел всех взбодрить. Часто мелькает информация о том, что артист много пьет. Сам же Баширов отрицает пристрастие к спиртному.

— Алкоголь, с одной стороны, зло, а с другой — куда денешься? Я очень редко пью, практически раз в полгода. Но люблю выпить. Во времена Советского Союза пил много. Быть мужчиной — значит конкретно и четко иногда какие-то вещи в этой красоте жизни тестировать. Хороший бокал вина, хорошая рюмочка граппы. Это всё очень грамотно, я считаю. Можно нажраться, покуролесить. Это право, я считаю, жить в соответствии с историей человечества, — говорит Баширов.