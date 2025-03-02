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Афиша на 2 марта
Культура «Лез по стене, стучался в ее окно, а она не открывала». Как Юра Борисов ухаживал за будущей женой

«Лез по стене, стучался в ее окно, а она не открывала». Как Юра Борисов ухаживал за будущей женой

Рассказываем историю любви первого российского актера, номинированного на премию «Оскар»

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1 комментарий
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Юра Борисов встретил будущую супругу Анну в 16 лет. Девушка была старше и далеко не сразу приняла ухаживания. Но когда они все-таки сошлись, она стала ему надежной опорой.

Пара прошла через жизнь в коммуналке, экзистенциальные кризисы и рождение двух дочерей. Они счастливы вместе, даже несмотря на то, что к Юре стали проявлять повышенное внимание не самые простые дамы. Чего только стоит всколыхнувшая умы фанатов встреча россиянина с Анджелиной Джоли. Быстрое восхождение Юры на киноолимп тоже, по-видимому, не смущает Анну, которая, к слову, также развивается как актриса.

А вот своих дочек в волшебный мир голубого экрана родители-актеры погружать пока не спешат:

— Мы мало им показываем фильмов. Мультфильмы тоже не очень много показываем, — делился номинант на «Оскар» в интервью.

Получит ли Юра Борисов главный кинематографический трофей за роль в фильме «Анора» (18+), мы узнаем в ночь со 2 на 3 марта. А пока посмотрите видео о том, как он и его жена Анна создали такую гармоничную семью.

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Комментарии
1
Гость
1 час
А мне милее любых Оскаров квартальная премия.
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