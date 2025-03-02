«Лез по стене, стучался в ее окно, а она не открывала». Как Юра Борисов ухаживал за будущей женой

Источник: Городские медиа

Юра Борисов встретил будущую супругу Анну в 16 лет. Девушка была старше и далеко не сразу приняла ухаживания. Но когда они все-таки сошлись, она стала ему надежной опорой.

Пара прошла через жизнь в коммуналке, экзистенциальные кризисы и рождение двух дочерей. Они счастливы вместе, даже несмотря на то, что к Юре стали проявлять повышенное внимание не самые простые дамы. Чего только стоит всколыхнувшая умы фанатов встреча россиянина с Анджелиной Джоли. Быстрое восхождение Юры на киноолимп тоже, по-видимому, не смущает Анну, которая, к слову, также развивается как актриса.

А вот своих дочек в волшебный мир голубого экрана родители-актеры погружать пока не спешат:

— Мы мало им показываем фильмов. Мультфильмы тоже не очень много показываем, — делился номинант на «Оскар» в интервью.